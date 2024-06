La respuesta de Andrés Ciro Martínez cuando le preguntaron sobre la posible vuelta de Los Piojos

Andrés Ciro Martínez habló de la posible vuelta de Los Piojos a los escenarios (Video: Libero, TyC Sports)

Andrés Ciro Martínez se refirió a la posibilidad de un regreso a los escenarios junto a Los Piojos, la banda que marcó a toda una generación de argentinos. “No te puedo decir qué es imposible o no, porque Jesús dividió hasta los panes... El que quiere pensar, puede pensar lo que quiera, es así...”, expresó el histórico cantante al ser consultado sobre los rumores que comenzaron a circular semanas atrás.

Sin confirmar ni desmentir las especulaciones, Ciro explicó el origen del rumor: “Yo diría cómo será la verdadera historia de Jesús que pasaron 2000 años. Si de esto, que es ínfimo y de hace pocos días, la gente inventa tantas historias... Cuando quieren armar historias ‘conspiranoicas’, modifican a su piacere... Se generó revuelo porque sacamos el disco del último show Los Piojos grabado en River. Creamos, para promocionarlo, una página en Instagram, pero nunca nos imaginamos este revuelo”.

En una entrevista con el programa Libero (TyC Sports), Ciro compartió su entusiasmo por acompañar a la Selección Argentina en la Copa América que se inicia en pocos días. “Siempre tocó el himno y de paso les cierro el orto a los que me criticaron cuando lo toqué antes del partido de Arabia (Saudita), siempre lo toco y lo toqué después y salimos campeones. Vamos a estar en Atlanta, en Los Ángeles, Nueva York y Miami”, comentó.

Andrés Ciro, Tavo Kupinski, Micky Rodríguez, Piti Fernández y Dani Buira: la formación clásica de Los Piojos. En el año 2000, entraría Sebastián Roger Cardero en lugar de Buira y, en 2008, Fernández dejó la banda e ingresó Juanchi Bisio

El cantante también elogió al seleccionado conducido por Lionel Scaloni, destacando el cambio de mentalidad del equipo: “Lo conozco a (Pablo) Aimar y le escribí para felicitarlo. Lograron algo que ya teníamos asumido que Argentina es un país individualista y que no podemos hacer nada en equipo. Fue un cambio radical de eso”.

Ciro relató la experiencia de su hijo al conocer a Lionel Messi, destacando la humildad del astro argentino: “Me impactó su humildad y la sencillez de él. Hubo un cambio porque él disfruta más ahora, su presente y sus partidos, su personalidad se abrió de otra manera, antes cargaba con un peso de ser el que es”.

Finalmente, Ciro recordó un encuentro especial con Diego Maradona tras homenajearlo con la canción Maradó. “Él me dijo ‘¿Qué querés? Pedime lo que quieras’. Yo le dije que no quería nada y ahí justo salta mi amigo y le dice: ‘Que vengas a un show’. Yo estaba en otro planeta. ‘Listo, avísame cuándo tocan y voy’”, rememoró el cantante. “Nosotros justo tocábamos en Obras y vino. No lo podía creer. Al día siguiente me invitó a la cancha de Boca que jugaba con River, y me dijo que iba a volver al show que hacíamos esa noche también. Ahí me trajo los botines que fueron los últimos que usó en un partido oficial y me los regaló”.

Un regreso más cerca que nunca

En la medianoche del pasado viernes 24 una publicación en Instagram sacudió “la piojera” en dos direcciones: por un lado, se reveló la creación del perfil oficial de Los Piojos en esa red social; y por el otro, la publicación de un nuevo álbum en vivo basado en el recital de despedida.

Los pasacalles misteriosos que aparecieron en El Palomar y que aludirían a la supuesta vuelta de Los Piojos (Fotos: Twitter)

“¿Están listos para revivir el Ritual Piojoso? Este 30 de mayo Los Piojos publican su histórico show en el Estadio River Plate y ya podés pregurdarlo”, decía el mensaje disparado por la cuenta Spotify Argentina y publicado al mismo tiempo en la del grupo, pero también en los perfiles de Ciro y Micky. También se reveló el título (Ritual Piojoso) y la portada del álbum: una clásica postal del final de los shows piojosos, con todos los trapos al frente y bien alto para que sean leídos por el cantante. La noticia hizo prender el farolito de la esperanza en sus fanáticos, quienes empezaron a seguir la cuenta de la banda y a llenar la publicación de comentarios rogando por la vuelta.

Fuentes cercanas al entorno del grupo le confiaron a Teleshow que la vuelta de Los Piojos está más cerca que nunca. Que harían shows antes de que termine este año o a principios del próximo en alguna de las dos canchas grandes en las que se presentaron en el pasado, River o Vélez. Y también que podrían ser una de las sorpresas en la grilla del Cosquín Rock 2025. De hecho, este año, en las bambalinas del festival que se realiza anualmente en la provincia de Córdoba comenzaron a sonar los primeros rumores del regreso en base a reuniones que ya se habrían dado entre los integrantes del grupo tras la participación de Piti en el show de Ciro.