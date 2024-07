Cathy Fulop y Ova Sabatini previo a la boda de Oriana y Dybala: compras, llanto y el recuerdo de una charla con el futbolista

Los días de Oriana Sabatini y Catherine Fulop en Milán

A una semana de la gran boda que tendrán Oriana Sabatini y Paulo Dybala el próximo sábado 20 de julio, y tras cinco años de noviazgo, Catherine Fulop y su hija mayor viajaron a Milán, Italia, para finalizar los preparativos del casamiento. En sus redes sociales, ambas les permitieron a sus seguidores vislumbrar algunos de estos momentos para de alguna manera hacerlos parte del festejo.

A pesar de su apretada agenda y de los compromisos vinculados con la boda, madre e hija aprovecharon para hacer turismo en Milán. Catherine Fulop compartió su entusiasmo en Instagram, destacando la belleza de la Catedral de Milán y mostrando su lado más turístico. También visitaron el lujoso restaurante Dolce & Gabbana Martini y compartieron información del vestido de Oriana, aunque naturalmente sin imágenes.

Cathy Fulop y Ova Sabatini palpitaron la previa del casamiento de su hija con Paulo Dybala

En ese sentido, la actriz venezolana habló con Teleshow y reveló cómo viven estos días en Italia. “Es un viaje increíble, amo estar con ella”, le dijo Fulop a este medio y reveló que a la capital de la moda fueron solo por el de su hija, Oriana, porque ella ya tenía elegido el suyo. “Mi vestido lo hace (Gino) Bogani y mi asesora de imagen es Vicky Miranda. Vinimos por el de ella, yo me lo hice en taller Marco, que por cierto es de un argentino, y me llevo además una segunda opción”.

Entre los planes que hicieron, repletos de actividades, madre e hija se tomaron un día para relajarse. A las 9.30 bajaron al lobby del hotel y mientras Oriana hablaba en recepción, Fulop comentó a sus seguidores que tenían planeado un alto en su agenda. Aprovecharon para disfrutar de la piscina en la terraza del hotel y tomar un poco de sol, un merecido descanso antes de encarar la etapa final de la preparación. Este domingo, ambas retornarán a Buenos Aires donde ultimarán detalles para la celebración que se realizará en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, con la organización de Claudia Villafañe.

La cuenta regresiva de Ova Sabatini

Ova Sabatini habló antes del casamiento de Oriana

Mientras su esposa y su hija recorrían Milán, Ova también se pronunció desde Buenos Aires respecto al casamiento de su hija con Dybala. Fue en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad donde manifestó sus sentimientos a flor de piel: “Hace un mes que no paro de llorar de la emoción. Miro videos de bodas y veo a los papás de las novias que siempre se emocionan mucho, y no puedo evitar llorar”, afirmó en el programa Agarrate Catalina, donde la memoria lo llevó de viaje por diferentes momentos de su vida.

“Recuerdo mi boda con Catherine (Fulop). De mi mamá que estaba a mi lado y pienso cómo me gustaría tenerla ahora”, señaló emocionado, y también contó cuál fue la conversación que tuvo con el futbolista, que pronto será el esposo de su hija. “Cuando Paulo se la llevó a Ori a Italia en el aeropuerto lo llevé aparte y tuvimos la conversación de suegro a yerno”, contó y siguió: “Le dije, ‘vos te llevas a la princesa de mi casa. Si la cuidas y la querés, todo bien. Si la haces sufrir, se pudre todo’”, expresó en la nota con Catalina Dlugi.

“Creo que me entendió, porque no tengo ni una queja”, continuó el empresario, quien se mostró encantado con el campeón del mundo, que en una semana será oficialmente parte de la familia. Y para ratificar estas palabras, ya se imagina un futuro rodeado de niños. “Me muero por tener nietos. Lo que más les deseo es que tengan una familia como la nuestra”, concluyó.