Mica Tinelli mostró detalles de sus vacaciones junto a su novio en Miami: la profunda reflexión sobre las redes

Las vacaciones de Mica Tinelli y su familia

Mica Tinelli disfruta de unas vacaciones en Miami, escapando del invierno argentino y aprovechando el clima cálido de la ciudad estadounidense. En las últimas horas, la empresaria y diseñadora compartió en sus redes sociales varios momentos de su estadía, mostrando tanto los paisajes de la playa como las actividades que realiza durante su tiempo libre con una profunda reflexión a la que tituló “Desconectar para conectar”.

“Hace varios meses que sentí la necesidad de abrirme un poquito del mundo de las redes sociales, no quiere decir que no las utilice, solo las uso para compartir lo poco que yo quiero y elijo en el momento en que lo siento, y para ver lo que hacen y comparten las personas que me importan”, expresó la hija de Marcelo, quien cerró su publicación con la frase: “El mundo y la vida real no están acá”.

En las imágenes que publicó Mica se deja ver relajada y disfrutando del sol junto a su pareja Lisandro López, combinando días de descanso con paseos por la ciudad. También ha compartido un video junto a su hermana Juanita en el estadio Hard Rock Stadium, en donde Argentina enfrentó el pasado sábado a Perú por la Copa América, reflejando su estilo de vida y sus gustos personales.

Las vacaciones de Mica Tinelli y su familia (Foto: IG/@micatinelli)

Estas vacaciones también parecen ser una oportunidad para desconectarse de la rutina diaria y recargar energías antes de regresar a sus compromisos en Argentina. Además, se encuentra acompañada por su padre, y por sus hermanos Francisco y Lorenzo. También es de la partida Luciano El Tirri, fiel compañero de viajes y primo de Marcelo Tinelli. Quien no está presente es su hermana Candelaria, quien llegó recientemente al país luego de haber compartido un extenso viaje con su pareja, el músico Coti Sorokin, a España.

Las imágenes y videos compartidos en sus redes sociales han recibido numerosos comentarios y muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes destacan su estilo y la alegría que transmite en cada publicación. De hecho, su pareja Licha López comentó el posteo con un comentario muy romántico: “Te amo”.

Mica y Lisandro comenzaron su relación en 2018, y desde entonces han demostrado ser una pareja sólida y enamorada. A lo largo de los años, han compartido innumerables fotos y videos en Instagram, mostrando desde viajes y celebraciones hasta momentos cotidianos, siempre destacando el apoyo mutuo y el cariño que se tienen.

En 2020, durante la pandemia, ambos decidieron convivir juntos, lo que fortaleció aún más su vínculo. A pesar de los desafíos que la distancia y las carreras profesionales pueden traer, la pareja ha sabido mantenerse unida, demostrando que el amor y el compromiso son fundamentales en su relación.

Uno de los momentos más significativos de su historia de amor fue cuando Lisandro sorprendió a Mica con una propuesta de matrimonio. La noticia fue recibida con entusiasmo tanto por la familia Tinelli como por los seguidores de la pareja, quienes celebraron este paso importante en sus vidas.

A lo largo de su relación, Mica ha seguido desarrollando su carrera como diseñadora de moda y empresaria, mientras que Lisandro ha continuado destacándose en el fútbol. Ambos han encontrado un equilibrio entre sus vidas profesionales y personales, apoyándose mutuamente en sus respectivos proyectos.