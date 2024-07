Gianinna Maradona viajó con su hijo a España y compartió postales de su viaje

Gianinna Maradona mostró su viaje a Barcelona con su hijo

La reciente travesía de Gianinna Maradona y su hijo Benjamín Agüero por Europa generó un gran interés en las redes sociales. Es que desde hace unos días la hija de Diego Maradona comparte varios momentos de su viaje en su cuenta de Instagram. El recorrido comenzó en las paradisíacas playas de Ibiza, y continuó por Madrid y Barcelona, donde disfrutaron de atractivos turísticos y del buen clima.

Durante su estadía en Ibiza, Gianinna y Benjamín fueron vistos en compañía de algunas amigas, relajándose y disfrutando del paisaje costero. Esta fase del viaje fue ampliamente documentada en su perfil de Instagram, donde las publicaciones mostraron su estrecha relación familiar y complicidad. Para acompañar las instantáneas, el texto rezaba: “Primer tramo de un viaje inolvidable… ¡Hola vacaciones, hola, hijo, amigos, risas y amor! Barcelona, Julio 2024″.

Gianinna Maradona mostró su viaje a Barcelona con su hijo, días de familia y amigos

En Madrid y Barcelona, no faltaron las visitas a reconocidos puntos de interés turístico, aprovechando al máximo el tiempo que pasaron en estas emblemáticas ciudades. Gianinna, conocida por su activa presencia en redes, donde cuenta con casi 1.5 millones de seguidores, continuó compartiendo el diario visual de su viaje con fotos y videos que muestran la unión que tiene con su hijo.

Entre los comentarios de quienes día a día siguen sus pasos, podían leerse expresiones como: “Benja tiene todo para ser un pibe agrandado, nieto e hijo de 2 apellidos gigantes. Y sin embargo es un divino, educado, humilde. La verdad, mamá, has hecho una labor magnifica con tu niño”, además de “Tienes un hijo hermoso, sos una gran mamá. Y con su papá han sabido criar un bello hijo. Disfruten, es lo único que nos llevamos”.

Gianinna Maradona y su hijo Benjamín Agüero disfrutan de unos días de relax

Cabe recordar que en los últimos meses Gianinna habló como nunca con los medios de comunicación luego de la primera audiencia que se realizó por el juicio tras la muerte de su padre. Angustiada, indignada y con ganas de relatar su verdad, la hija del astro futbolístico le dio una nota telefónica a Intrusos donde no se guardó nada.

“Me tildaron de quilombera, pero siempre pedí justicia”, comenzó diciendo la hija de Diego expresando su indignación y sumó: “Lo que puede llegar a decir medio mundo me es indiferente, porque nadie estuvo con mi papá. Para opinar están todos subidos un escalón arriba”.

En ese sentido, Gianinna se defendió, a ella como a su madre Claudia Villafañe y su hermana Dalma Maradona, de las críticas que recibieron a raíz de las diferentes acusaciones que salieron por parte del entorno de Maradona. “Se me hace difícil cuando hablan de mi papá. Es muy difícil hablar de una persona fallecida y de la familia de esa persona. Cuando uno no sabe lo que está pasando el otro es muy fácil señalar y juzgar a la gente. En 2024 hay cosas que no deberían pasar”.

Gianinna dio detalles de las veces que quiso llevarse a su papa con ella y no pudo: "Me saco la policia"

A raíz de su testimonio, los panelistas del ciclo que conduce Florencia de la V quisieron saber a qué se refería concretamente, entonces Gianinna relató episodios que nunca antes había contado públicamente. “Los últimos días, mi papá estaba viviendo en Bella Vista. Fuimos a visitarlo y nos encontramos con un panorama no muy lindo. Cuando llegué vi a mi papá rodeado de gente y él dormido en su cumpleaños. Yo lo tengo grabado y tengo fotos. Fue espantoso”, recordó.

“Había gente que me agarró de los brazos, que me quiso pegar. Yo me lo llevé a mi papá igual a la habitación y afuera siguieron de fiesta. Sucedieron un par de cosas espantosas y yo pedí ayuda. Vinieron unos amigos porque yo me lo quería llevar a mi papá, que estaba descompuesto. Pasaron un montón de cosas. Yo no lo voy a exponer a mi papá, pero la pasé muy mal”, insistió con la voz entrecortada.