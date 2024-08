Hernán Drago contó la propuesta más extraña que recibió por un saludo de cumpleaños: “Te mando una docena”

Herán Drago contó la oferta que le hicieron por unas fotos (Video: El Trece/La Noche Perfecta)

Hernán Drago estuvo invitado a La noche perfecta (El Trece), conducido por Sebastián Wainraich, para hablar acerca de su carrera como modelo, hacer un pequeño número musical y contar detalles desconocidos sobre su vida y la relación que tiene con sus seguidores. Durante la entrevista se mostró tranquilo y contó que fue lo más extraño que le ofrecieron a cambio de un saludo de cumpleaños.

A lo largo de su carrera, muchos de sus seguidores y fanáticos se contactaron con él para pedirle una foto autografiada o un video saludándolos en un día especial. Pero, durante la pandemia de Covid, su teléfono se filtró y comenzó a recibir más solicitudes de lo habitual y, algunas personas, fueron un paso más allá y enviaron sus propias fotos, a las que aclaró que nunca reaccionó y vio.

Mientras el hombre era parte de Bienvenidos a bordo emitido por la pantalla de El Trece recibió un ofrecimiento que, en un principio, le generó intriga, pero que luego no resultó como esperaba: “Yo refrescaba tanto Instagram como WhatsApp y me entraban mensajes de celulares que no sé de quién eran y era un zoológico de ofertas, de fotos y ese tipo de cosas”, comenzó a recordar el modelo.

Hernán Drago participando de Bienvenidos a Bordo

Todos los pedidos eran relativamente normales y sin ofrecer nada a cambio por recibir la atención de Hernán, pero todo cambió cuando le llegó el mensaje de un hombre, que quería un saludo de cumpleaños para su esposa: “Che negrito, la verdad que en casa mi esposa está loca por vos y la verdad que soy un hombre muy celoso”, relató el conductor para luego confesar el pagó que le ofreció por el video: “Si le mandas un beso, yo tengo una carnicería y te mando una docena de chorizos”.

Ante la posibilidad de recibir semejante regalo envió el mensaje, pero finalmente las cosas no resultaron como esperaba y recibió una terrible decepción: “La moraleja es: yo le mandé el saludo, me pidió mi dirección y me pareció mucho y nunca me llegaron”, cerró Hernán la desconocida historia, generando la risa de los presentes en el estudio y el comentario de Leticia Siciliani que no dudó en envidiar el ofrecimiento y asegurando que lo aceptaría sin dudarlo.

El show musical de Hernán Drago

Herán Drago sorprendió con su talento musical (Video: Instagram /hernandrago)

El programa conducido por Wainraich cuenta con una banda en vivo para musicalizar los distintos segmentos y a todos los invitados se les ofrece la oportunidad de subir al escenario y deslumbrar con su talento para el canto o pasar un divertido momento haciendo su mejor intento.

Drago no se achicó ante este ofrecimiento, sino que no tuvo problemas en dar una gran presentación junto a la banda y dejó al conductor, a Siciliani y a Peto Menahem, que tienen participaciones especiales, con la boca abierta.

Por medio de sus historias de Instagram, el exconductor de El Show Creativo compartió el detrás de escena de su performance y las distintas reacciones que hubo mientras cantaba. Por un lado, Sebastián no dudó en sumarse cuando se acercó con el micrófono en mano y compartieron un par de estrofas de la canción elegida, mientras que los otros dos integrantes de equipo bailaban al ritmo de la banda.

“Se armó hermoso”, escribió junto al video en el que se lo ve cantando y con el público del programa bailando y saltando de la emoción, haciendo que se suelte y de lo mejor de sí para impresionarlos a todos. Esta no es la primera vez que muestra su talento para el canto, ya qué participó de Tu Cara me suena, donde tenía que imitar cantantes nacionales e internacionales.