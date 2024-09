A días de la muerte de Selva Alemán, Marta González contó cómo le afectó: “Lloré como una loca y no pude dormir”

La actriz protagonizó una emotiva charla en la mesa de la diva (Video: La Noche de Mirtha - El Trece)

La mesaza de La Noche de Mirtha (El Trece) estuvo llena de reconocidas figuras del ámbito artístico. Entre ellas, estuvo sentada Marta González, quien no solo se destacó al hablar de su lucha contra el cáncer de mama, sino también al lamentar la muerte de Selva Alemán, que se conoció el pasado martes por la tarde. Ante Mirtha Legrand, la actriz recordó cómo lidió con la situación de perder a su amiga a quien conocía desde los 14 años: “¿Me van a decir a mí qué es el duelo? ¿Lo que es el sufrimiento? Yo sufrí mucho”.

Más adelante, la actriz dio detalles de ese día triste. “Cuando murió Selva, estuve junto a Nora Cárpena al lado de Arturo, dándole fuerzas. Luego me fui a mi casa, lloré como loca y no pude dormir la siesta”, recordó Marta al hablar sobre el deceso de la esposa de Arturo Puig. Acto seguido, continuó: “Para mí la siesta es importante, parezco provinciana… Pero después me acordé que tenía el recital de Cecilia Milone en el CCK y dije: ‘Tengo que ir porque la vida sigue’”.

En un intento de sobrellevar aquella pérdida, Marta continuó con sus obligaciones. “Después fui a comer, hice unas fotos para mis redes y una señora me comentó: ‘¡Qué bien! Comiendo…. ¡Se olvidaron de Selva!’. Por supuesto que no le respondí”, aseguró la actriz. “También me alegro de las pequeñas cosas”, explicó la invitada al ciclo ante la crítica que recibió de la seguidora.

Su optimismo nació de los duros momentos que atravesó en la vida. Momento atrás, al hacer alusión a su estado de salud, Marta comentó: “Estoy luchando contra una metástasis, pero con alegría. Estoy medicada, ¿no se me nota? Estoy un poquito gordita”. Con un tono jocoso, le comentó a los presentes: “Como cuando nos decían de chicos: ‘Ay, que gordita’. Bueno, así estoy yo, tengo como 15 o 20 kilos de más.”. La admiración se hizo presente entre quienes ocupaban la mesa de Chiquita. “Nunca bajaste la guardia. Incluso, perdiste un hijo, que fue terrible”, expresó la conductora.

La muerte de la actriz golpeó de lleno a su marido, Arturo, y a sus allegados (Archivo)

En ese sentido, la actriz explicó: “Todo lo que he sufrido, que fue mucho... yo le dije a Arturo que la muerte no existe”. Cabe recordar que el hijo de Marta falleció en 2001, a sus 30 años, a raíz de un accidente automovilístico en México, donde residía. “Cuando lo nombro a Leandro, cuando lo necesito, él está acá”, agregó Marta ante el vacío que dejó el muchacho.

Otra de las invitadas, Betiana Blum, coincidió con ella y le compartió su punto de vista. “La muerte es un paso, la vida no termina ahí, sino que continúa. Este es un lugar de aprendizaje, como una escuelita, y por eso pasan tantas cosas”, aseguró la integrante de la adaptación cinematográfica de Esperando la Carroza. También se sumó la periodista Pía Shaw, quien acotó: “Ese dolor no se va nunca, sino que se transforma y uno camina con eso”.

En mayo pasado, Marta habló a corazón abierto sobre su hijo a Teleshow. “Solo lo invoco antes de subir a escena: ‘Dale, bajá con los ángeles y ayúdame a hacer que esta gente se ría…”, dijo en aquel entonces. Y, si bien aseguró que intentó deshacerse de todos los objetos materiales que le recuerden a Leandro, contó que esta conexión le resultó imposible. “A mí me basta con sentirlo. Mi hijo está acá, conmigo. Yo lo sé. Ya nada ni nadie puede quitarlo de mi lado y estoy convencida de que voy a encontrarme con él”, sostuvo.