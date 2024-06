Se calienta el Martín Fierro de la Radio: renuncias, sorpresas y polémicas, a 15 días de la ceremonia

Guido Kaczka opinó acerca de no estar nominado en los Martín Fierro de Oro (Video El Trece)

El próximo domingo 16 de junio se realizará la entrega de los Martín Fierro de Radio, la ceremonia en la que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) premiará a la mejor producción de AM y FM del país. La fiesta tendrá lugar en La Rural y se transmitirá en vivo por América con la conducción de Karina Mazzocco y Fernando Dente.

Sin embargo, se suscitaron algunas polémicas luego de que se dieran a conocer las nominaciones en las distintas categorías. Se trata de un clásico de cada edición, con opiniones a favor y en contra de la preselección de APTRA y ya forma parte del folklore en torno al premio más querido del espectáculo argentino.

Uno de los que se manifestó fue Guido Kaczka, quien no se quedó callado luego de enterarse que este año no está nominado en ninguna categoría pese a que el año pasado se llevó la codiciada estatuilla de Oro y también el premio a Mejor Conducción, ambos estando al frente de No está todo dicho (FM La 100). Lo hizo en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece) cuando le consultaron por esta ausencia.

“Me pareció bien. Siempre me gusta, primero que se hagan. Es un premio que me gusta que suceda, que nos gusta vivirlo. Tuve un muy buen Martín Fierro de Radio cuando fue el de conducción que gane y el de Oro, y hemos estado nominados otras veces. Obvio, uno quiere estar nominado, a veces no toca. A uno le importa porque le gusta pero puede pasar que no”, comenzó diciendo el también conductor de Los 8 Escalones (El Trece).

La pelea entre Tamara Pettinato y Karina Iaviculi por las nominaciones a los Martín Fierro de Radio (Video El Trece)

“No sé si es dolor pero si uno quiere algo. El año que viene tendré que ver cómo hace para estar nominado. A veces toca y a veces no”, dijo y se lo notó ciertamente dolido con la ausencia en los premios. Luego, el notero le preguntó si había hablado con Luis Ventura, presidente de APTRA, por esta situación y Guido lo negó, aunque se quedó pensando. “No le hice un llamado a Luis Ventura pero capaz me estás dando una idea”, cerró.

Por otro lado, Karina Iavícoli desde la mesa de Intrusos (América) criticó a Tamara Pettinato, quién está nominada a la mejor columnista de espectáculos y dijo que lo logró “gracias a lo que ella lee de nuestro programa”. “¡Agradezcan que levanto lo que ustedes dicen! Porque hay gente que se entera por mí lo que ustedes dijeron”, habría dicho la hija de Roberto Pettinato.

Ante esto, la panelista del programa que conduce Florencia de la V, le respondió con dureza. “A mí no me chucea nadie y menos Tamara Petinatto. No me llega pero ni al taquito de la bota. Soy tan buena trabajando que me responden todos los protagonistas, así que yo no saco de portales como vos, que tenés que repetir lo que yo logro porque soy buenísima. Si querés y necesitás ayuda, yo te paso los teléfonos, y por ahí alguno te contesta”, dijo.

El descargo de Yanina Latorre tras haber renunciado a su nominación en los Martín Fierro de la Radio (Video América)

Lejos de quedarse atrás, Pettinato le contestó desde la mesa de ¿Y ahora quien podrá ayudarnos? (Radio con Vos 89.9), programa en el que está diario y por el cual está nominada. “Lo que quiero decirle es que Karina es muy buena en lo que hace, todos los protagonistas le responden los mensajes, y eso a mí me conviene. Ella trabaja para mí. Ella investiga, habla con los protagonistas, se sube a los portales y yo uso eso. Le pido por favor que haga mejores notas, porque para el lunes necesito. Ella es mi empleada”, dijo Tamara con sorna. “Vos tenés unas ganas de hacer quilombo”, terció Ernesto Tenembaum, conductor del ciclo.

Por otra parte, Yanina Latorre fue nominada como Mejor panelista de radio, aunque hace más de un año que es conductora de Yanina 1079 (FM El Observador). “Es conductora, pero está nominada como columnista. Bueno, es así APTRA…”, dijo con ironía Ángel De Brito en el aire de LAM (América).

“Me dijo Yanina hoy que renuncia obviamente. Ya no va a participar, así que quedan las otras cuatro, todas divinas. Así que que gane la más mejor”, agregó el conductor en referencia a Marina Calabró, Pía Shaw y Marcela Tauro además de Pettinato. Un rato después recibió de parte de Latorre un fuerte audio para responderle a quienes la criticaron por haberse bajado de la nominación.

“No estoy ofendida, a mí me encanta panelear. Pero lamentablemente en radio hace años que no lo hago. Y hace un año y medio que tengo un programa propio de radio. Si quieren, que me ternen como conductora de programa. Aparte me ternaron por El Observador”, agregó Yanina.

“Aparte me critica cada mediocre que no puede estar ternado ni para tira cables. A cada rato me llegan mensajes, mensajes... Me está escribiendo el país. Estoy atacada. No estoy ofendida, pero no puedo aceptar una nominación por un premio de un trabajo que no hago”, sentenció. Así están las cosas en torno al gran premio de la radiofonía nacional. Y todavía faltan dos semanas para seguir calentando el ambiente, hasta que la ceremonia que se realizará en La Rural terminará con todos los misterios.