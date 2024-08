Alfa tuvo un ataque de furia y le pegó una cachetada en vivo al Negro Onti: el video

Alfa tuvo un ataque de furia y le pegó una cachetada en vivo al Negro Onti (Video/Twitter)

Walter Alfa Santiago volvió a protagonizar otro hecho violento con un excompañero de Gran Hermano, en este caso con Hernán Ontivero, más conocido como el Negro Onti. Todo ocurrió durante el pase entre el programa Los Bros, del que participa el cordobés, y Se Picó, a cargo del sexagenario, por República Z. Como se ve en el video que encabeza esta nota, al momento de despedirse, Alfa le dio una cachetada que le hizo caer los anteojos al cordobés. Luego, el joven lo persiguió hasta su asiento para increparlo por su actitud, pero el otro volvió a empujarlo. Al final, un integrante de la producción los terminó separando.

Minutos más tarde, el Negro utilizó sus redes sociales para contar su versión de los hechos y el tenso momento que vivió. “Estábamos haciendo el pase, yo estaba guardando unos muñecos adentro de una bolsa y vino Alfa, se me paró al lado y me dijo: ‘Sos un negro de mierd...’ y me metió una cachetada”, comenzó diciendo Onti, mientras caminaba por la calle.

Acto seguido, agregó más detalles sobre lo acontecido. “Ahí se me cayeron los lentes al piso, me agaché a levantarlos y me empujó. Y me dijo: ‘Sos un negro de mierd..., un cordobesito chot..., sos un soret...’. Entonces las autoridades del canal me agarraron del brazo y me sacaron afuera. A todo esto, todas las cámaras prendidas, todo en vivo”, relató.

Luego le habló directamente a Alfa: “Escuchame, amigo, si vos decís que yo soy un negro de mierd... ¿Qué hacés haciendo ese bardo en vivo? ¡Adentro del laburo, amigo! ¡Eso no se hace! ¿Te lo tengo que explicar yo que tengo 30 años y vos tenés 80? ¿Te tengo que explicar que en el trabajo eso no se hace? Aparte sabiendo que yo soy un pendejo y que vos sos un abuelo y que yo no te lo puedo hacer a vos, porque sos un hombre grande, sos un hombre mayor, sos un abuelo... pero bueno yo te tengo que dar clases de cómo hay que comportarse en el trabajo, me parece que estás medio errado ahí”, cerró.

"Me dijo: ‘Sos un negro de mierd...’ y me metió una cachetada”, contó Onti sobre lo ocurrido (Video/Twitter)

El violento momento se hizo rápidamente viral en las redes sociales, donde abundaron los comentarios criticando la actitud de Alfa. “Alfa siempre se va al pasto, es un viejo desagradable”, dijo uno; “Lo peor es qué el viejo chot... va a seguir en los medios”, se quejó otro; “¿Por qué Telefe apaña tanto a Alfa? Se pasa 10 pueblos siempre”, se sumó uno más.

Este incidente se suma a otros episodios violentos protagonizados por el ex participante de Gran Hermano, lo que aumentó la indignación del público. Federico “Manzana” Farías, ex participante del reality, recordó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) una situación similar vivida adentro de la casa, donde Alfa le pegó una cachetada y lo insultó públicamente. Farías expresó su frustración en la red social: “¿Hasta cuándo se sigue permitiendo esto?”.

El episodio en República Z generó diversas reacciones entre los conductores del programa. Romina Uhrig, su compañera de certamen y amiga de Alfa, intentó comentar sobre lo sucedido al iniciar el programa. “Casi se pica recién. Arrancar esto así... ¿Puedo contar?”, pero Alfa la interrumpió bruscamente: “Callate, no le des lugar a ese cachivache”, fue la respuesta de Walter Santiago sin decir más nada sobre lo sucedido.