Claudia Schiffer publicó una foto retro junto a Valeria Mazza: la divertida reacción de la argentina

Claudia Schiffer y Valeria Mazza, dos supermodelos de época

Claudia Schiffer y Valeria Mazza sin dudas marcaron una época al convertirse en las dos supermodelos de los años 90. Sin embargo, existió entre ellas una competencia descarnada que nunca pasó del secreto a voces. A la alemana, quien llevaba la corona que otorgan los mejores diseñadores y las grandes marcas, no le hizo mucha gracia la irrupción de la argentina en la escena del modelaje.

“No me la hizo fácil”, reconoció la rosarina criada en Paraná tiempo después de aquel furor que la llevaron a conquistar las pasarelas de la alta costura europea tres décadas atrás. “Siempre hubo tensiones entre nosotras, las pasarelas pueden ser un lugar competitivo”, dijo Mazza en uno de los episodios de Un sueño dorado, su documental.

Así las cosas, las tensiones parecen haber quedado muy atrás y en las últimas horas y a cuento de nada, fue la propia Schiffer quien le hizo un guiño a nuestra Valeria a través de una publicación en el feed de su Instagram. “Verano deportivo”, escribió, en inglés, la alemana en el epígrafe de un mini álbum que constaba de dos fotos, ambas en blanco y negro. En la primera, aparece ella con gafas y sombrero jugando un partido de tenis. Y en la siguiente está haciendo dupla de ping pong con la argentina, quien aparece vestida con un top y unas calzas negras. A juzgar por la vestimenta y los rostros de las modelos, las imágenes parecen salidas de los años 90, la época de sus reinados absolutos.

Valeria le dio “me gusta” a la foto pero también dejó un comentario amigable, el cual le gustó también a Claudia. “¡Vamos a terminar ese partido! Solo haceme saber la hora y el lugar”, escribió la argentina junto un emoji que llora de la risa y otro que tira un beso.

Claudia Schiffer y Valeria Mazza compartiendo un partido de ping pong en los 90 (Instagram)

Lucia Molina

A fines de junio, Mazza había sido noticia porque debió someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital Austral de Pilar. Según informó en su momento su esposo Alejandro Gravier a Teleshow, “la modelo se encuentra recuperándose en su casa”. La noticia fue dada a conocer el periodista Santiago Sposato a través de su cuenta de Twitter. “Le sacaron un quiste en la región cervical. En breve le dan el alta”, contó.

La intervención quirúrgica fue una sorpresa para todos, ya que no se sabía que la modelo estuviera enfrentando algún problema de salud. De hecho, Mazza no había comentado nada al respecto en sus redes sociales: solo su círculo íntimo estaba al tanto. Así la cosa, Gravier dio detalles de la operación. “La operaron de un quiste en la cervical. Está todo bien. Fue algo programado y tiene que hacer reposo por 48 horas”, explicó a este medio.

Claudia Schiffer y Valeria Mazza en un encuentro que tuvieron en la Milan Fashion Week en september de 2010 (Getty Images) Daniele Venturelli | WireImage

A lo largo de los años, Valeria Mazza se ha mostrado como una persona muy saludable y amante de los deportes. En una reciente entrevista con la revista Gente, la modelo recordó su juventud y contó que siempre evitó la vida nocturna y los excesos. “Estando sola y lejos de mi país, me cuidaba. Yo terminaba un desfile y me iba. No me gustaba esto de la noche porque sentía que estaba muy expuesta a un montón de peligros, excesos y todo lo que te imagines. Si bien soy lanzada y atrevida y me gusta el vértigo de lo nuevo… no me gusta jugar con fuego. Por eso, en las situaciones que sé que no voy a poder manejar, siempre me dieron respeto y miedo”, comentó.

También reflexionó sobre los desafíos de su carrera a una edad temprana. “Tenía 19 años, estaba sola en el mundo y mil veces fantaseaba con: ‘Me muero y nadie se va a enterar’. Esos pensamientos los he tenido, obvio. Esquivaba la noche hasta que llegaba Ale (Gravier) y nos divertíamos”, dijo. A pesar de los retos y las tentaciones de la industria, Mazza supo mantenerse enfocada en su bienestar y en una vida equilibrada, siempre priorizando su salud.