Julieta Prandi: “La mirada de Emanuel es la que me salva todos los días”

Julieta Prandi: "La mirada de Emanuel es la que me sana todos los dias" (Video: Noche al dente, América)

Julieta Prandi contó varias veces que su vida se había vuelto un calvario cuando intentó separarse de su expareja y padre de sus hijos, Claudio Contardi. Según ella misma relató, “en febrero de 2019, tomé fuerzas y me fui de mi casa, sin un peso y decidí rearmar mi vida, buscando un nuevo techo donde poder proteger a mis hijos y a mí misma”. Después de muchas situaciones de violencia y de abuso, Julieta pudo alejarse finalmente de ese pasado tortuoso y mirar hacia adelante.

En ese contexto, conoció a Emanuel Ortega y en octubre de 2020, en plena pandemia de coronavirus, blanqueó su relación con el músico. Desde ese momento, la actriz pudo rearmar de a poco su vida y volver a confiar en el amor de la mano del cantante. “Y un día te das cuenta que la vida es eso. Un viaje al presente que sólo necesita que estés presente. Gracias Emanuel por darme todo eso”, fue la emotiva dedicatoria que le hizo la modelo al artista al cumplirse un año de su vínculo sentimental.

Invitada a Noche al Dente, Prandi abrió su corazón con respecto a los acontecimientos más difíciles de sus últimos años, pero también volvió a mostrarse feliz con su presente. Junto al hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar pudo volver a sentirse plena en una relación de amor. La modelo ahora también es escritora, ya que estos episodios dramáticos que tuvo que atravesar la impulsaron a escribir sobre sus experiencias que reunió en el libro: “Yo tendría que estar muerta”. Allí, la actriz relata en forma novelada y no autobiográfica, la dura historia de la protagonista, Lucía Caballero, tal el nombre de pila que le hubiera gustado tener y el apellido de su abuela. “Si mi trabajo no me hubiese hecho una persona pública, otro hubiese sido el desenlace. Estaba amenazada, tenía temor y por algo me fui de mi casa”, contó en el momento de la presentación de su primer trabajo.

Este miércoles, desde el estudio de Fer Dente, Julieta se sinceró sobre los dramáticos hechos que le tocó superar y también sobre su vínculo con su actual pareja. “Esa mirada de Emanuel hacia mí es la que me sana todos los días”, afirmó con gesto enamorado al referirse a su compañero de vida, mientras desde la producción del ciclo mostraban una foto de ambos juntos, mirándose a los ojos.

(Fuente)

“¿Cómo es volver a confiar?”, le preguntó el conductor, y Prandi aseguró que es un trabajo arduo. “Una también tiene que trabajar con una misma. No es solamente que el otro te haga sentir confiada, una tiene que trabajar sus propios fantasmas, sus propias sombras”, aseguró al respecto. “Por suerte yo ya había arrancado antes de conocerlo con mi terapia y con mis registros akashicos, y mis constelaciones, porque hago todo tipo de terapias, pero siento que no es un encuentro, es un reencuentro, que nosotros teníamos que estar juntos, definitivamente”, afirmó con determinación.

“¿Te preguntás a veces por qué a mí?”, consultó Dente. “Sí”, dijo Julieta y enseguida entre risas admitió que “a veces me río y le digo a Emanuel: ‘Viste la escena de Truman Show cuando él descubre todo y está parado en ese escenario y le grita al cielo, al director: ‘¿qué más tenés para mí?’, y el mar se le viene encima y le tiran rayos, y le tiran agua y le tiran todo, bueno a veces yo digo: ‘¿qué más tenés para mí'?”, reveló interpretando la escena del filme protagonizado por Jim Carrey.

Acto seguido agregó: “Como que las pasé ya todas y en un poco de chiste lo digo, pero un poco sí, un poco es esa escena, y esta reencarnación se la regalo a cualquiera”, cerró entre risas.