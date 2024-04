Murió el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff a los 87 años: la emotiva despedida de Andy a su padre

Andy Kusnetzoff y su papá Juan Carlos Kusnetzoff en Perros de la calle (Video: Perros de la calle)

A los 87 años murió Juan Carlos Kusnetzoff, el reconocido sexólogo que era padre de Andy Kusnetzoff. Fue precisamente el conductor quien, a través de sus redes dio la noticia junto a un emotivo mensaje y una serie de fotos para recordarlo.

“‘Nunca es tan oscuro como antes del amanecer’… Tu frase de cabecera”, comenzó escribiendo el animador de Perros de la calle, a corazón abierto en Instagram. “Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte . Que distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional”, puso.

“Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuche toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño , tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar. Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas”, siguió, a flor de piel.

Andy Kusnetzoff compartió fotos junto a su padre, Juan Carlos Kusnetzoff, tras dar la noticia de su muerte a los 87 años. En la imagen, el especialista junto a sus dos hijos (Foto: Instagram)

“Desde chico escuchando ‘¿tu papá es el sexólogo?’. Siempre orgulloso de quien sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente , culto. Cálido y sabio. Se me va a hacer difícil lo que viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza de el cuartito. En los tangos. En mis hijos”, compartió.

“Gracias por todo lo que me diste. El amor, el humor, la empatía. Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde que soy chiquito: ‘Buenas noches, coquito’. ‘Buenas noches, papá'. ‘Que descanses, mi hijito’. ‘Que descanses papá'”, puso.

El posteo que Andy Kusnetzoff le dedicó a su padre, Juan Carlos Kusnetzoff donde contó sobre su muerte a los 87 años

Juan Carlos Kusnetzoff, médico psiquiatra y sexólogo, director de la Cátedra Libre de Sexología Clínica y Salud Reproductiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, era considerado una de las eminencias en el país en la divulgación sobre sexo y sexualidad.

“El argentino en relación al sexo es extremadamente tímido, extremadamente ignorante en cuanto a la vida sexual, todo lo que sabe lo sabe incompletamente”, asegura el Doctor K, como era llamado, en una entrevista con Infobae en 2020.

Juan Carlos Kusnetzoff junto a León, el hijo de Andy Kusnetzoff (Foto: Instagram)

“En el Hospital de Clínicas en más de cuarenta años de consultas clínicas veo con mi equipo 1.500 a 1.600 pacientes por año, entre hombres, mujeres, parejas, desde los 18 hasta los 80, en distintos momentos, situaciones, lo que nos da una experiencia que muestra que ninguna de estas personas en los últimos treinta años, sin excepciones, nos manifestó que había recibido alguna instrucción, es decir educación sexual, por parte de los padres”, detallaba.

“Hay en la Argentina muchos intereses creados que impiden la divulgación, la enseñanza, el aprendizaje y la extensión de conceptos científicos reales, verdaderos y relativos a la vida sexual, léase todo lo que aprendió una persona en la calle, bien o mal, con mucha dificultad y equivocándose siempre”, señalaba el médico, que tenía su columna en el ciclo radial del animador.

