El mal momento de Momo el hijo de Jimena Barón en el aeropuerto de Miami

Jimena Barón y su hijo Momo vibraron con la final de la Copa América en los Estados Unidos

Sorprendió en las últimas horas Jimena Barón al compartir una experiencia inesperada que tuvo con su hijo, Morrison, en el aeropuerto de Miami luego de asistir a la final de la Copa América 2024. La cantante llegó hasta el país para llevar a su hijo a ver el partido final del torneo, en el cual la Selección Argentina se enfrentó a Colombia.

El incidente ocurrió cuando ambos se disponían a regresar a Buenos Aires. instante en que la también actriz detalló en sus redes sociales que un oficial de seguridad detuvo a Momo y le preguntó sobre su relación con ella, aparentemente para verificar si era su madre o si se trataba de un caso de secuestro. Según contó Barón, “A Morrison lo agarró un oficial y le preguntó quién era yo, onda chequear si era la mamá o un niño siendo secuestrado”, para luego explicar que tal vez la duda se generó ya que el menor es de nacionalidad italiana.

La situación se tornó tensa cuando Morrison respondió incorrectamente el apellido de su madre, refiriéndose a ella como “Jimena Barón”, lo que incrementó la tensión. Cabe recordar que Barón es su apellido artístico, y el que figura en sus distintas credenciales es Pérez Guevara.

Jimena Barón relató lo vivido por Momo en el Aeropuerto de MIami

“Ni siquiera es Barón mi apellido del documento y se puso muy nervioso”, explicó la intérprete, para luego continuar: “El oficial le tuvo que preguntar si yo era la mamá y él casi se caga encima mientras yo lloraba de risa, Dios”, al dejar en claro que se tomó el episodio con humor y pronto pudo aclarar el malentendido con el oficial de seguridad. Posteriormente, compartió una imagen de Morrison dentro del avión listos para regresar a la Argentina.

Sin embargo, no sería todo tan fácil, ya que previo a su llegada a Buenos Aires, el avión realizó una escala en Lima, ante lo que expresó: “Llegamos a Lima, el pasaje más caro del mundo con escala, sí”, en tanto que en forma graciosa explicó que su hijo quería llevarse un recuerdo de Perú, por haber pasado una hora en ese aeropuerto.

Jimena Barón En La Copa

En lo que fue la previa de la final de la Copa América, al igual que otros de los miles de hinchas, la artista tuvo percances a la hora de ingresar a la cancha. Si bien pudo disfrutar del partido, no pasó por alto el maltrato que sufrió para ocupar su lugar en el recinto. “Fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar”, escribió la compositora en un posteo en su cuenta de Instagram, donde sumó que “después de casi 3 horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico, no podía sonreír”, contó en una publicación.

Pero la situación no terminó ahí, sino que luego tuvo que enfrentarse a la organización del evento que ocasionó más problemas. “Los asientos estaban ocupados por gente que se coló. Ahí no sé cómo subí a Momo a caballito (pesa ya 36 kilos) y empecé a los gritos, pero gritos tipo loca, pidiendo que se corran y pisando gente con Momo por el aire. No sé cómo llegamos al asiento”, recordó la actriz respecto a su travesía para acercarse a sus lugares. Incluso, señaló: “Me put… con el que me lo había ocupado, después el partido nos unió y nos sacamos una foto juntos (se quedó al lado, a alguien garc…) qué sé yo, Argentina une, vieron cómo es esto”.

Respecto a las sensaciones que vivió durante el partido, Jimena señaló que el ambiente era “muy colombiano”. “Ellos eran mayoría, nos decían barbaridades, Shakira, Maluma y la con... de la lora. Quiricocho a todos”, contó. En esa misma línea, sumó: “No hay que decir malas palabras ni insultar a la gente así, Momo sabe que fue una excepción”.