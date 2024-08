Carmen Barbieri y Marcelo Polino recordaron sus peleas más picantes: “Nos dejamos de ver”

Marcelo Polino y Carmen Barbieri hablaron de sus peleas (Video: Mañanísima/El Trece)

Luego de muchos años compartiendo escenarios y formando parte de los mismos programas, Marcelo Polino y Carmen Barbieri hablaron de las icónicas peleas que protagonizaron a lo largo de sus carreras. La gran mayoría de ellas ocurrió mientras eran jurados del Bailando por un sueño y ShowMatch, programas a cargo de la conducción de Marcelo Tinelli. Ambos no dudaron en tomarse con gracia estos viejos enfrentamientos e hicieron un mea culpa de sus declaraciones al aire de Mañanísima (El Trece).

Las peleas entre ellos comenzaron luego de que Polino reemplazara a Carmen como jurado del programa de Tinelli, esto generó malestar en la capocómica que se negó a regresar al estudio y dio inicio a los acalorados enfrentamientos. Fieles a su estilo, ninguno de los dos dio el brazo a torcer y estuvieron años en pie de guerra.

En el programa de Barbieri hicieron un informe en el que mostraron algunos fragmentos de estas discusiones: “Me he arrepentido de decirte mercenario pero no oportunista porque sos muy inteligente, un gran periodista y la oportunidad no la dejas escapar”, fue la reflexión que hizo la mamá de Fede Bal luego de verse en la pantalla y recordaron cómo fue que se puso en marcha el conflicto.

Carmen Barbieri y Marcelo Polino hablaron de su amistad

“Vos te fuiste porque tenías vacaciones, yo funcioné muy bien, entonces Marcelo me dice ‘quedate hasta que termine el ritmo porque vos pusiste todo’”, contó Polino para luego agregar: “Si vos venías y ponías todos 10 quedaba mal para la gente sentenciada, entonces Tinelli me dijo que me quede hasta que termine la ronda. Te llamé y vos me dijiste ‘de ninguna manera si yo no vuelvo mañana no vuelo más’”.

Luego de negarse a regresar al programa, confesó que tuvo una conversación con el conductor y productor para que le dejen de pagar el sueldo y se negaron, pero no dejó pasar la oportunidad de hacerle un reclamo a su amigo: “Funcionó muy bien, está todo bárbaro, pero nunca me llamaste”, lanzó sin dudas, pero el conductor de Polino Auténtico (Radio Mitre) la frenó y le dejó en claro que sí tuvieron una conversación telefónica.

A pesar de estas peleas pudieron continuar con su amistad e incluso recordaron la relación que tuvieron sus madres y Marcelo aseguró que a Carmen la quería, ya que sabía que las discusiones eran solo laborales. “Hemos estado peleados muy mal, después se aflojó la cosa, pero nos dejamos de ver y ahora somos otra vez hermanos más que amigos”, sentenció Barbieri sin dudar.

Carmen Barbieri se emocionó al aire

Carmen Barbieri y Federico Bal, su hijo, fueron nominados en distintas ternas de los Martín Fierro y no pudo contener la emoción al poder vivir este gran momento junto a su único hijo. Este especial momento se dio durante su programa en El Trece, en el cuál la conductora no pudo contener las lágrimas al reflexionar sobre lo que significaba este momento para ella y su familia.

Carmen Barbieri se mostró emocionada y se quebró en vivo: “Así te lloro desde el corazón”

“Estoy muy feliz, muy emocionada porque sé cómo trabaja este equipo, pero también me conmueve que mi hijo esté nominado en otra terna por Resto del Mundo”, sin esconder el orgullo que siente por Federico y agregó: “La madre y el hijo vamos al mismo evento, con la misma ilusión y la misma esperanza y es muy lindo, es hermoso”.

“Es algo que no tengo palabras para agradecerte, Luis, así como te peleo, me voy del móvil, quedo como meme y todo, que me estás retando y me peleo, así te lloro desde el corazón”, cerró agradeciendo a Luis Ventura, el presidente de APTRA, por el gran honor e hito familiar.