Ángela Leiva contó el verdadero motivo de su separación tras más de dos años en pareja: “Lo intentamos mucho”

Ángela Leiva dio a conocer el motivo de su separación (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Tras desembarcar en el Gran Rex como una de las protagonistas de School of Rock, Ángela Leiva obtuvo un gran recibimiento por parte del público. Este lunes, en su paso por Socios del Espectáculo (El Trece) la cantante repasó su experiencia en el escenario del reconocido musical, y destacó que cumple 15 años de carrera en el ámbito. Si bien la idea era hablar de su presente profesional, rápidamente, la nota viró hacia su presente sentimental y su reciente ruptura amorosa de Gabriel Mikelovich, el percusionista de su banda, con quien estuvo en pareja durante más de dos años.

“Este personaje (el de School of Rock) te encuentra separada…”, disparó Adrián Pallares. Sin ánimos de esquivar el tema, Leiva contestó: “Sí. Me separé hace unos días, creo que un mes casi. Arranqué los ensayos, todo bárbaro, y en realidad ya veníamos... no fue de un día para el otro, chicos, no piensen que me levanté un día y dije: ‘Me quiero separar’”.

“Fue un amor lindo y lo intentamos mucho. La remamos y veníamos hablando mucho de esto hasta que nos separamos. El comunicado en realidad lo hice porque tengo un grupo de fans que me apoya, que habían creado páginas de los dos, que tenían nuestros nombres. Así que bueno, decidí explicarlo para que no subieran más fotos... por eso más que nada”, señaló sobre el escrito que publicó en sus historias de Instagram y que causó un gran revuelo entre sus seguidores.

Al ser consultada respecto al motivo detrás de su separación, Leiva fue sincera y decidió abrir su corazón ante el panel del programa. “Él es una gran persona, tiene una familia hermosa y siempre me sentí muy cómoda. Lamentablemente, a veces no es fácil entender un laburo como el mío. Si bien él también es músico, no cumple el mismo rol que yo. Mi trabajo no es solo arriba del escenario, a veces son 64 horas de trabajo... la persona que está al lado, se lo tiene que aguantar”, señaló la compositora.

La pareja compartía su amor con sus fanáticos, por lo que su ruptura dejó a más de uno sin palabras

Durante la entrevista, el panel de Socios del Espectáculo también le mencionó la decisión de su exnovio de dejar la banda, ya que oficiaba de percusionista. Lejos de mostrarse enojada, Ángela comentó: “Fue algo que eligió él, no quiso seguir porque no daba. Era incómodo... capaz quería seguir la relación... pero bueno. Se dio así. Es muy buena gente”.

El anuncio de la ruptura de la pareja fue el pasado 8 de junio. “Hola amores. No me siento cómoda escribiendo esta historia, pero quiero contarles que mi relación con Gabi ya terminó”, escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram. En ese momento no dio detalles al respecto, pero dejó en claro que mantenía un buen vínculo con su ex. “Llegamos al final de un amor que fue enorme, hermoso y especial. Gracias a todos porque siempre nos acompañaron. Los amo”, agregó.

Por su parte, el músico se refirió al tema de la misma manera. “Para los que me preguntan, sí, es así. Terminamos”, confirmó Mikelovich. Visiblemente angustiado, añadió: “No me siento ni un poco bien. No nací para estar así ni se lo deseo a nadie. Volví a rezar para que cada día duela menos”.

El comunicado de Ángela al anunciar su ruptura con el percusionista de su grupo (Instagram)

Cuando Ángela y Gabriel empezar a noviar, en 2022, el muchacho en cuestión estaba esperando un hijo con su ex pareja, llamada Ornella, quien estaba transitando la última etapa de su embarazo. Consultada al respecto, en su momento, Leiva aseguró: ”Se enteró cuando ya había cortado con la mamá de su bebé, por eso las historias quedaron cruzadas. Él está muy feliz y yo estoy feliz por él”, dijo

Luego, para dejar en claro el motivo por el cual prefería no exponer demasiado a su nueva pareja, Leiva explicó mediante un audio: “Si bien yo no tengo nada que esconder, veo la situación en contexto y, para no generar incomodidad, prefiero no subir nada. Igual es obvio que estamos juntos si nos sacamos fotos en el mismo lugar. Él tiene su historia con la paternidad con su ex y la tiene conmigo, que estamos de novios hace muy poquito”, dijo.