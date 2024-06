Sandra Domínguez: “Yo me pude haber muerto”

Sandra Domínguez habló de Lotocki (El Trece)

En los días posteriores a las muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola, surgieron más casos de pacientes y víctimas de Aníbal Lotocki. Por caso, una de las mujeres que se atrevió a enfrentar las cámaras fue Sandra Domínguez, quien hizo pública su experiencia y decidió llevar su caso a la Justicia. “Él casi me mata de la infección que me provocó, fui una de las primeras en atenderme con él, antes que Pamela Sosa, antes que todas”, afirmaba en ese entonces.

Finalmente, en las últimas horas Domínguez debió presentarse en la Dirección Pericial de Cuerpo Médico Forense y a su salida, en charla con LAM destacó que fue “horrible, la pasé mal”, a la vez que explicó que “es el primer paso mío desde que lo demandé, que enfrento a la Justicia. y vengo a testimoniar con mi cuerpo y con mi historia que todo lo que dije es así, como lo denuncié”.

“Traje todos mis estudios que hablan por sí solos de mis cosas, y si bien el tiempo gracias a Dios sanó varias heridas físicas, están algunas cicatrices y algunas cosas que me fueron quedando”, destacó la actriz, a la vez que reveló que “me enteré de que parece que hay una cirujana que estuvo presente en el Caso Zárate, en la muerte de Zárate, y parece que está operando en nombre de Lotocki, así que mi abogado ahora también va por ella, porque no sé si hubo otros accidentes”.

Según dejó en claro, “no tengo odio ni rencor, quiero Justicia, tranquila, como lo estoy pidiendo. Lo que más quiero es que nunca más opere y no le haga daño a nadie”, para luego enumerar los problemas que acarrea, así entre ellos, destacó que “estoy pasando por un cuadro de trombocitosis, donde el máximo de plaquetas que podés tener en el organismo es 400.000 y yo tengo un millón, para lo cual tengo un tratamiento oncológico, y eso no es agradable. Las pastillas salen más de $200.000 y veo dónde las consigo más económicas, ¿y por qué tengo que estar pasando por esto?”. se preguntó.

El día que Sandra Domínguez le contó su caso a Estefi Berardi

AL momento de graficar cómo se encuentra no dudó en expresar que “es una bomba de tiempo, rezando que mis riñones no se comprometan, y por ahora no están comprometidos”. Sobre el tratamiento iniciado el año pasado aseguró que “primero descarté que fuera algo congénito mío. Yo, una persona sana, tengo análisis de hace más de 10 años donde mis plaquetas daban bien”.

“Tengo un caso donde casi me muero con él, en una de mis casi muertes, que yo tenía -donde le encontraron en la autopsia a Silvina Luna un bodoque atrás de la rodilla- yo sigo teniendo ese bulto, eso estaba más hinchado y él me trataba con una de esas botas de drenaje linfático. Entonces, infectada y con drenaje linfático, ¿qué hacés? llevás tu infección por todo el organismo. Yo me pude haber muerto de una septicemia, toda infectada”, aseguró sobre lo vivido y el duro momento que aún está atravesando, a la vez que cerró: “el titular de mis causas es tres intentos de homicidio”.

En charla con Intrusos a fines del año último recordó cómo fue su primera operación con Lotocki: “En septiembre de 2009, decido operarme con él. Lo hice en ese departamento de Córdoba. No me cobró, nunca. Fue una cantidad acorde a mi cuerpo, no es que yo no tenía cola. Yo hacía mi trabajo a nivel estético, pero esas colas eran tentadoras. Yo no le echo la culpa a la sociedad, a los hombres. Era algo que yo quise hacer para verme mejor porque me gustó. No quiero hacer victimización”.

Y luego de ello expresó: “Me callé todo este tiempo por el miedo a ser juzgada. En el programa donde me traten así, me levanto y me voy. Me siento culpable de estar acusando a Lotocki, él genera cierto afecto, le tomás cariño a tu asesino, sería”.