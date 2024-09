El reclamo del hijo de Pappo a Javier Milei: “Confié en usted y no tengo ni para comer”

El reclamo de Luciano Napolitano a Javier Milei (YouTube)

El músico Luciano Napolitano, hijo del legendario Pappo, se volvió tendencia en las redes al difundirse un video en el que se refiere a su situación económica y le habla directamente al presidente Javier Milei. El guitarrista, que cumplía una condena de 3 años y 8 meses y en diciembre pasado fue absuelto en las causas que tenía por violencia de género, aludió al primer mandatario y manifestó su descontento por sus acciones pese a haberlo apoyado durate la contienda preelectoral.

“Señor presidente, mi nombre es Luciano Napolitano, estuve detenido por una falsa denuncia. Le escribí y nunca me respondió”, se presentó el guitarrista, que prosiguió su relato enfatizando su apoyo al economista libertario. “Yo confié en usted antes de que fuera presidente”, expresó en declaraciones difundidas por el canal de YouTube FaSostenido.

A continuación, el líder de Lovorne relató su situación personal en la que englobó a otros colegas: “Soy músico, no tenemos para comer. Esa es la realidad, hay gente que realmente no tiene para comer”, manifestó el guitarrista, que volvió a destacar su simpatía hacia el Presidente: “Me puse contento cuando usted asumió porque fui un preso político. Casualidad, usted asume y yo quedo libre”, recordó Luciano, quien obtuvo su libertad el 28 de diciembre pasado, 18 días después de la asunción de Milei.

Luciano Napolitano formó el grupo Lovorne con el que editó siete discos

“Sinceramente, si usted tiene algo que le sobre, ¿no nos podría tirar un hueso a los que no tenemos?”, suplicó Napolitano, quien defendió su estilo musical: “Hay bandas que tienen el título de “rock” y no hacen rock. Yo soy rock”. Por último, el músico volvió a aludir a Milei exigiéndole una respuesta a sus peticiones: “A mí me escriben un mensaje y lo respondo, no creo que porque ahora sea Presidente se olvide de nosotros. Yo tengo una deuda millonaria”, concluyó.

Napolitano, que debía cumplir una condena hasta el 24 de enero de 2025, por violencia de género, recuperó su libertad en diciembre pasado. Un año antes, el guitarrista había aceptado la culpabilidad, a través de un juicio abreviado, en dos acusaciones. La primera, caratulada como “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia ilegítima de arma de guerra”; y la segunda, como “amenazas agravadas por el uso de arma”.

Luciano Napolitano y Pappo, padre e hijo unidos por la guitarra (@luciano_napolitano_rock)

Según había determinado la acusación, el hijo de Pappo le había propinado el 24 de mayo de 2021 una brutal golpiza a su pareja, con quien llevaba cuatro años de convivencia, y luego la había dejado encerrada en el quincho de su vivienda por más de 24 horas, momento en que la policía acudió al lugar y la rescató.

Más allá de haber aceptado la culpabilidad, el abogado del músico apeló el fallo, alegando que a su defendido le habían dicho que era su única chance de obtener una pena menor, y considerando que tanto el fiscal como el juez no habían reunido las pruebas y testimonios necesarios como para emitir el fallo. Finalmente {os jueces Juan Eduardo Stepaniuc y Leonardo Pitlevnik, de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental de San Isidro, le dieron la razón al defensor.

Durante el año que pasó detenido, Napolitano formó una banda de rock llamada “H6″ durante su paso por la Unidad Penal Nº9 de La Plata. Luego, pidió la prisión domiciliaria amparándose en el deterioro de su salud y le fue concedida en septiembre pasado, tres meses antes de obtener su libertad.