La sorpresiva respuesta de Jimena Barón cuando le preguntaron si quería tener otro hijo

Jimena Barón

Siempre abierta al diálogo con sus seguidores de Instagram, Jimena Barón habilitó una caja de preguntas en sus historias de la mencionada red social para responder sobre distintas cuestiones. Una de las respuestas que compartió después tenía que ver con la posibilidad de volver a ser madre, algo que según reveló la actriz, es algo que le cuestionaron en distintas oportunidades.

“¿Se vendrá pronto la mini Q o el mini J? Amo esta pareja”, le preguntaron a la vez en que hicieron referencia a su relación con Matías Palleiro. La respuesta de Barón no se hizo esperar y vino junto con un fotograma de Titanic, cuando la protagonista Rose expresa “han pasado 84 años”.

“Ustedes y la ginecóloga que no deja de preguntarme si no quiero congelar óvulos me hacen sentir así”, respondió Jimena tomándose la consulta con un toque de humor.

Las respuestas de Jimena Barón a sus seguidores (Instagram)

En otras de las preguntas y respuestas compartidas por Jimena se leía: “¿Consejo del día?”. “Fracasar no es equivocarse, fracasar es equivocarse al pedo”, expresó la también cantante. “¿Cómo hacés para que a Momo le vaya bien en el cole?”, preguntó otro usuario. “El pibe nació inteligente, yo no hago mucho porque ya no entiendo lo que estudia”, confesó Barón a la vez en que mostraba una foto de calificaciones “excelente” y “muy bien +” que Morrison recibió en la escuela.

“Me gusta que muestres la maternidad real. Pensé que era la única que gritaba”, le apuntó una seguidora haciendo referencia a que a Jimena no le tiembla la voz si tiene que retar a su hijo. “Intento no, pero si el pibe tira mucho de la soga siempre estaré dispuesta a gritarle”, confesó la actriz.

Las respuestas de Jimena Barón a sus seguidores (Instagram)

Durante el receso escolar del invierno, Jimena, Momo y Palleiro disfrutaron de un viaje por el Sur argentino. “El fondo parece un croma de esas pelis que decís: ´Che, qué mal hecho que está'. Además, una familia muy feliz, gorritos, sonrisas, dientes blancos. En algún momento confié en la revancha de la familia y la felicidad, pero pensé que se vería un poco más natural”, expresó la compositora en una publicación donde subió un carrete lleno de postales de los últimos días. Sin descanso alguno, la artista y sus acompañantes disfrutaron de las localidades chubutenses de Esquel y Trevelin, donde llevaron a cabo varios deportes de nieve como esquí y snowboarding.

El emotivo posteo de Jimena alcanzó más de 228 mil “Me gusta” a pocas horas de subirlo a su cuenta de Instagram. Además, recibió una ola de mensajes llenos de afecto por parte de sus seguidores. “Quisiera ser Momo. De Miami a la nieve en media escala”; “Son una muy linda familia, Jimena, te lo re merecés”; “Momo es todo lo que está bien”; “Me dan muchísima esperanza”; “El sur es todo lo lindo que puede haber”; “Una foto más linda que la otra”, fueron algunas de las tantas reacciones que se destacaron en la sección de comentarios.

Pero el viaje tenía otros destinos, ya que su próxima parada fue al país vecino, Chile. Luego de disfrutar de su travesía por la Patagonia argentina, la intérprete de “La Tonta” y su familia alquilaron un auto para recorrer y que el pequeño conozca otros paisajes. Al igual que sus últimos viajes, la actriz lo compartió a través de sus redes sociales.

Jimena Barón de vacaciones por el sur argentino junto a su novio Matías Palleiro y su hijo Momo (Instagram)

En ese breve recorrido, el nene de 10 años paseó por el límite fronterizo de ambos países, fue testigo de lo que tenía la naturaleza para ofrecerles y hasta se sorprendió por los cambios de horario. Además, el menor aprovechó la oportunidad para pedirle a su mamá algunos regalos, tales como un termo y un cuchillo, que encontró en un local que visitaron.

“Hay uno en casa, mi amor, y del mismo color”, señaló Barón luego de grabar la demostración que realizaba su hijo con el termo que tanto ansiaba que adquirieran mientras visitaban el lugar. Sin embargo, la cantautora dejó en claro que esto estaba lejos de suceder debido a que la compra era innecesaria.