Se entregan los Premios Martín Fierro Federal: cuándo será la ceremonia y la lista completa de nominados

Este sábado, los premios Martín Fierro Federal celebrarán su 34° edición. En ese contexto, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) distinguirá a lo mejor de la radio y la televisión nacional, correspondiente a la programación del año 2023.

Directo desde la provincia de Mendoza, con sede en el Auditorio “Ángel Bustelo”, el evento contará con la conducción de Pamela David y Guillermo Andino y será transmitido en vivo desde las 22 por América. En la última edición, que se realizó por primera vez en la ciudad de Bahía Blanca, en el Salón Sueños, la madrina de la gala había sido Esmeralda Mitre. La actriz fue la encargada de entregar los Martín Fierro de Oro, que quedaron en manos de La Caja 10, de Canal 10 de Tucumán y Panorama, de LU 2 Radio Bahía Blanca.

En la previa de la ceremonia, los conductores dialogaron con Teleshow y se mostraton entusiasmados con el evento. “Como persona del interior (NdR.: nació en Córdoba) me llena de orgullo que sea federal y se vea en todo el país. Conozco algunos programas por trabajo. Mi deseo es que gracias a estos premios se descubran y se den a cnonocer nuevos talentos. Mendoza es una provincia donde se trabaja muchísimo, hay una movida muy grande, parece que vivimos en crisis en los medios y está bueno festejar donde todos van a ser protagonistas”, dijo Pamela.

Además, recordó cómo recibió la propuesta para conducir la gala de premicación y la química que tiene con su compañero. “Me había preparado para ir como invitada a Mendoza, ya que ahí viajamos muy seguido. Semanas atrás, me llamó Luis (Ventura, Presidente de APTRA) y me consultó si quería hacer la conducción. Le dije que sí. Esta es la ceremonia que engalana a la industria de la radio y la televisión”, contó Pamela. Y sumó: “Con Guille (Andino) nos pasa que ‘competimos’ en horario. Hasta hace un tiempo no habíamos trabajado juntos, pero nos tocó hacer un ‘duplex’ en varios programas en el canal. Ahí la química fluyó e hicimos una gran dupla. Él es un gran compañero”.

De igual manera, el conductor de América Noticias resaltó la importancia de estos premios. “Sostengo, desde hace muchos años, que es el premio más importante de la industria de radio y telecición. Con toda la tarea de Luis (Ventura), crecieron mucho. Me siento muy orgulloso de que me hayan elegido, estuve en otros roles, desde la mesa y como conductor y es un placer”, aseguró.

Con ese mismo entusiasmo, el periodista también dio detalles de cómo será el evento: “Vamos a arrancar con un show de baile y un premio especial para un conductor de Mendoza y una deportista. Va a haber Martín Fierro de oro y homenajes. Todo muy emotivo”.

Por último, Andino también subrayó la importancia de que estos premios sean federales y representen a todas las provincias del país: “A largo de mi carrera tuve el placer de trabajar con muchos colegas que empezaron en sus medios locales y vinieron a Capital Federal a probar suerte y les fue muy bien. Aun así, nunca dejaron de resaltar el lugar donde empezaron, hasta viajaban a sus provincias para hacer sus programas, como Luis Novaresio, Alfredo Leuco. Inclusi, me acuerdo cuando Cristina Pérez vino de Tucumán. La propia Mónica Gutiérrez vino de Rosario”.

