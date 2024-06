Nicole Neumann aseguró que Fabián Cubero “no la soltó” y Mica Viciconte la cruzó: “Formamos una familia”

Mica Viciconte, sobre su relación con Fabián Cubero y los problemas con Nicole Neumann: “No podría estar con alguien que no cerró una historia” (Audio: Agarrate Catalina, La Once Diez)

Hace unas semanas unas declaraciones de Nicole Neumann, que está a punto de volver a convertirse en madre, tuvieron muchísima repercusión cuando aseguró, sobre su matrimonio con Fabián Cubero que “me casé con el enemigo y siento que no me soltó”. El comentario consiguió que comiencen una pelea Yanina Latorre con la panelista de Ariel en su salsa y ahora la exfigura de Combate no se quedó callada.

En una entrevista con el ciclo radial de Catalina Dlugi, fue rotunda. “No estaría con un hombre que no tapó un agujero en la pared”, señaló, en alusión a que el exfutbolista no tendría su situación resuelta con la madre de sus tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra. “Nosotros con Fabi formamos una familia al que le guste y al que no”, resaltó, en Agarrate Catalina de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En tren de confesiones, recordó los inicios de su romance con el exjugador con el que son padres de Luca. “Cuando lo conocí sabía que venía con una mochila, lo que no sabía era que la mochila pesaba tanto, pero llega un punto en que el amor todo lo puede. Se hace un esfuerzo de ambas partes, me toca un lugar difícil para la familia ensamblada”, contó.

Mica Viciconte y Fabián Cubero con Luca en sus vacaciones en Entre Ríos (Foto: Instagram)

“Nosotros veníamos con un ritmo y después ese ritmo cambió, pero sigo eligiendo el amor con Fabi y elijo todo. Yo los amo a todos por igual, somos todos familia y para mí es muy importante que Luca tenga a sus hermanas”, destacó la ganadora de la tercera temporada de MasterChef Celebrity.

En ese momento, la periodista quiso sabe sus sensaciones sobre las declaraciones de Nicole. “Ahí entro yo… No entendí si Fabi está conmigo porque no soltó o no cerró su historia con ella, pero la verdad es que yo te puedo hablar de mi relación con él”, empezó diciendo.

“Nosotros con Fabi formamos una familia al que le guste y al que no. Yo no estaría con alguien que esté tapando un agujero en la pared. A Fabi lo veo bien, no podría estar con alguien que no cerró una historia”, resaltó.

En esa misma entrevista, se refirió a la relación de pareja que lograron entablar. “Para mí es importante en la relación que nosotros tengamos un momento para nosotros solos, para conectar, para charlar, para tomarnos un vino, para mirarnos a los ojos. Eso fue un planteo que nos hicimos, eso está bueno y hace muy bien”, reveló.

Mica Viciconte se refirió a cómo cambió su cuerpo tras su embarazo y recordó cuando llegó a Buenos Aires desde su Mar del Plata natal y la rechazaron por “gorda”. “La belleza ayuda. En este medio y en muchas carreras, lamentablemente sí. Todos debemos tener las mismas oportunidades. No sucede ni con esto ni con nada”, rememoró, en Desencriptados, el nuevo ciclo de Infobae.

“Me ha pasado cuando vine de Mar del Plata a Buenos Aires a buscar laburo porque allá no había. Fui a una entrevista en una agencia, que ahora no está más y que tuvo bastantes kilombos, me hicieron una entrevista y me dijeron ‘estás gorda, no nos servís para modelo, si querés bajate 5 kilos’. Yo le dije: ‘¿Vos me estás cargando? ¿Cómo voy a bajar 5 kilos? ¿Y mi masa muscular?’”, hizo memoria.

“Me dijeron: ‘No, es que buscamos otro tipo de mujeres, más flacas’. ‘Dale, gracias. Olvidate, no voy a bajar los 5 kilos porque es una estupidez’, les dije y no fui nunca más. Lamentablemente, las ‘mujeres lindas’, llamándolas así por la belleza, tienen más oportunidades. A veces hay una persona que quizás no es tan linda, por así decirlo, y de capacidad es un mil, pero termina entrando la linda”, contó, en una entrevista con Rulo Schijman.

También admitió sentir inseguridades sobre su cuerpo tras convertirse en madre. “Después del embarazo sí. Me pegó en el sentido de que mi cuerpo antes del embarazo era otro y después cambió. Siempre compito para volver al cuerpo que tenía y no lo logro. Pasaron dos años”, admitió.

“A mí me dijo un médico: “No pretendas volver al cuerpo que tenías. Tu cuerpo cambió, es otro. Aceptalo como es”. Y en ese sentido me cuesta. No en lo estético, porque la verdad que estrías, celulitis, tenemos todas, sino que es verme como me venía yo. Después del bebé, mis músculos se ablandaron, se cayeron (risas). No queda igual y yo en mi cabeza quiero seguir teniendo el cuerpo de 25 años; y no es así”, concluyó.