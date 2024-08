El ex de Ángela Torres le dedicó un tema luego de que confirmara su romance con Rusherking: “Cínica”

El ex de Ángela Torres le habría dedicado una canción tras su separación y el blanqueo con Rusherking: “Cínica”

Ángela Torres y Rusherking se encuentran disfrutando su flamante relación y a pesar de las especulaciones que hay al respecto del vínculo ellos continúan juntos y enamorados. Y mientras ellos muestran su romance en las redes con un viaje por Japón, en las últimas horas trascendió un rumor que los puso en el centro de la tormenta.

Fue este viernes en LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV, donde revelaron la información de que el exnovio de la actriz le habría dedicado un tema tras la ruptura. Fue la panelista Fernanda Iglesias la encargada de dar los detalles al respecto: el chico que salía con Ángela se llama Franco Rizzaro y también es cantante.

El ex de Ángela Torres le habría dedicado una canción tras su separación y el blanqueo con Rusherking

Según explicó la periodista, el artista promocionó en sus redes sociales una canción que escribió tras su separación con Torres. La canción se llama “Cínica” y por lo que dice la letra, también critica a la actual pareja de la chica que describe en el single. Al escuchar las estrofas, los internautas no tardaron en especular al respecto y muchos creen que Franco le está hablando directamente a Ángela y Rusherking.

”La ‘cínica’ es Angelita Torres y su ex, Fran Rizzaro, es quien escribió esta canción. Ellos cortaron, pero después de que ella blanquea con Rusherking publica este tema”, recapituló Iglesias, y agregó que Rizzaro trabajó en una película con la China Suárez. “Es tremendo cómo están todos conectados”.

La canción de Franco Rizzaro el ex de Ángela Torres

“Ella (por Ángela) declaró que tenían una relación abierta (con Franco) y fue ahí cuando empezó con Rusherking“, sostuvo Iglesias y concluyó: “Ellos tenían un vínculo con esos códigos y según lo que me cuenta gente muy cercana es que eso lo sabían todos menos el pibe“, cerró.

De momento, todo transita entre versiones, y los protagonistas hasta el momento no confirmaron ni desmintieron la versión. Sin embargo, hay fragmentos de la letra qeu son elocuentes y que los seguidores asignaron a la protagonista de Simona y al ex de la China: “La vi saliendo pateando La calle, tan cínica. Con ese gil que le encantan los flashes superficial. Pero yo sé cómo estás, esa sonrisa detrás esconde una lluvia, mami me quieres buscar, dímelo tu. Pero esta vez no voy a estar, ya me vi esa película, dice que todo lo hice mal pero miente”.

El cumpleaños de Ángela en Japón con Rusherking

Ángela Torres celebró su cumpleaños comiendo ramen junto a su novio Rusherking en Japón

Más allá de esto, Ángela hace oídos sordos a las especulaciones y vive su romance con total tranquilidad. Incluso, el pasado martes 13 de agosto la actriz festejó su cumpleaños número 26 junto a su novio Rusherking mientras disfrutan de unas espectaculares vacaciones en Japón. A través de sus redes sociales, la actriz documentó cada plan que realizó y en especial los que llevaron a cabo para celebrar este día tan especial donde tiene un año más de vida.

“Estoy festejando mi cumple en el Parque Ghibli”, le contó Ángela a sus casi tres millones de seguidores a través de sus historias de Instagram. Este lugar temático está dedicado a las películas del famoso estudio de animación japonés en donde se aprecian paisajes espectaculares y también personajes característicos de esta firma, responsable de títulos como Mi vecino Totoro, Ponyo y El viaje de Chihiro.

Además de pasear toda la tarde, Ángela contó que a la noche decidieron cenar en un lugar muy especial: un puesto a la calle donde se cocina ramen, el popular plato de la cocina japonesa en base a fideos heredado de China. Allí se filmó junto a su novio y se mostraron muy enamorados. “Está buenísimo esto, dame un beso”, le dice ella al cantante quien accede al romántico gesto y sigue disfrutando de su cena.