La lista completa de nominados en televisión

Agropecuario

Gente de campo - Canal 10, Junín, Buenos Aires

Nuestro agro Misiones- Canal 12, Posadas, Misiones

Pasión por el vino - Canal Siete, Mendoza

Culinario

Remil va - Canal 14, Santiago del Estero

Sabores Fueguinos - TVP Fueguina, Ushuaia, Tierra del Fuego

#Pasteleando- Canal C, Córdoba

Cultural Educativo

Ventana a la ciencia - Canal 10, Tucumán

Cultura Inquieta- Canal 5 Telesol, San Juan

ARQA -Canal 13-San Luis

De Servicios

Mi mascota tv - Canal 4, Bahía Blanca, Buenos Aires

Oficios y profesiones - Celta TV, Tres Arroyos, Buenos Aires

Tiempo para dar - Cable Norte Televisión. L.N. Alem, Misiones

Deportivo

Clubes son amores - Santa Fe Canal, Santa Fe

Futbolémico - Canal Show Sport, Córdoba

Ovación tv - Canal Siete, Mendoza

Documental

Sauzal bonito: el pueblo que tiembla - Canal 7, Neuquén

Un pueblo sin Joaquín - Canal 10, Córdoba

El yaguareté está de regreso - EL IMPENETRABLE TV - Canal 9 Resistencia, Chaco

Entretenimientos

Juego de reinas - Canal 10, Salta

Me encanta 2.0 - Canal 2, Caleta Olivia, Santa Cruz

Más en común - Canal 10, Gral. Roca, Río Negro

Ficción

DT: la misión - Canal Siete, Mendoza

La Cadetería - Canal 14, Santiago del Estero

Humorístico

Chichilo en el Doce - Canal 12, Córdoba

Un nuevo día - Canal 10, Salta

Incorregibles - Canal 10, Córdoba

Infantil

Matria - Canal 2, Santa Fe

Gigantes de acero - VerTV Multimedios, Santa Fe

Chicos en el aire - Megacable, San Luis

Informativo

Hola Mendoza - Canal 7, Mendoza

Panorama interior - Video Cable Castelli, Castelli, Chaco

Turco al mediodía - Canal C, Córdoba

Noticias 7 - Canal 7, Neuquén

Interés General

Micuman - Canal 10, Tucumán

Pará todo - Canal 7, Mendoza

El bar 10 - Canal 10, Córdoba

Labor en conducción femenina

Ornella Ferrara - “Pará todo”, Canal 7, Mendoza

Graciela Santone - TV Regional Rosario, Santa Fe

Sonia Fernández - Canal 9 Litoral, Entre Ríos

Labor en conducción masculina

Leandro Yezze - “La tarde de todos”, Chaco TV, Resistencia, Chaco

Matís Alé - “Showbeach”, Canal Showsport, Villa Carlos Paz, Córdoba

Rodrigo Ayub - “Turcolandia”, Canal 10, Salta

Marcelo García- “Viajo con vos”- Canal 7, Neuquén

Labor periodística

Romildo Ramón Lavia Rachz - “Panorama Interior”, Video Cable Castelli, J.J. Castelli, Chaco

Julián Imazio - “Noticiero 7 Central”, Canal 7, Mendoza

Sergio Antoniazzi - “Servicio Informativo”, Canal 10, Córdoba

Noticiero

Noticias 10 Mañana - Canal 10, Gral. Roca, Río Negro

Noticiero siete mediodía - Canal 7, Mendoza

Somos noticias Salta - Provincia de Salta

Programa periodístico

Círculo Rojo - Canal 7, Mendoza

El avispero - Canal 10, Tucumán

El ventilador - El Once, Entre Ríos

Temas médicos

Hablemos de inclusión - Canal 19, Santa Rosa, La Pampa

La mira en vos - Canal 12, Tucumán

Para su salud- Canal 12, Córdoba

Musical

El sonidero - Chaco TV, Resistencia, Chaco

Los chamameceros - Santa Fe Canal, Rosario, Santa Fe

Tango en la bahía - Canal 9, Bahía Blanca, Buenos Aires

La lista completa de nominados en radio

Agropecuario

Aires de Inta - LU 20 Radio Chubut, Trelew, Chubut

Protagonistas del campo argentino - LV8 Nacional Libertador, Mendoza

Somos el campo - Radio Viamonte, Los Toldos, Buenos Aires

Cultural educativo

Caja de resonancia - LRA 30 Radio Nacional Bariloche, Río Negro

ABC Universidad- Radio UNR 103, Rosario, Santa Fe

Cultura Express- Radio La Brújula 24, Bahía Blanca, Buenos Aires

De servicios

Palabras mayores - Radio Nihuil, Mendoza

Mendoza + sustentable - LV 10 Radio de Cuyo, Mendoza

Artes y oficios en la ciudad - FM Ciudad 103.9, Salta

Deportivo

LTA (la tribuna amateur) - La tucumana FM 95.9, San Miguel de Tucumán

Superdeportivo - Supe Radio FM 96.3, Gral. Roca, Río Negro

Fuera de juego - LV4 Radio Nacional San Rafael, Mendoza

Documental

Proyecto redondo: a 22 años de la última misa - Radio Continental, Córdoba.

