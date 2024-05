La foto inédita que compartió Pampita para homenajear a su hija Blanca en el día que hubiese cumplido 18 años

Pampita y Benjamín Vicuña junto a Blanca

Con una emotiva publicación, Carolina Pampita Ardohain recordó a su hija Blanca en el día que hubiese cumplido 18 años. La reconocida modelo compartió este miércoles 15 de mayo en sus redes sociales un mensaje muy especial acompañado de una tierna imagen de la pequeña.

A través de su cuenta de Instagram, Pampita publicó una foto donde Blanca aparece sonriente bajo un arco iris. En el posteo, la modelo escribió: “En algún lugar por encima del arcoíris, pájaros azules vuelan. Y los sueños que soñaste, son sueños que realmente se hacen realidad. Algún día desearé, sobre una estrella, despertar donde las nubes están bien por debajo de mí, donde los problemas se deshacen como gotas de Limón. Muy por encima de las chimeneas… Ahí es donde me encontrarás”.

La publicación de Carolina Pampita Ardohain (Instagram)

Antes de este mensaje, Pampita había compartido en sus historias de Instagram el ritual que realiza en honor a Blanca, soltando globos con mensajes hacia el cielo. “Feliz cumple al cielo. Blanca siempre en nuestros corazones”, expresó en una de las historias. Con estos gestos, la modelo muestra una vez más el amor inmenso que siente por su hija y cómo la recuerda en cada momento especial, manteniendo su recuerdo vivo en su corazón y en el de todos aquellos que la conocieron.

Carolina Pampita Ardohain se reinventó y salió adelante luego de atravesar uno de los dolores más grandes: la muerte de su hija Blanca. La pequeña, que había tenido fruto de su relación con Benjamín Vicuña, tenía seis años cuando falleció el 8 de septiembre de 2012, producto de una neumonía hemorrágica. Desde entonces, si bien Carolina pudo rearmarse y continuar poco a poco con su vida junto a sus otros hijos, Bautista, Benicio y Beltrán, se separó del actor chileno y luego de un tiempo volvió a contraer matrimonio con Roberto García Moritán y fue otra vez mamá de una nena, a quien llamó Ana.

“Todos los 8 para mí son un día muy especial, siempre lo digo, no es un día especial solamente el aniversario de la partida de mi hija sino que todos los meses es un día especial que yo recuerdo mucho y que también me permito sentir más ese día. Ya mi familia lo sabe, que tengo este día en el que todos saben que si mamá quiere está más reservada, como más intimista todo, que pongo flores, pongo una velita, que se recuerda en casa constantemente con ese ocho”, reveló de manera muy sentida tiempo atrás en su visita al programa de Mirtha Legrand.

El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña

“Busco las palabras para celebrar el nacimiento. Las palabras son finitas, como las fotos. El recuerdo, la memoria y el amor, no”, comenzó el actor chileno su relato compartido a través de Instagram, acompañado de una imagen de la nena con una sonrisa a flor de piel y con maquillaje artístico sobre su rostro. En el mensaje deja de manifiesto el contraste entre la permanencia de los sentimientos y lo transitorio de los momentos capturados en fotografías o palabras.

Ante ello destacó: “Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser. Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron. No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron”.

El conmovedor texto de Benjamín Vicuña en recuerdo a Blanca (Instagram)

Así, al destacar una sonrisa que parece desafiar el paso del tiempo, el intérprete reconoció que “hoy busco palabras y solo tengo emociones que trae el viento, ráfagas de amor en forma de recuerdos, escenas que existieron y otras que solo viven en mi cabeza. Busco la forma para elevar estas palabras, que puedan atravesar el tiempo. Busco saber más sobre tus pasos que dejaron huellas en la arena. Hoy escribo, sabiendo que el viento se llevara mis palabras en la arena, por lo mismo rayé algunas rocas con tu nombre”.

“Te amo niña de los mares, de las profundidades. Feliz cumpleaños, Blanca”, cerró la publicación en su cuenta de Instagram.