Juana Viale mandó al frente a Jimena Monteverde: "¿Mandaste fotos de una fiesta a un chat de rezo?" (Video: Almorzando con Juana, El Trece)

La participación de Jimena Monteverde como la cocinera de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale siempre le pone una cuota de picardía a los ciclos. Con la última se permite hacer chistes de doble sentido y el último domingo la animadora mandó al frente a la cocinera por un furcio que tuvo en WhatsApp.

“¿Vos estuviste de fiesta? ¡Qué raro!”, comenzó preguntándole la actriz a la chef, en una mesa donde estaban como invitados Carlos Portaluppi, Cande Vetrano, Esteban Prol y Ricardo Canaletti. “Estuve en la fiesta de la revista Gente de la Diversidad”, indagó, divertida, para terminar exponiéndola en un error que tuvo. “¿Y mandaste fotos equivocadas?”, comentó, sugiriendo que las imágenes eran subidas de tono.

“¿Es necesario tanto? Sí, mandé las fotos a un grupo de rezo”, respondió, mientras Juana se tentaba. “Es fabuloso lo que le pasó. Mandó a un grupo de rezo las fotos de la fiesta de la Diversidad”, señaló, entre risas. En ese momento la conductora del ciclo Escuela de cocina se hizo cargo y terminó disculpándose por su metida de pata. “Le pido perdón a mi cuñada que es la del grupo. ¡Qué gauchita sos vos, eh!”, lanzó.

Juana Viale puso en aprietos a Jimena Monteverde: "¿Mandaste fotos de una fiesta a un chat equivocado?" (Foto: Almorzando con Juan, El Trece)

Hace unas semanas Jimena protagonizó un desopilante momento con la Chiqui. “¿Vamos Mirtha a ver Sex?”, preguntó y lo señaló en aquel momento a Diego Ramos que estaba como invitado. “Yo no. Nooo”, respondió la animadora de inmediato. “Yo no fui, vamos las dos”, insistió Monteverde. “No, no. ¡Sos medio degeneradita vos!”, exclamó Legrand, y el estudio estalló con risas, porque nadie se imaginaba la respuesta de la conductora.

Después de negarse, Legrand quiso saber un poco más de la intervención de Ramos en la obra. “¿Salís completamente desnudo vos? ¿De frente o de espalda?” “De frente y de espalda. De los cuatro lados”, respondió. “No tiene drama. Yo estoy comiendo con él y le conozco todo”, se sumó a la divertida polémica Rocío Oliva, quien sí fue a ver el show de José María Mucari. “A veces me cruzo con gente que me dice ‘yo te vi ayer’ y yo me imagino como me vio, en el medio del supermercado. No da”, reveló Ramos. “¿Pero vos te arrimás a las mesas?”, insistió Mirtha, para saber con más detalles acerca de la dinámica del show.

Mirtha Legrand junto a Jimena Monteverde (Foto: La Noche de Mirtha, El Trece)

Jimena en diálogo con Teleshow contó cómo vivió ese desopilante momento con la legendaria conductora: “Tenemos cierta confianza que me permite la señora Mirtha y lo mismo con Juana, pero ella es más picante, lo del otro día con Mirtha no lo podía creer, me puse roja como un tomate, pero fue muy divertido ese momento con la Chiqui y con Diego Ramos” aclaró la pícara cocinera.

Mientras que los idas y vueltas de Jimena y Juana se volvieron un infaltable del programa. “Estás volátil. Un pavo para las más pava de todas”, bromeó la actriz con la chef, mientras mostraba su uniforme con un bordado de un ave. “Mirá que después salimos en todos lados porque vos me peleás”, le respondió Monteverde. “Bueno”, le contestó la presentadora televisiva, pero no quedó ahí.

Jimena Monteverde y Juana Viale tienen divertidos idas y vueltas en el ciclo de El Trece (Foto: Almorzando con Juana, El Trece)

A continuación, la cocinera presentó la entrada: unos buñuelos de espinacas, sobre el que explicó que su hija le había dado unas pipetas para inyectar la salsa de quesos. La conductora, que es conocida por ser ecologista, le consultó si eran de plástico. “No, es de un material reciclable, querida. Es biodegradable porque en la fábrica de mi hija lo usan”, respondió Jimena, rapidísimo, mientras Juana la felicitaba.

“Tomá para tu caldo ají, querida”, remató Jimena, victoriosa por anticiparse a la consulta medioambiental de la hermana del productor Nacho Viale. “No, mi amor. Quería saber”, replicó la nieta de Mirtha, siguiendo el pase de comedia.