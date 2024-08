Andy Kusnetzoff lloró al recordar a su padre: “No tiene solución”

Andy Kusnetzoff lloró al hablar de su padre

A fines del pasado abril, murió Juan Carlos Kusnetzoff, el reconocido sexólogo que era padre de Andy Kusnetzoff. Tenía 87 años de edad y fue precisamente el conductor radial quien, a través de sus redes sociales, dio la triste noticia. Ahora y a casi cuatro meses de esa dolorosa pérdida, Andy abrió su corazón al aire de Perros de la Calle, el ciclo que encabeza en la FM Urbana Play 104. 3, en conversación con Gabriel Rolón, columnista habitual del programa.

“Hoy me levanté y me di cuenta, quizás porque es miércoles, que extraño a mi papá. No tiene solución”, definió con crudeza el conductor. “En la vida no todos los problemas tienen solución. Hay algunos problemas, angustias y tristezas que hay que dejar vivir”, acotó el reconocido psicólogo, con su habitual tono reflexivo. A la vez, le recordó a Andy que los días miércoles es cuando Juan Carlos Kusnetzoff concurría al programa para hacer su columna sobre sexo. “Pero no sé por qué hoy, es random. Viniste un montón de miércoles y no me pasó. Hoy me pasa”, le respondió Kusnetzoff.

“Sí, pero no es porque vengo yo, es porque no va a venir él después de mí”, le dijo el psicólogo. “¡Andá a cagar, Rolón!”, le contestó Andy con humor. “Es que es así. Digo, antes yo salía y nos saludábamos ahí con un abrazo con tu papá. Entraba después de mi y ahora no va a entrar. Me parece que es totalmente válido en este momento de duelo, Andy. Hace tan poco, ¿cómo no van a aparecer momentos donde lo extrañás? Y vos decís: ‘Pasaron muchos miércoles’. Sí, pero a lo mejor este miércoles es particular por algo que estás viviendo, por situaciones emocionales, porque tuviste algún sueño que no recordás y te contactó afectivamente”, trató de consolarlo Rolón, mientras Andy seguía aun muy emocionado.

Andy Kusnetzoff y su padre Juan Carlos

“‘Nunca es tan oscuro como antes del amanecer’… Tu frase de cabecera”, comenzó escribiendo el animador de Perros de la calle, a corazón abierto en Instagram. “Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte . Que distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional”, escribió Andy en sus redes sociales para anunciar el fallecimiento de Juan Carlos Kusnetzoff.

“Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuche toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño , tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar. Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas”, siguió, a flor de piel.

“Desde chico escuchando ‘¿tu papá es el sexólogo?’. Siempre orgulloso de quien sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente , culto. Cálido y sabio. Se me va a hacer difícil lo que viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza de el cuartito. En los tangos. En mis hijos”, compartió. “Gracias por todo lo que me diste. El amor, el humor, la empatía. Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde que soy chiquito: ‘Buenas noches, coquito’. ‘Buenas noches, papá’. ‘Que descanses, mi hijito’. ‘Que descanses papá’”, expresó.

Juan Carlos Kusnetzoff, médico psiquiatra y sexólogo, director de la Cátedra Libre de Sexología Clínica y Salud Reproductiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, era considerado una de las eminencias en el país en la divulgación sobre sexo y sexualidad. “El argentino en relación al sexo es extremadamente tímido, extremadamente ignorante en cuanto a la vida sexual, todo lo que sabe lo sabe incompletamente”, asegura el Doctor K, como era llamado, en una entrevista con Infobae en 2020.