Nazarena Vélez habló de la carta documento que le mandó Daniel Agostini

Nazarena Vélez contó que su ex Daniel Agostini le mandó una carta documento: el motivo (Video: LAM)

La historia entre Nazarena Vélez y Daniel Agostini parece estar condenada a no tener un final en paz. A más de 15 años de su separación, la relación entre la actriz y el cantante vuelve a ser noticia. Esta vez, el motivo es una carta documento que él le envió a ella, prohibiéndole hablar de su persona en televisión. Fue durante la emisión del lunes en LAM (América TV) cuando Nazarena, que trabaja ahí como panelista se mostró visiblemente afectada y reveló el nuevo capítulo de su larga y conflictiva historia con quien fue su esposo y es padre de su hijo Gonzalo, conocido como el Chyno.

Resulta que al programa de América le llegó información comprometedora de Agostini. Según comentó Fernanda Iglesias, Daniel estaría teniendo problemas con sus antiguos músicos, quienes le habrían iniciado un juicio laboral.“Me mandó una carta documento el otro día para decirme que si hablaba algo acá o si se tocaba el tema nos iba a mandar una carta a mí y a todos”, comentó Nazarena, sorprendiendo a todos los presentes en el programa. Con estas palabras, dejó claro que la relación con Agostini no mejoró con el tiempo y que, a pesar de llevar tanto tiempo separados, los conflictos persisten.

Ante la polémica, Teleshow se comunicó con la panelista quien minimizó el hecho y aclaró por qué él tomó esta decisión. Además, se manifestó tranquila y sin ánimos de agravar la situación o darle mayor entidad. “Fue una carta documento por Whatsapp porque no quiere que se hable más en LAM de su persona”, aseguró Nazarena quien además remarcó que con su hijo está todo bien y que esta internan de adultos no afectó al vínculo entre ambos.

Según explicó Vélez al aire de LAM, el detonante de esta nueva disputa parece ser un comentario del Chyno, quien habría contado a su padre algo que escuchó decir a su madre en casa. Nazarena no ocultó su enojo y expresó cómo este hecho contribuyó a agravar la situación: “El Chyno no se enojó conmigo, yo me enojé con él porque él fue el que le fue a decir a Daniel algo que me escuchó decir”. A pesar de que la relación madre e hijo es estrecha, este episodio generó un fuerte malestar en la actriz, quien reveló que incluso dejó de hablarle a su hijo por un tiempo.

El enojo de Agostini con LAM

El enojo de Daniel Agostini con LAM y la reacción de Nazarena Vélez: “Me agotó psicológicamente” (Video: América TV)

A su vez, este lunes Daniel visitó Noche al Dente y allí fue esperado en su ingreso al canal por las cámaras del programa de América que conduce Ángel de Brito. Molesto, no quiso dar su palabra sobre las acusaciones que tendrían en su contra aunque sí interactuó con la notera. “Sabés cómo conozco esto yo. Yo no desmiento nada. No estoy dando declaraciones porque esta es una rueda que no termina más”, expresó.

“Sabés como la conozco a esta, mamita. Tengo 30 años de carrera. ¡Beso grande!”, siguió, irascible mientras en el piso calificaban su comportamiento como “medio agresivo”. En tanto, Nazarena se negó a hablar después de que pusieron las imágenes y Yanina quiso saber a qué se debía el silencio de su compañera.

“¿Le tenés tanto miedo?”, le preguntó, mientras ella asentía, y expresaba su sentir. “No sé si le tengo miedo. No tengo más ganas. Me agostó mucho psicológicamente, mucha pelea y estar distanciada con el Chyno no me gusta. Es un deja vu horrible”, sentenció. “No quiero saber nada. ¡Bendiciones!”, concluyó la panelista.