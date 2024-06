La impactante foto con la que Soledad Aquino recordó su trasplante de hígado: “Gracias e infinitas gracias”

Soledad Aquino

El 10 de junio de 2021 Soledad Aquino recibió un trasplante de hígado luego de haber estado casi tres meses internada en el Sanatorio de la Trinidad. Fueron días de angustia y temores para la exesposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria, quien transitó el antes y el después junto a sus afectos en medio de la incertidumbre de saber si iba a salir con vida.

Así las cosas y al cumplirse el tercer aniversario de aquel trasplante, Aquino recurrió a sus redes sociales para recordar aquellos momentos. Para ello, eligió mostrar una foto en la que se la ve acostada en una camilla durante su internación, con una sonda nasogástrica. “Me aparece esto en recuerdos”, comenzó describiendo en el posteo para luego pasar a agradecer a quienes velaron por su salud. “Y agradezco a Dios ante todo, mis hijas, hermanos, el padre de ellas, los padres del donante, Incucai, mis médicos, mi acompañamiento terapéutico... Y no sé... A mis amigos, a mis amigos de todos los días y los que me dan amor por aquí, que aunque no vea o conozca personalmente, rezaron por mí y les agradezco”, expresó.

“Y les mando mis sinceras gracias y bendiciones!! Gracias. Gracias e infinitas gracias”, cerró Soledad con sus palabras. Entre los comentarios que recibió en la publicación, se destacaron el de sus dos hijas. “Mi gran ejemplo”, expresó Micaela junto con un corazón violeta. “La mas fuerte del mundo”, dijo Candelaria sumando una serie de emojis.

Por su parte, Tinelli no se expresó en público ante este aniversario que, cosas del destino, coincide con el cumpleaños de su actual novia: la modelo peruana Milett Figueroa festeja sus 32 años este 10 de junio. Y el conductor lo celebró en su cuenta de Instagram al publicar una foto romántica de ellos en sus historias. “Feliz cumple mi amor, por muchos más momentos compartidos juntos”, escribió junto a la postal. Ella, por su parte, replicó el cumplido en su perfil y le agregó: “Te amo, mi vida”. Luego, Tinelli compartió esta “compartida” para adherirle un “Te amo cosita linda”.

La impactante foto con la que Soledad Aquino recordó su trasplante de hígado (Instagram)

“Me sentí vulnerable, con mucho dolor físico. Es difícil que tu órgano se adapte a una información nueva”, había contado la propia Soledad en diálogo con Intrusos (América) cuando se había cumplido un año de su trasplante, en junio de 2022. “Las chicas han sufrido muchísimo. Estuvieron conmigo permanentemente, hablaban con los médicos y a Mica por ser la mayor le tocaba firmar lo que me iban a hacer. Fueron muy compañeras y divinas”, señaló con respecto a cómo había sido acompañada por sus hijas, a la vez en que contó que recibió apoyo de diversos tipos y creencias. “Mi dormitorio parecía un santuario. Me habían llevado una virgen, estampitas y yo tenía piedras de cuarzo que es en lo que creo yo, la energía”, describió Aquino en aquella oportunidad con Florencia de la V y la mesa del programa.

Sobre la operación en sí, Aquino contó que había sentido “mucho miedo” y se refirió a las sensaciones ambiguas que tuvo cuando recibió la noticia que había llegado la hora del trasplante. “Estaba entregada, tenía que pasar el momento. Me alimentaba bien, iba dos veces por semana al gimnasio, estaba bárbara, hasta que vino el médico y me dijo: ‘Llegó el órgano’. Temblaba, precisaba dos días para prepararme”, reconoció, y contó sus primeras sensaciones al despertar, luego de haber tenido dos paros cardíacos que derivaron en la intervención de los médicos. “Cuando me desperté era muy tarde, estaba muy dopada. Después vi a las chicas, a mis hermanas, a Marcelo, mis amigas. La verdad que volví a vivir”, dijo.