El festival de las estrellas - LRA 5 Radio Nacional Rosario, Santa Fe

Aimé en los medios - LRA30 Radio Nacional Bariloche, Río Negro

Entretenimientos

Lo bueno, lo malo y lo feo - Radio Mitre Bahía Blanca, Buenos Aires

Hacé lo que quieras! - Radio Jajá 105.3 FM, Córdoba

Infinita tarde - LV 4 Radio Nacional San Rafael, Mendoza

Humorístico

El mañanero del flaco - Radio Jajá 105.3 FM, Córdoba

Lo peor está por llegar - FM Azul Media 94.5, Puerto Madryn, Chubut

Huevos revueltos - Radio Nihuil, Mendoza

Informativo

Servicio Informativo “minuto a minuto” - LV8 Radio Nacional Libertador, Mendoza

Mitre informa primero - Radio Mitre Mar del Plata, Buenos Aires

Informe Niguil segunda edición - Radio Nihuil, Mendoza

Interés General

Para saber con qué contamos - Radio Iguana 97.7, Esperanza, Santa Fe

El puente - Radio Mitre Rosario, Santa Fer

Hora libre - Radio Nihuil, Mendoza

Todo se sabe - Radio7 FM 97.7, Neuquén

Labor animación/conducción femenina

Carla Chiaradini - “El cordillerano entrena”, Radio El Cordillerano, Bariloche, Río Negro

Carolina Coscarelli - “Ni más ni menos”, Radio La Red, Rosario

Clara Ceschin - “Mejor de mañana”, FM Brava, Mendoza

Belu Missón - “Es un montón”, Radio 7 FM 97.7, Neuquén

Labor animación masculina

Gabriel Máscolo - “De boca en boca”, Radio Mitre Mar del Plata, Buenos Aires

Javier Dellamaggiore - “Hora Libre”, Radio Nihuil, Las Heras, Mendoza

Claudio Lassiar - “Pasen y vean”, LU9 Radio Mar del Plata, Buenos Aires

Chacha Durán - “Más chance”, FM 106.3 Mar del Plata, Buenos Aires

Infantil

Inigualables - FM Ciudad 103.9. Salta

Vorterix kids - Vorterix Bahía, Bahía Blanca, Buenos Aires

Radiocuentos - FMHTD, Gral. Fernández Oro, Río Negro

Labor periodística

Silvio Sacomani - “La cocina de las noticias”, Cadena Continental, Neuquén

Boby Alaniz - “Detonados”- Rock&Pop, Tucumán

Cintia Vargas - “Primero Mendoza”, Radio Mitre, Mendoza

Ricardo Montacuto - “Te digo lo que pienso”, Radio Nihuil, Las Heras, Mendoza

Música clásica, ciudadana o tango

Club de noche - LRV 313 Radio Zona Cadena Miramar, Buenos Aires

La hora de astor - Radio Brisas, Mar del Plata, Buenos Aires

Un reo meditabundo - Radio Nihuil, Mendoza

Música folklorica

Huella errante - Radio Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires

Entre mates y tonadas - FM Sol 89.3, 25 de Mayo, Misiones

Argentinos - Radio Continental, Córdoba

Música pop, moderna o jazz

Costumbres argentinas - Radio Metropolitana Rosario, Santa Fe

Simplemente jazz - FM Cristal 96.3, San Andrés de Giles, Buenos Aires

Joven y gastado - 89.3 FM de las Misiones, Posadas, Misiones

Periodístico

Camino a casa - Radio Mitre Rosario, Santa Fe

Magdalena en la 98.5 - Radio El Caletense, Caleta Olivia Santa Cruz

La cocina de las noticias - Radio Cadena Continental, Neuquén

Temas médicos

Destilo saludable - Radio Universal 95.5, Bahía Blanca, Buenos Aires

La ciencia del sexo - Radio Brisas, Mar del Plata, Buenos Aires

Vínculos - FM Ciudad 103.9, Salta