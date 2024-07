Lali Espósito contó la increíble experiencia esotérica que vivió con Moria Casán al grabar el videoclip “Quiénes Son”

Lali Espósito contó la experiencia esotérica que vivió con Moria Casán al grabar juntas el videoclip Quiénes Son (Video: Nave Nodriza, Picnic Extrarrestre)

Este lunes Moria Casán recibió a su amiga Lali Espósito a su programa Nave Nodriza, en el canal de streaming Picnic Extraterrestre. Como todas las semanas, la One invita a personalidades destacadas para hablar de manera íntima de sus vidas. En esta oportunidad, la entrevista con la artista tocó diferentes temas en profundidad, como su relación sentimental con el periodista Pedro Rosemblat, sus próximos proyectos, su sexualidad y algunas anécdotas de su vida.

Sin embargo, un detalle que impresionó a los oyentes fue la experiencia que ambas vivieron al grabar el videoclip de la canción de Lali, “Quiénes Son”. Cabe recordar que la artista había convocado a Moria para participar de ese corte musical de su último trabajo y que la actriz aceptó de inmediato. En esta ocasión, la cantante contó que cuando estaban en medio de la filmación ocurrió un hecho “de brujería” que en ese momento las paralizó.

“Estabas medio encajadita con un español”, comenzó recordando Moria, y enseguida la invitada se refirió a la situación. “Cuando estábamos haciendo el video de “Quiénes son”, yo estaba medio mal y me acuerdo que estábamos grabando y vos me miraste cuando todos estaban distraídos y me dijiste: ‘Tenés los ojitos tristes’, yo estaba sonriendo pero vos sos brujita”, expresó. “Y entonces te empecé a contar algunas brujerías que me estaban pasando. Tenía unas energías encima que, creer o reventar, heavy, y además estaba en un vínculo que en parte no fluía por esas energías externas. Así que vos me dijiste: ‘Acá te tenés que cuidar vos. Y cuando estábamos hablando de eso fuimos a hacer un plano en el auto y empezó a fallar todo, se apagó la cámara, después las luces y vos me dijiste: ‘No hablemos más de esto. Y de golpe todo prendió”, contó ante la confirmación de Moria, que asentía todas las palabras.

El detalle que anticipó el romance con Pedro

Apenas entró Lali al estudio, Moria la recibió con el premio Martín Fierro que había retirado en su nombre. “Quiero decir que este es el premio que ganó la señora por el premio artista musical a mejor estilo, esto te lo entrega la gente de APTRA y llegó el día en que te lo de”, comenzó diciéndole. “También tengo un duende para vos que preparó Liliana Chelli”, afirmó Moria mientras le ofrecía el gnomo.

“Este duende me lo dieron tiempo antes de tu romance con Pedro, porque ¿sabés cuál es el verdadero nombre?: Pedrete, que quiere decir ‘caudillo muy potente’”, contó Moria. La sorpresa de la artista se advirtió en su rostro. “Yo salía con él un tiempo antes, fue como una predicción”, continuó. Al instante, juntas recordaron una situación inusual que había sucedido en la casa de la vedette. “Me acuerdo siempre cuando una vez fui a tu casa y me mostraste todos los duendes que tenés y me contaste que un día habías llegado con una bolsa repleta de juguetes sexuales y que al día siguiente te levantaste y te encontraste con todos los objetos dispersos por el living”, rememoró entre risas.

La opinión de Lali sobre los dichos de Milei

“¿Te dolió lo que pasó con Milei?”, le preguntó Moria sin filtro. “Dolor no es la palabra, me enfrenté a algo nuevo para mí. Creo que excede el tuit que el presidente puso. Fue mucho más profundo y generó un nivel de discusión de las personas a pie, que somos los que no somos funcionarios. Y eso generó una especie de odio entre nosotros. Quisieron instalar una cosa de mentira y de desinformación sobre cómo funcionan los espectáculos que son gratuitos para la gente. Eso que dicen que ‘no es gratis porque lo pagamos todos’ abrió una discusión positiva, por eso no me enojó, se abrieron unas puertas rarísimas”, se sinceró la actriz. “Yo no estoy del lado de ningún gobernante, estoy del lado de la gente”, sostuvo inmediatamente.

El primer mensaje que le envió a su pareja

Lali formó una relación con Pedro Rosemblat que se afianza cada día. Todo comenzó con un mensaje de la cantante al comunicador a través de Instagram. “Me importa un culo rebotar. Sí, me lo quería co... Me parecía muy buen mozo, lo había visto en redes y tenemos un amigo en común, Rechimuzzi”, admitió. “Yo sabía que era amigo y le decía: ‘Qué lindo que es tu amigo Pedro’, así que me animé y le mandé un mensaje”, relató al aire. “Creo que le hice un chiste picante, de calle, una boludez graciosa y él picó. Pero no nos vimos enseguida, no fue al toque”, detalló.

“Nos conocimos en una juntada de amigos, yo sabía que iba a ir, ¡lo que no sabía es que medía un metro noventa! Cuando él llegó me puse muy nerviosa y no le hablé como por cuatro horas. Cuando él se acercaba yo me iba, hasta que en un punto conversé, y me pasó algo especial con él, como que no fue esa canchereada de siempre.”, confesó sobre el comienzo de su relación.