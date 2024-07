Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, la sorprendió al aire con un piropo hot: “Es la mejor”

Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, la sorprendió en vivo: "Es la mejor" (Bondi Live)

En Ángel responde, el ciclo de Ángel de Brito en el canal de streaming Bondi TV estuvo como invitada Mariana Fabbiani, quien es íntima amiga del conductor, donde repasaron su carrera, recordaron su infancia y su marido, Mariano Chihade, la sorprendió al aire hablando de la familia que formaron desde hace casi 18 años junto a sus dos hijos.

Rocío Marengo le pidió al productor que elogie a la animadora, con quien son padres de Matilda y Máximo. “A mí me gustaría que me dijeras tres cosas lindas de Mariana porque me gusta que el hombre hable de la mujer. Siempre nos preguntan a nosotros”, comentó la animadora.

En ese momento Mariano la destacó como madre, profesional y terminó dedicándole un piropo hot. “La primera, gran madre. Viste cuando uno dice ‘¿quién va a ser la madre de mis hijos?’... Para el hombre es esa, viste. Mariana es la mejor”, señaló, mientras la animadora le agradecía.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade comenzaron su relación amorosa en 2006

“Me parece una persona muy talentosa. Artísticamente tengo mucha admiración por Mariana. Ella lo sabe. Es muy talentosa”, comentó, luego de que en el programa recordaron todas las facetas de Mariana, además de la de su labor como conductora.

“Puede hacer comedia, puede hacer lo que vimos en su carrera, puede hacer un periodístico, puede hablar con la madre de Loan. Mariana hace todo y todo muy bien”, destacó, para dejar para lo último un elogio sobre la faceta más sexual de la animadora de DDM.

“Bueno, la tercera tiene que ver con la intimidad. Te la dejo así”, aseguró, divertido haciendo que Ángel como todos en la mesa la aplaudan. “¡Vine acá y te tiré un título!”, lanzó, con humor, mientras Mariana estaba tentada y acotó un pícaro “now, we are talking…”, o “ahora estamos hablando”, mientras se sacaba su abrigo ante un inesperado calor.

Mariana Fabbiani y su marido Mariano Chihade en una gala a beneficio en 2018

Hace pocos días Mariana compartió del viaje que realizó a Nueva York para celebrar los 14 años de su hija. “¡Felices 14 mi hermosa Matilda! Qué mágico verte crecer tan fuerte y tan sabia. Llenás de luz y alegría todo lo que te rodea. En este camino hermoso de convertirme en mamá sos la mejor maestra que podía soñar. Ya sabés, siempre libre mi amor, alzando la voz cuando haga falta y buscando la felicidad. ¡Te amo!”, escribió en una publicación que fue celebrada por sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos de cómo creció su hija mayor.

“Escapadita a New York con la mejor compañía. Amo la magia de esta ciudad que nunca duerme”, escribió, junto a una serie de emojis de la Estatua de la Libertad y una manzana, en alusión al apodo con el que se conoce el lugar donde estuvo paseando. Una de las imágenes principales fue Mariana y su hija Matilda, con quien posó tanto a solas como con un par de amigas de su misma edad. Luego le siguió la conductora de espaldas, con la vista enfocada en la gran vista que tenía desde un edificio.

También hubo algunas fotos de las actividades que realizaron durante su estadía, entre las cuales se destacaron su visita a Broadway, la zona conocida por juntar las obras de teatro y musicales que marcaron un antes y después en la industria del espectáculo, donde disfrutaron de Moulin Rouge! y una de las últimas versiones de Romeo y Julieta, & Juliet.