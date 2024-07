Santiago del Moro habló de todo: la rescisión de Furia con Telefe, el premio de los finalistas y las críticas a GH

Santiago del Moro a solas con LAM habló de todo

Este lunes en LAM (América TV) emitieron una entrevista a Santiago del Moro recién regresado de las vacaciones que se tomó tras el final de la última temporada de Gran Hermano (Telefe). En el encuentro con el notero del programa de espectáculos, entre las respuestas que dio, el conductor habló de los exparticipantes del reality, la polémica que se generó en torno a la final y también dijo no importarle las críticas recibidas tanto por los panelistas de otros programas de televisión como de los usuarios de las redes sociales por cómo hizo su trabajo.

En primer lugar, con respecto a cómo ve la televisión, Santiago comentó: “Yo nunca festejo el bajo rating de la televisión porque soy amante de la tele y defensor de la industria, es todo nuestro trabajo. Hay momentos que sube y baja, es gente que va y viene. La tele siempre va a seguir viva”, comenzó diciendo el conductor.

“Fue una temporada larga y estoy contento, después de tanto laburo, tanto esfuerzo ahora estamos tranquilos”, siguió Del Moro y ante la consulta del notero por su relación con Guido Kaczka, con el que compitió durante lo que va del año por el rating, Santiago confirmó: “Guido es mi amigo y todo el tiempo tengo contacto con él y me encanta competir con él, porque sé contra quien compito. Está todo bien entre nosotros”.

Con respecto a Furia, una de las participantes más destacas de la última edición de Gran Hermano, quien recientemente rescindió contrato con Telefe, del Moro analizó: “La verdad es que no sé mucho, porque recién acabo de llegar (de vacaciones), pero me parece que todo lo que ella decida va a estar bien”, aclaró el conductor y siguió: “Después, de ahora en adelante, lo que haga cada uno con su carrera pasa por ellos. Les deseo lo mejor a ella y a todos los chicos. Muchos están haciendo un montón de cosas”, agregó el presentador.

Santiago del Moro en Gran Hermano (Adrián Díaz Bernini)

Acto seguido, el notero de LAM le comentó una situación: “Viste lo que pasó con Gastón (Trezeguet), (Laura) Ubfal. Tanto que la defendieron y se terminó picando todo con Juliana.“, a lo que Santiago lo interrumpió: “Bueno, todo es parte del programa, un programa que ya terminó hace casi un mes. Veremos qué pasa con ellos”.

Por último, el movilero le preguntó por la polémica que se generó en relación a los premios que ganaron los finalistas en el reality. “La casa es para todos, y después ellos podían elegir entre la plata o la casa”, contestó Santiago. “Porque Emma (Vich) decía la otra vez: ‘no es plata”’, insistió el cronista sobre los dichos del participante. En tanto, del Moro expresó: “Él podía elegir la plata o la casa. Imaginate que para una estructura como Telefe una casa más o una casa menos, no es tema”, finalizó el conductor sobre ese tema y para concluir la nota se refirió a los que opinan de su trabajo al frente del reality. “No me pone nervioso nada ya, no me importa nada lo que opinen, para bien o para mal. Como te habrás dado cuenta, te estoy dando una nota y tengo la mejor siempre. Hablen bien o mal, no me importa. Hice siete años de Infama, así que entiendo todo. Aparte todo lo que tiene que ver con las críticas y todo eso, le hace bien al programa en sí”, dijo Santiago.

Ángel de Brito despachó a Santiago del Moro

Ángel de Brito apuntó contra Santiago del Moro: “No le creo nada”

De vuelta en el piso tras la finalización del tape, Ángel De Brito le contestó a Del Moro y se mostró en desacuerdo por sus declaraciones. “¿A él no le importa en rating, las críticas, no le importa nada de nada?”, se preguntó el conductor de LAM (América TV) y acto seguido apuntó contra las declaraciones de su colega. “No le creí, no le creo nada. De todo lo que escuché ni la mitad”, afirmó y cuestionó la vez que Santiago confirmó al aire de Gran Hermano algo que luego no pasó con respecto a los premios de los finalistas.

“Tres casas son tres casas. Ahí sí no da lo mismo lo que se dice y cómo se dice. Si vos prometés algo, es así, después no se puede cambiar. No da. Es como que yo acá hable de cinco ternas (dando un ejemplo general) después no puedo decir que al final son tres”, expresó Ángel indignado con Santiago y aclaró que el canal no está muy conforme con los cuestionamientos que se le hicieron durante esta decisión del reality: “A Telefe sí le importan las críticas y los comentarios, porque somos el único programa que no tiene a los de GH. Van a cantar con (Fernando) Dente, hacen zoom con cualquiera, aparecen en cualquier programa... Los GH van a todos lados, menos acá”, se lamentó De Brito. “Quizás porque en este programa se dicen muchas verdades”, intervino Marixa Balli. “Seremos una mierda, somos una porquería... Le pedimos un móvil a Virginia por la obra de teatro y nada”, insistió el conductor.

“Yo me crucé el viernes a Cata y a Joel, que están de novios, y ella me dijo que no puede venir a nada que tenga que ver con nosotros. Ni acá ni a los programas de streaming, nada, nada”, dijo el panelista Pepe Ochoa. “Ay, no duermo, no duermo... Estoy como Santiago, no me importa nada, nada”, ironizó De Brito y anunció un informe en el que se afirmaba que los participantes del reality están privados de ir como invitados a su programa.

Las vacaciones de Santiago

Santiago Del Moro compartió una imagen con su hija Santa en medio de sus vacaciones (Instagram)

“Estoy cansado, se debe notar en mi cara, ¿no? Ya estoy contando las horas para irme de vacaciones”, había dicho Del Moro entre risas en una charla con Teleshow un rato después de la gran final del reality show en el que se coronó Bautista Mascia como ganador. Así las cosas, unos días después y desde sus redes sociales compartió algunos momentos de su viaje, aunque sin dar detalles específicos sobre el destino. En una foto publicada se lo puede ver disfrutando de la playa junto a su hija menor, Santa. “¡Hay abrazos que son para toda la vida! ¡Hay amores infinitos!”, reza el texto que acompaña las imágenes, a la vez que dejó en claro que está aprovechando al máximo este tiempo de calidad en familia.

El conductor, agradecido siempre por el reconocimiento público, reiteró en diversas entrevistas que su objetivo no es la fama. subrayó en varias oportunidades su intención de separar su vida privada de su carrera profesional. Esto quedó ejemplificado en su limitada actividad en plataformas sociales respecto a su círculo íntimo.

Así, la excepcional publicación en que se lo ve cargando en sus brazos a la menor, causó asombro entre sus fanáticos, quienes de inmediato comenzaron a dejarle comentarios de todo tipo. En otra de las imágenes se lo puede ver casi completamente de espaldas, con un short de baño y una gorra como únicas prendas en una playa cuyo nombre también mantuvo en el anonimato. En el texto que acompaña afirmó: “¡Renovando energía! Feliz, tranca. ¡Les mando saludos! Gracias por estar siempre. El 9/9 nos vemos en los Martín Fierro y por supuesto todos los días en El Club del Moro en La 100″.