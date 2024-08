Las actrices de Costumbres argentinas se juntaron veinte años después y recrearon una histórica foto juntas

El reencuentro de las actrices de Costumbres argentinas (Video: Instagram)

A lo largo de los años, las novelas argentinas marcaron la agenda televisiva y el corazón del público con sus historias de amor, desamor, traiciones, lealtades y tantos tópicos como hay en la vida. Los altos números a nivel rating y el buen recibimiento de la audiencia posicionaron a los artistas nacionales en los primeros planos del espectáculo, y a pesar de que pasó el tiempo, hay muchas producciones que permanecen en lo más profundo del corazón y aún se recuerdan.

Así fue, por ejemplo, con Costumbres Argentinas, la ficción producida por Ideas del Sur y emitida por la pantalla de Telefe desde el 13 de enero de 2003 hasta el 26 de enero de 2004. Allí se narraba una historia de amor a través del tiempo, un poco en los ‘80 y otro en tiempo presente, que involucra a dos familias enfrentadas que empiezan a descubrir que tienen otras cosas en común.

Con el final de la tira, cada uno de los protagonistas siguió haciendo su carrera, con mayor o menor presencia mediática y algunos se fueron alejando de los flashes. Y en las últimas horas, se reactivó la memoria emotiva del público, ya que cuatro de las figuras femeninas de la ficción se reencontraron y volvieron a jugar con el tiempo, al menos por un rato.

Daniela Herrero, Sabrina Garciarena, Gabriela Sari y Luciana González Costa, a 20 años de la tira

Resulta que las actrices Sabrina Garciarena, Daniela Herrero, Gabriela Sari y Luciana González Costa entablaron una amistad en aquel momento y se volvieron inseparables. Este viernes, una de ellas confirmó el reencuentro y para celebrarlo recrearon una histórica foto de las cuatro cuando eran compañeras de elenco.

El posteo lo subió Gabriela a su cuenta de Instagram donde se ve de izquierda a derecha y en orden a Daniela, Sabrina, ella y por último Luciana. Tras posar exactamente igual que en la foto, las mismas ubicaciones y los mismos gestos, la actriz invitó a sus seguidores a que comparen y comenten. Además, subió otras postales del encuentro en un restaurante de Buenos Aires y un video de las cuatro brindando con vino blanco.

Así eran las actrices de Costumbres argentinas cuando se conocieron (Instagram)

“Cómo se puede explicar con palabras tanto tiempo de amistad, sin dudas no hay explicación, nos elegimos en ese viaje (segunda foto) ¿o desde antes? y ahora no se pueden separar las pibas”, comenzó diciendo el texto que escribió la artista en su cuenta de Instagram. “Esto es algo mágico, son miles de sentimientos que solo pueden vivir siendo reales en el tiempo, sin miedo de ser en una amistad verdadera, brindo por la nuestra que tiene todo y más. Las amo y gracias por estar siempre”, concluyó Sari, actual participante de Tom, Dick and Harry en el Metropolitan.

En menos de 24 horas, el posteo tuvo casi diez mil me gusta y cientos de comentarios por parte de familiares, colegas y fanáticos de las actrices quienes las llenaron de elogios. A su vez, al ver la publicación, Sabrina Garciarena le comentó: “Gabriela mi cara”, dando a entender que no había salido bien a lo que Sari la elogió: “Sí, es la más linda del planeta”. Además, Daniela Herrero le agradeció: “Mi vida, qué hermosa. Gracias”. Y González Costa también dejó su sello: “Para siempre”, escribió, junto a un corazón.

El reencuentro de las actrices de Costumbres argentinas (Instagram)

Los seguidores también expresaron sus sentimientos ante la fotografía del recuerdo. Algunos reconocieron de inmediato el guiño y lo celebraron, viajando quizás a sus infancias o adolescencias. Otros se sorprendieron por una cita nada casual, de esas que se organizan para celebrar la amistad a prueba de todo. Inclusive, del paso del tiempo.