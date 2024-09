El contundente mensaje de Belu Lucius que impactó en las redes sociales: “Me parece horrible”

El contundente mensaje de Belu Lucius que impactó en las redes sociales: “Se siente horrible”

“No se opina del cuerpo ajeno”, con esta frase simple pero contundente, la influencer Belu Lucius dio un paso más en la lucha por combatir los comentarios negativos que abundan en las redes sociales. En su más reciente publicación, la influencer compartió un emotivo comunicado, acompañado de tres fotografías personales, en el que reflexiona sobre las críticas que recibió a lo largo de su vida y el impacto devastador que este tipo de comentarios puede tener en la autoestima de las personas.

Lucius, reconocida por la autenticidad con la que se muestra ante sus seguidores, abrió su corazón y recordó cómo desde la adolescencia lidió con observaciones sobre su cuerpo. “Ustedes me conocieron así, me vieron pesando 100kg, saben que en el colegio la pasé mal, y me ven hoy en día”, expresó la influencer, quien fue objeto de críticas desde muy joven.

Belu Lucius pidió que no se opine de los cuerpos ajenos

En ese sentido, aunque su éxito en las redes creció con los años, Lucius aseguró que los comentarios sobre su apariencia fueron constantes en su vida y afectaron tanto su salud mental como su bienestar emocional.

“Siempre me he mostrado y muchas veces he masticado comentarios desubicados... Se siente horrible”, confesó Lucius, haciendo hincapié en lo difícil que puede ser lidiar con críticas que, aunque provengan de extraños en internet, causan un daño real.

Con firmeza, reiteró el mensaje central de su comunicado: “No se opina del cuerpo ajeno”, una frase que invita a sus seguidores a reflexionar sobre el impacto que tienen sus palabras, incluso cuando parecen inofensivas.

Belu Lucius pidió que no se opine de los cuerpos ajenos

Por último, a través de sus historias de Instagram, la influencer reflexionó: “La crítica sobre la apariencia de las personas puede causar un daño profundo”, destacó Belu, advirtiendo que este tipo de comentarios no solo afectan a figuras públicas como ella, sino también a personas que enfrentan presiones sociales constantes para encajar en ciertos estándares de belleza.

“Estoy viendo en redes la cantidad de artistas que se sienten mal por comentarios que la gente hace sobre su cuerpo”, concluyó, haciendo una clara alusión a la reciente polémica en torno a Tini Stoessel, quien fue objeto de críticas tras comentarios emitidos por el periodista Alejandro Pueblas.

Y es que aunque Lucius no mencionó nombres de manera explícita, luego se lo confirmó a Teleshow ya que su texto resonó con el debate público que se generó en torno a este tema y aprovechó el alcance de su plataforma para hacer un llamado claro: “Si sos de los que dejan ese tipo de mensajes: no lo hagas”, cerró.

Con este descargo, la influencer buscó no solo proteger a los artistas y figuras públicas de la toxicidad en las redes, sino también a fomentar una cultura de empatía y respeto entre sus seguidores. Para ella, es esencial recordar que detrás de cada pantalla hay una persona real, con sentimientos, inseguridades y experiencias que pueden verse gravemente afectadas por palabras hirientes.

El contundente descargo de Belu Lucius

Tal como se mencionó anteriormente, a raíz de este descargo, Teleshow se comunicó con la humorista e influencer quien explicó cuál fue el disparador que le hizo reflexionar en esta oportunidad: personas. “No pasó nada concreto conmigo, pero vi que con el tema de Tini (Stoessel) y de Lola índigo vuelve a salir esto de los cuerpos a la luz y me parece horrible”, comenzó diciendo Belu sobre las críticas que leyó que le hicieron a las artistas acerca de sus físicos.

“Mi perfil habla de este tema desde el día uno. Desde el 2012”, recordó en diálogo con este medio y sumó: “Imaginate lo que fue para mí que opinen si mis ojos, si mi panza post hijos, si mi silueta exuberante“.

Por su parte, Lucius aclaró: ”Ya me resbala todo pero siempre está bueno el mensaje“, sostuvo la influencer y analizó las repercusiones de sus palabras a solo 24 horas de haber publicado el descargo. “El 100% de la gente que me sigue banca esa postura porque básicamente me conocieron con ese mensaje. Y siempre me vieron mostrarme tal cual soy”.

A minutos de haberlo publicado, las palabras de Belu Lucius no tardaron en generar una ola de apoyo. Sus seguidores inundaron la publicación con mensajes de agradecimiento y solidaridad, compartiendo sus propias experiencias sobre el daño que pueden causar los comentarios sobre el aspecto físico.

En tanto, algunos seguidores recordaron situaciones similares que vivieron en su vida personal, mientras que otros elogiaron a Lucius por usar su plataforma para alzar la voz en favor del respeto y la empatía. A través de esta interacción, quedó en evidencia el poder que tienen las palabras en las redes sociales, tanto para hacer daño como para sanar.

Lo más destacable del mensaje de Belu es que no se enfoca únicamente en su propia experiencia, sino que busca apoyar a otros que han sido víctimas de las críticas injustas sobre su físico. Con su publicación, la influencer dejó en claro que el camino hacia una convivencia más respetuosa en las redes sociales comienza con algo tan simple como callar las opiniones negativas sobre el cuerpo de los demás.