El emotivo saludo de Luisana Lopilato a Noah en un nuevo festejo de cumpleaños

El saludo de cumpleaños de Luisana Lopilato a Noah

Luisana Lopilato compartió un emotivo mensaje en Instagram para celebrar el cumpleaños de su hijo Noah, recordado como un momento muy especial para su familia. La actriz argentina expresó su profundo amor y gratitud hacia su hijo, al destacar lo que significa para todos.

La intérprete expresó abiertamente cómo Noah le enseñó a ser madre, al describir la conexión instantánea y el amor infinito que sintió desde el primer momento con la mirada profunda de su hijo. Destacó que es un ser único que llena sus vidas con sus besos, abrazos e historias nocturnas, además de la música que comparten juntos.

Estas palabras fueron plasmadas en su perfil de la red social en la que cuenta con casi 7 millones de seguidores en un relato que comienza con: “Feliz cumpleaños, Noah mi amor. Vos fuiste quien nos enseñó a ser padres, quien con esa mirada azul profunda me conquistó y me llenó de amor desde el primer momento”.

Luisana Lopilato con Michael Bublé y Noah

En su mensaje, la actriz también se refirió al joven como su verdadero superhéroe, al subrayar su orgullo y amor incondicional hacia él. Le agradeció por elegirlos como su familia y ser un constante motivo de alegría y orgullo en sus vidas: “Te amo con todo mi corazón. Gracias por ser tan único, por elegirnos como tu familia, por tus besos y abrazos, por tus historias hasta altas horas de la noche y por la música hermosa que compartis con nosotros”. Para el final, afirmó: “¡Sos un regalo en nuestras vidas y estoy tan orgullosa de vos! ¡Mi verdadero superhéroe por siempre!”.

Michael Bublé, esposo de Lopilato y reconocido cantante, también mostró en diferentes ocasiones su afecto y aprecio por su familia a través de las redes sociales, subrayando la importancia de los lazos familiares.

La historia de la familia Lopilato-Bublé fue seguida con gran interés por los fanáticos de la pareja, especialmente después de los desafíos que enfrentaron debido a la enfermedad de Noah, quien fue diagnosticado con cáncer en 2016. La salud del pequeño mejoró considerablemente, y ambas figuras públicas agradecieron el apoyo constante durante los momentos difíciles.

Noah, hijo mayor de Michael Bublé, fue diagnosticado con cáncer cuando sólo tenía 3 años, lo que hizo que el cantante replanteara toda su vida

En múltiples entrevistas recientes, tanto Luisana como Michael han manifestado su alivio y felicidad por el buen estado de su hijo. La fortaleza y resiliencia mostrada por Noah durante su tratamiento es algo que los acompaña diariamente, recordándoles la importancia de cada momento y el valor de la salud.

En los últimos años, la familia ha optado por mantener un perfil bajo en aspectos públicos de su vida, enfocándose más en la recuperación y bienestar de sus hijos en Canadá donde tienen su residencia principal.

Luisana Lopilato continúa su carrera artística mientras administra su tiempo como madre y esposa, agradecida por el amor y el apoyo continuo de sus seguidores.

Hace algunos días la actriz puso en sus historias de Instagram la caja de preguntas para que sus seguidores le dejen las dudas que tengan y quieran saber sobre ella, a lo que la artista respondió todas las que pudo. Entre ellas, hubo una acerca de si quiere agrandar su familia, a lo que ella fue rotunda y respondió que no.

“¿Van a buscar otro bebé?”, decía la consulta del seguidor de la actriz. “No tendría más hijos. Me encantaría, pero me gusta estar presente en sus vidas y en sus actividades”, comenzó explicando Lopilato, descartando por el momento la posibilidad de volver a ser mamá.