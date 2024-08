Mariana Brey tuvo que ser operada de la vesícula: “Desperté de la anestesia con lágrimas y sin aire”

Mariana Brey contó que tuvo que ser operada de la vesícula: “Desperté de la anestesia con lágrimas y sin aire”

Hace unas semanas Mariana Brey comenzó con unos dolores que la llevaron a tomar la decisión de pasar por el quirófano. Fue la misma panelista de Socios del espectáculo quien desde la cama de su casa, contó que había tenido que ser operada de la vesícula y realizó un extenso descargo en donde habló de sus miedos antes y después de ser intervenida.

“Atravesando el post. Como suele pasarme en estos casos, el miedo se penetra en mí. Porque son esas decisiones difíciles de tomar ,al menos para mí. No tengo tolerancia al dolor y me estresa mucho pensar en el post, como si yo tuviese el poder de saber cuál será el resultado. ¿Qué es mejor? ¿Soportar y resistir hasta llegar al límite? ¿Hasta que el cuerpo diga basta? O hacerme fuerte , rodearme de buenos profesionales, consultar distintas voces, y escuchar a los amigos que hayan pasado por algo similar para finalmente decidir”, comenzó escribiendo en sus redes.

La periodista agregó dos imágenes a su posteo, en donde detalló cómo comenzaron sus dolencias y por qué la decisión de operarse, especialmente en ella, es difícil. “No me gustan lo quirófanos, no me gusta la anestesia, no me gusta que entren en mi cuerpo y estos miedos tienen historia, viene de la niñez , algún día lo contaré”, contó.

“En esta oportunidad, estaba de viaje disfrutando del verano europeo cuando se reiteró un dolor en mi panza, como unas puntadas que me quitaban el aire. Ahí no tuve miedo, pero si tomé conciencia que no podía dejarme estar más y tenía que tomar una firme decisión para no ponerme en riesgo teniendo que salir de urgencia a internarme siendo algo de mayor gravedad”, recordó.

Mariana se puso en acción. “Al regreso me puse en contacto con los médicos que me explicaron la importancia de hacerlo con tranquilidad y que el proceso sea algo más liviano, gestionando mis dudas y miedos. Tenía que sacar la vesícula de mi cuerpo. Así fue que puse todo en marcha y más rápido que un lince negro, ya estaba en el quirófano”, detalló.

Y el momento pasó. “Desperté de la anestesia con lágrimas y sin aire. Mi experiencia por primera vez a la anestesia total, fue muy poco agradable. No pude pegarme ningún viaje lindo, ja, ja. Sentí miedo y dolor. Todo salió impecable y ya estoy recuperándome en mi casa con estricta dieta y descanso”, pormenorizó, mientras hacía los agradecimientos correspondientes a los médicos.

Los buenos deseos que recibió Mariana Brey tras ser operada de la vesícula (Instagram, Breymariana)

“Rodeada del amor de la familia y amigos. Estoy muy agradecida al equipo de profesionales que me acompañaron y me contuvieron en esta parte del camino al cirujano”, escribió, para terminar llevándole un mensaje de aliento a quienes están atravesando situaciones similares. “Si estás viviendo un proceso parecido no dudes en parar, pensar, consultar y decidir lo mejor para tu bienestar”, concluyó.

Los mensajes de apoyo de amigos y colegas no faltaron para la periodista, como sus compañeros del ciclo de El Trece, Rodrigo Lussich y Nancy Duré. “¡Mejorate, bella! Te esperamos”, comentó el conductor, mientras se repetían mensajes de buenos deseos y pronto recuperación de diferentes figuras del espectáculo como Andrea Taboada, Marcela Coronel, Adriana Brodsky, Luis Bremer, Coco Fernández, Laurencio Adot, Erika Mitdank, Cae, Karina Iavícoli, Inés Palombo, Guido Zaffora, Connie Ansaldi, Belu Lucius, Marcela Baños, entre otros.