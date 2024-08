Quién es Marlon Teixeira, el exnovio con el que se reconectó la China Suárez

La China Suárez y Marlon Teixeira en el año 2015 (Foto/Instagram)

La China Suárez y sus relaciones amorosas siempre son de interés para sus fanáticos, quienes jamás se toman a la ligera los distintos guiños que hace en sus redes sociales. Por caso, en las últimas horas, la actriz se reconectó con un ex y dejó a su fandom con más preguntas que certezas: ¿quién es Marlon Teixeira, el brasileño con el que Eugenia salió en 2015 y ahora volvió a darle follow?

Si bien la dupla nunca blanqueó la relación, porque se produjo luego de la ruptura con David Bisbal y antes de que comenzara su larga relación con Benjamín Vicuña, con el que tuvo dos hijos llamados Magnolia y Amancio, se los vio juntos hace casi una década en algunas fotos que compartieron en sus redes sociales, como la que figura al comienzo de esta nota, pero que al término de su relación fueron borradas.

Marlon Teixeira disfrutando de la playa (Foto/@marlontx)

Marlon es oriundo de Brasil, tiene 32 años y es modelo. En su perfil de Instagram, donde tiene 552 mil seguidores, el joven muestra los distintos trabajos que realiza y algunos detalles de su vida privada, como por ejemplo, su gran pasión por el surf, deporte en el que demuestra habilidad y que practica a menudo.

En distintas entrevistas, Teixeira contó que nació en el estado de Santa Catarina, cuya capital es la isla de Florianópolis. Su carrera comenzó en el año 2008, cuando tenía tan solo 17 años, luego de que su abuelo lo llevó a una agencia de modelaje. Rápidamente, logró convertirse en uno de los modelos más cotizados del país vecino, desfilando para marcas internacionales como Armani, Dior, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Balmain y Jean-Paul Gaultier.

La historia de su vida es, también, una historia de superación constante. Según relató en algunas notas, durante su infancia tuvo que pasar una gran cantidad de días en el hospital debido a que le diagnosticaron cáncer de mediastino. En ese tiempo, y mientras estuvo luchando contra la enfermedad, vio morir a muchos de sus amigos y compañeros de tratamiento.

Marlon Teixeira en uno de sus viajes (Foto/@marlontx)

Superado cáncer, Marlon comenzó a pensar en su sueño de convertirse en surfista profesional, pero una lesión en la rodilla lo apartó de esta idea. A partir de ese momento, se volcó al modelaje al 100%. Actualmente, se encuentra en la lista de los 15 modelos masculinos más solicitados.

Luego de su corto romance con la actriz de Casi Ángeles, el brasileño conoció a Cheyenne Tozzi, una modelo de origen australiano, con la que comenzó una relación que culminó con la llegada de su hija Dahlia De La Lune, que nació en el año 2018, y a la que le dedica tiernos mensajes en sus redes, dejando en claro que es “la luz de sus ojos” y su “gran compañera”.

La mayoría de los posteos del joven están plagados mensajes inspiradores para alentar a sus seguidores a seguir sus sueños y a no bajar los brazos. “No dejes de intentar hacer lo que realmente quieres hacer. Sigue siempre a tu corazón porque donde hay amor, también hay pura inspiración. Y desde mi punto de vista, no te puedes equivocar”, fue una de las reflexiones que hizo en el posteo de sus vacaciones por Indonesia.

Marlon Teixeira junto a dos amigas disfrutando de la playa (Foto/@marlontx)

En este contexto, el gesto de Suárez no pasó desapercibido: es que, en las últimas publicaciones que hizo Marlon, se pueden ver los distintos ‘Likes’ que dejó de la cantante “Corazón de Cartón”, tanto en aquellos dedicados al trabajo del joven, como de sus viajes por placer.

Val recordar que, días atrás, la cantante realizó uno de los desafíos de TikTok y contestó sí o no a la consigna “tiene tu novio permiso para hacer esto...”. “No tengo novio, pero tiene permiso”, escribió ella, dejando en claro que hoy se encuentra soltera.

Marlon Teixeira tiene 32 años y es modelo (Foto/@marlontx)