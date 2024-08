Ana Rosenfeld confirmó la drástica decisión que tomó Mauro Icardi contra Wanda Nara: “Es presión económica”

Ana Rosenfeld confirmó que Mauro Icardi le cortó las tarjetas a Wanda Nara (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Después de varias idas y vueltas, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a atravesar un momento sensible. Es que, a poco más de un mes de su separación, y a pesar de las reacciones virtuales que la cantante y el futbolista mantuvieron en los últimos días, el vínculo entre ambos no es fluido. Como si fuera poco, en las últimas horas, el deportista tomó una drástica decisión contra su expareja: cortó sus tarjetas.

El dato fue confirmado por Ana Rosenfeld, la abogada de la artista, quien dio detalles al respecto. “Es verdad, esperemos que las reinstaure en cualquier momento. Un marido, en general, cuando quiere recuperar a una mujer, lo primero que utiliza es la presión económica, y parte de esa presión es dejarla sin víveres”, comenzó diciendo la letrada en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

Al analizar la situación y las acciones del jugador del Galatasaray, Rosenfeld comparó su accionar con otros casos que ha tratado: “No es un caso diferente de los que veo todos los días”. En ese contexto, el cronista le consultó si el conflicto no escalaría al punto de llegar a un divorcio. “Por ahora Wanda me dijo que es una separación, no un divorcio, y en ese caso debería ser en Italia, último domicilio conyugal”, respondió la letrada.

Ana Rosenfeld habló de la drástica decisión que tomó Mauro Icardi contra Wanda Nara

Por último, Rosenfeld dio detalles de cómo fue la reacción de Wanda Nara al enterarse de la decisión de Icardi: “No se encontró ahora con esta noticia. Me llama todos los días y me dice: ‘Ana, me cortó la tarjeta’. Y hay que mantener a dos criaturas, por eso yo trato de interceder para que eso se resuelva lo mejor posible”.

Más allá del buen presente que vive la mediática, con la repercusión que generan sus canciones en redes sociales y la oportunidad de nuevos desafíos laborales, como la conducción de Bake Off (Telefe), el vínculo con Icardi es complejo. Así lo describió la propia Nara tras su llegada a Argentina en diálogo con LAM (América): “No voy a hablar de eso, están las chicas. Como comuniqué en mis redes sociales, el vínculo es ‘buena onda’, no tengo enemigos, menos una persona que es familia. No tengo problemas con nadie”.

Nara e Icardi se enamoraron en 2013, se casaron al año siguiente con una fiesta inolvidable, fueron padres de Francesca e Isabella y recorrieron el mundo por trabajo y por placer. Sin embargo, más allá de las idas y vueltas, la pareja nunca pudo recuperarse del escándalo del futbolista y la China Suárez, que tomó estado público en octubre de 2021. Lo intentaron una y otra vez, se reconciliaron y volvieron a distanciarse. Ahora, transitan una nueva ruptura anunciada por la empresaria.

Wanda Nara llegó a Argentina y habló de su salud y la relación con Mauro Icardi (Video: LAM, América)

Además, la intérprete de “Bad Bitch” detalló que no viajará en el corto plazo hacia Estambul, la ciudad en la que reside Icardi, jugador del Galatasaray: “No puedo, empiezo las grabaciones”. Después de tres años, Bake Off Argentina (Telefe) regresa la TV y, esta vez, contará con la conducción de Wanda Nara. La animadora, luego de su paso por MasterChef, se pondrá al frente de una edición integrada por famosos. Así la cosa, uno de los confirmados para participar del ciclo es Gastón Edul: el periodista deportivo de 28 años, que ganó popularidad por su trabajo en el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En ese contexto, al declararse soltera, la cantante también fue consultada por su relación con L-Gante, con quien se la había relacionado sentimentalmente en numerosas oportunidades. “Siempre fue una relación de amistad, yo soy antigua, me conocen hace muchos años y nunca tuve ese tipo de relaciones (amigos con derechos)”, comentó sin dejar lugar a las especulaciones. En esa línea, también opinó sobre el último videoclip que lanzó el artista de RKT junto a la China Suárez: “No me afectó para nada, yo ya sabía”.