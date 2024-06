El picante encontronazo en vivo entre Gladys Florimonte y Cinthia Fernández: “Sos una maleducada y resentida social”

El fuerte cruce entre Gladys Florimonte y Cinthia Fernández (Video: LAM - América)

El estudio de LAM (América) vivió momentos de mucha tensión luego de una feroz pelea al aire. Sus protagonistas fueron Cinthia Fernández y Gladys Florimonte, quienes reanudaron una vieja pelea por cuestiones políticas. El equipo no pudo ponerle un freno, por lo que el encontronazo se desenvolvió sin tapujos durante la emisión en vivo.

Todo ocurrió bajo la conducción de Nazarena Vélez, quien estuvo reemplazando por sus vacaciones a Ángel de Brito. Mientras la humorista daba a conocer el origen de su personaje Zulma, la presentadora aprovechó para consultarle sobre su mala relación con la modelo. Ella intentó evadir ese tema, pero Fernández se mostró preparada para ir por todo. “Creo que una vez discutimos... vos dijiste que te ibas a ir del país si asumía como política”, deslizó sin pelos en la lengua, lo cual fue confirmado por la invitada, quien tildó sus intenciones de “chiste”.

Lejos de quedarse callada, Florimonte le recordó un mal momento que vivió cuando la cubrió en el teatro, lo cual despertó la ira de Cinthia. Vélez intentó meterse en el medio y llevar la batuta, pero la pelea estaba lejos de terminar. Y cuando todo parecía haberse calmado, la bailarina volvió al ataque: “A ella le gusta mucho la política. Te vi muy cerquita de la política, disfrutando... bien de adentro. Te tenían bien cuidadita. Le dabas a la política...”.

Sin filtro alguno, la humorista y la panelista enfrentaron a los gritos e insultos (LAM - América)

Con una expresión que denotaba indignación por los dichos de la panelista, Gladys arremetió contra ella en plena emisión. “Linda, todo lo que tengo es gracias a mí, ¿sabes de qué hablo? Mientras vos bailabas y te hacías la pelo…, yo iba con una valijita en un colectivo, ¿sabes de cuánto? No iba en uno coche cama. Mientras vos bailabas y pasabas la gran vida. No hables pavadas. No estoy nerviosa”, expresó, a los gritos, mientras se paraba de su lugar en el estudio. Por su parte, la influencer permaneció en su lugar con una sonrisa, mientras calmadamente respondía sus dichos: “Qué nerviosa te pone la política”.

“Sos una maleducada y resentida social”, explicó Florimonte al ver cómo continuaban las acusaciones por parte de Fernández, quien permanecía en su asiento. Al ver que la discusión escaló a niveles inimaginables, Nazarena se vio obligada a volver a meterse y ponerle un punto final, dando así un cierre al cruce entre ambas mujeres ante las cámaras del programa.

El ataque de furia de Gladys Florimonte en un móvil

Gladys Florimonte furiosa contra Gran Hermano (Mañanísima - Ciudad Magazine)

El verano pasado, la actriz había protagonizado un fuerte momento en la televisión. Ella iba contando cómo estaba la temporada teatral en Villa Carlos Paz, lo cual la mantenía muy entretenida. Pero el hilo de la conversación cambió bruscamente cuando el cronista le consultó por Gran Hermano (Telefe), lo cual la hizo estallar de ira.

“¡Me hincha las pelo…! Te digo la verdad, no sé qué mierda le ven”, expresó a los gritos respecto al reality que ha ocupado un lugar en la agenda de los medios. Además, comentó que “yo a Estefi -por Berardi, panelista de Carmen y de LAM- y al otro boludo de Angelito De Brito que rompe las pelo… siempre con Gran Hermano, yo le mandé varios audios”, para luego reconocer que “yo no miro Gran Hermano, al único que conozco es a Alfa porque hablan todos de él. ¡Tanto qui… porque uno va a c... con el otro! ¡Qué me importa la vida de estos!”.

Sosteniendo esa misma línea, Gladys añadió: “Por eso estamos como estamos, por eso el país está como está. ¡¿Qué me importa a mí?!”. Si bien se le comentó que era uno de los programas con más rating de la televisión, ella no dio el brazo a torcer y aseveró: “Si tiene 20 puntos de rating es porque no le das otra cosa. Si a la gente le das una comedia y los productores se ponen en serio a hacerlo, o los gerentes, o ficción, sería otra cosa, entonces la gente va a verlo, pero no hay nada en la televisión” dijo enojada la actriz en esa oportunidad.