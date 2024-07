Un amigo de Mauro Icardi reveló detalles inéditos de su separación con Wanda Nara

Un amigo de Mauro Icardi reveló la verdad detrás de su separación (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

Este miércoles, en el programa Socios del espectáculo (El Trece), se revelaron detalles inéditos sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Matías Vázquez, panelista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, contó cómo se encuentra actualmente el futbolista y los motivos detrás del quiebre.

“Wanda después de muchas especulaciones dijo: ‘Estoy separada’. Hablé ayer con un íntimo amigo de Mauro Icardi y textualmente lo que me dijo es que desde el lado de él hay mucho enojo”, comenzó relatando Vázquez. Según el periodista, el enojo de Icardi se originó hace dos días, cuando Wanda le planteó la posibilidad de armar una nueva secuencia mediática con el cantante L-Gante. Esta idea no fue bien recibida por el futbolista.

“Su amigo me dijo que este enojo nació hace dos días, cuando Wanda le habría planteado armar una nueva secuencia mediática con L-Gante. A partir de ese momento, lo que más le molestó a Mauro fue que él proyectó en Wanda otra persona después de su enfermedad, como que imaginó que iba a ser diferente con esas movidas mediáticas y eso fue lo que generó el conflicto”, explicó el panelista.

Además, Vázquez detalló que hubo una fuerte discusión que resultó en la decisión de que Icardi regresara a Europa para iniciar los entrenamientos con el Galatasaray. Sin embargo, lo que más molestó al futbolista fue la insistencia de Wanda en involucrarse nuevamente con el cantante de cumbia 420. “Lo que más le molestó a Icardi fue nuevamente que Wanda quiera hacer este manoseo mediático con L-Gante”, afirmó el panelista.

Wanda le habría dicho: “Voy a hacer una movida con L-Gante”. Según Vázquez, esto fue similar a cuando el artista hizo una filmación con la actriz China Suárez, lo que provocó celos y nerviosismo en Nara. “Casualidad cuando él hizo el video con la China, ¿no? Ella le empieza a picar ahí la cosa, se pone nerviosa, celosa, como se llame, y dice, voy a hacer algo con L-Gante para remover el disparo y a él no le gusta nada”, concluyó Vázquez.

En Socios del espectáculo, Matías Vázquez también explicó que a Mauro Icardi le preocupaba cómo estas acciones de Wanda afectaban su imagen pública y profesional. “A Icardi le molestó porque dice: ‘Yo te acompaño siempre en tus actividades y yo ahora vuelvo a entrenar en un club importante como el Galatasaray y esto a mí me afecta públicamente’. Él llega al club y le empiezan a decir que es un jugador poco serio, que no está puesto con la cabeza en el club y le afecta en su carrera”, aseguró el periodista.

Wanda Nara y Mauro Icardi están separados

Recordemos que Wanda Nara puso fin a la escalada de rumores y confirmó su separación de Mauro Icardi. La empresaria se lo dijo a Luis Ventura a través de un mensaje que fue difundido en A la tarde (América). “Estoy separada”, dijo la futura conductora de Bake Off, quien por estos días se encuentra en Buenos Aires, mientras su marido viajó a Estambul para reincorporarse al Galatasaray.

Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Wanda, ratificó los dichos de su defendida. “Ella ya lo dijo. Está separada. Y no va a decir nada más”, le manifestó la letrada a Teleshow, y aclaró: “Aun no se firmó el divorcio”. En este sentido, habrá que estar atentos a los pasos legales de un arreglo que se anticipa millonario, y vale destacar que del 15 al 26 de julio, habrá feria judicial en la Argentina, por lo que no habrá actividad en Tribunales.

Según le contó Wanda a Ventura, intentó salvar su pareja con Icardi por una cuestión vinculada a su salud. Vale destacar que durante el año pasado la mediática fue diagnosticada con leucemia, y desde entonces realiza un tratamiento en Fundaleu. Y cerró con una frase que parece aludir a la China Suárez. “Que hablen todos, que yo hablo última. Porque como soy primera en todo me dejo para el final lo que nunca hablé”. Es que en ese momento, la actriz, que tuvo el recordado affaire con Mauro Icardi hace tres años, había publicado una foto con la frase “unas ganas de hablar...”.