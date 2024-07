Yuyito González habló de su encuentro con Javier Milei en el Teatro Colón: “Es un hombre distinto a todos”

Yuyito Gonzalez hablo de su encuentro con Milei

Una jornada muy especial se vivió la noche del martes, ya que Javier Milei y la actriz Amalia Yuyito González estuvieron presentes en la última función de la ópera Carmen de Bizet en el Teatro Colón. Sin dudas, la presencia de ambos en el palco presidencial en un evento cultural de tal magnitud no pasó inadvertida, en especial por el antecedente de sus encuentros públicos.

“Fue una ocasión especial estar en el palco presidencial con Javier Milei en el Colón, al que nunca había ido a ver una ópera, y fue algo maravilloso”, explicó la actriz horas después en el ciclo Mañanísima. Sobre la génesis de este encuentro, destacó que fue la primera vez que recibió una invitación por parte del mandatario, con el que reconoce que solo se comunican ocasionalmente: “Algún que otro mensaje hasta la invitación de ayer”.

Javier Milei en el Teatro Colón con Yuyito González

La conductora también contó cuál es su visión de la persona más allá de su rol en el Estado. “Me parece un hombre inteligente, interesante, extravagante, porque una primera invitación ir a una {opera al Colón ya te habla de una cabeza particular. Me parece que es una persona distinta a todas, un hombre distinto a todos”, dijo a la vez que dejó abierta la puerta a futuros encuentros. De hecho, sobre cómo continuará el vínculo, destacó: “No podría definir la relación, tuvimos esta invitación, la pasamos bien y me gustó. Si me vuelve a invitar, salgo”

Minutos más tarde, en su programa destacó que “fuimos separados, yo fui por mi lado, con gente de mi confianza. y después volví a mi casa. Me hubiera gustado que estuviera Karina, pero estaba con compromisos”. Incluso, volvió a afirmar que “no sé si esto es empezar un vínculo, esto fue solo una primera invitación”, y que no hubo otros encuentros además de los que se hicieron públicos.

Yuyito González habló de su encuentro con Milei

La relación de Milei y González comenzó a tomar fuerza durante una entrevista televisada en el programa Empezar el día en Ciudad Magazine, donde hubo un intercambio de halagos que sorprendió a los televidentes. Desde entonces, y tras la ruptura de Milei con Fátima Flórez, la interacción entre el mandatario y la actriz fue motivo de interés mediático.

En mayo, González asistió al lanzamiento del libro de Milei, “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, en el Luna Park, donde compartió espacio con figuras políticas de renombre como la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Durante su participación en el programa “Mañanísima” de El Trece, González detalló cómo logró estar presente en dicho evento, destacando la buena disposición del equipo de Milei.

Noticia en desarrollo...