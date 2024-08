Susana Giménez prepara su vuelta a la televisión después de 5 años: los invitados confirmados para el primer programa

Susana Giménez prepara su regreso a la televisión con invitados especiales

Susana Giménez se prepara para su esperado regreso a Telefe. Mientras tanto, la producción se reúne para poner a punto cada detalle antes de su debut oficial el domingo 15 de septiembre. Una tarea que también comparte la conductora, quien está involucrada directamente para que el programa salga a la perfección, ya sea supervisando desde la técnicos, escenografía hasta la elección de su vestuario, en colaboración con la diseñadora y asesora de imagen Marcela Amado, con quien ya está trabajando en la grabación de diferentes promociones para ir adelantando la llegada a la pantalla chica.

Antes del esperado estreno, Susana tendrá una aparición especial en la gala de los premios Martín Fierro el lunes 9 de septiembre, lo que marcará de alguna manera la vuelta oficial. Para esta edición del programa, se espera una apertura clásica con un musical, además de los segmentos tradicionales que han caracterizado su espectáculo, como los premios y los sketches. Una de las primeras parejas invitadas será la de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, que si bien serán los primeros, Giménez tiene la idea de recibir a varias parejas del espectáculo, cómo Pampita Ardohain y su marido Roberto García Moritán o Nicole Neumann y Manu Urcera, que recientemente tuvieron a su primer hijo, Cruz, a quien todavía no presentaron públicamente.

Susana Giménez, Wanda Nara y Mauro Icardi en la grabación del especial de Paramount+ (Teleshow)

De esta manera, la diva regresará a su mítico programa de entretenimientos luego de cinco años. Salió por última vez al aire el 15 de diciembre de 2019, con un sketch que reunió a algunas de las personalidades que visitaron el ciclo. A los pocos meses se declaró la pandemia de coronavirus y ella se instaló en su chacra La Mary, en Punta del Este.

Desde entonces, solo tuvo algunas apariciones en plataformas. Condujo el programa de entrevistas Susana, invitada de honor, en el cual viajó con Wanda Nara por París y recorrió Buenos Aires junto al colombiano Sebastián Yatra. Además, fue la conductora de Lol Argentina, un programa de humor donde compartió el rol con Grego Rosselló y que contó con humoristas como Migue Granados, Yayo Guridi, Mica Lapegüe, Charo López, Julián Lucero y Martín Rechimuzzi, ambos por la plataforma Paramount+. Ahora, a 37 años del estreno de Hola Susana por ATC, dará inicio una vez más a su leyenda.

Los primeros confirmados

Julieta Prandi y Emmanuel Ortega en una salida romántica (Foto: Ramiro Souto)

La visita de Prandi y Ortega genera gran expectativa porque la pareja elige el bajo perfil y no suele mostrarse en público. Además, en el último tiempo, la modelo relató en varias ocasiones sobre los años de violencia física y económica que soportó durante su matrimonio con el empresario Claudio Contardi. A pesar de las visibilidades previas sobre su reservada vida personal, en 2019, presentó una denuncia ante la justicia. “Estando en la oscuridad, me costó mucho reencontrarme y aferrarme a eso para salir de ahí. No pensás con claridad, perdés la confianza y dejás de creer en vos misma. Yo estaba muerta en vida y deseaba no despertarme”, compartió Prandi, refiriéndose a la etapa más crítica de su relación.

La modelo y actriz sufrió un largo proceso de aislamiento, como consecuencia del control ejercido por Contardi. Llegó incluso a pasar cuatro años sin comunicarse con sus padres. “Estas personas te aíslan de quienes te quieren”, manifestó. Como parte de ese proceso de reconstrucción y superación, escribió su primer libro, Yo tendría que estar muerta, que, si bien no es autobiográfico, retrata parte de su sufrimiento. “Ver mi libro me da orgullo, fue mucho trabajo transitar la historia de Lucía y, a través de ella, liberarme de mi propia historia”, dijo emocionada.