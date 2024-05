El hijo de Darío quiso conquistar a Furia en Gran Hermano y su padre le hizo una advertencia

Darío le advirtió a su hijo sobre un posible acercamiento con Furia (Telefe)

Tras el ingreso de los familiares, la casa de Gran Hermano (Telefe) se encuentra revolucionada. Como si fuera una bocanada de aire fresco, los participantes buscan generar nuevos vínculos y sobrellevar el encierro conociendo gente nueva. En ese sentido, una de las relaciones que más captó la atención del público fue la del hijo de Darío con Furia. Lejos de quedarse de brazos cruzados, el padre del joven le hizo una dura advertencia.

Desde hace varias semanas, el oriundo de La Plata y la doble de riesgo chocan constantemente. Desde fuertes dichos hasta amenazas, la relación de los participantes no es buena. Por esa razón, al ver que su hijo ingresó al reality junto a él, Darío buscó ‘protegerlo’ de las malas actitudes de Juliana. “¿Viste cómo es con Furia, Pancho?. Todo lo mismo que hizo con Mauro. No sabés si te apuntó o qué sé yo. Pasado mañana te puede estar gritando”, comenzó diciéndole el jugador a Francisco.

La relación entre Furia y el hijo de Darío (Telefe)

Todo se dio este martes cuando los jugadores se encontraban sentados en la mesa. Fue entonces cuando Darío y su hijo salieron al jardín y tuvieron una conversación. “Si ella está allá, tenés que caminar para el otro lado. ¿Qué hizo? Te agarró y te sentó al lado. Así juega ella porque no se le acercan. Entonces te usa. No sabes si es buena onda o si te está usando”, le dijo enérgicamente el trabajador del rubro automotor.

Mientras recorrían el lugar, alejados de los demás hermanitos, Darío continuó: “Es para evitarte un mal momento. Nada más. Entonces tampoco le des lugar gratuitamente acercándote vos, ¿me entendés? Solo si ella te habla. Porque juega 24/7. La hija de p...está todo el día jugando. Nada de tintura, Nada de nada”. Las palabras del participante se referían a las actitudes que tuvo la doble de riesgo apenas su hijo cruzó la puerta. Luego de que este abrazara a Francisco, Furia se acercó a él y le mostró todo su cariño.

Otro de los momentos cruciales en la convivencia se dio cuando los participantes charlaban en el patio. Lejos de escuchar los consejos de su padre, Francisco se sentó al lado de Juliana. Y como si fuera poco, luego ambos se taparon con una frazada y se acurrucaron.

Darío se mostró conflictuado por el juego de Furia (Telefe)

Días atrás, la doble de riesgo estaba en el ojo de la tormenta luego de cruzar un nuevo límite. “A mí con todo esto de Mauro, Darío me dijo: ‘vos te podes ir igual’. Le contesté: ‘No le metas eso en la cabeza a mis compañeros porque te voy a romper la cabeza’. Se lo dije”, relató Furia, en una charla con Virginia. Es que Juliana no soportó que su compañero cuestione el cruce que tuvo con Mauro y por lo tanto ella tenga riesgo de ser eliminada del juego. “Yo soy mujer y me defendí. Las mujeres también se pueden defender. Me lo meto en el cul... a Darío porque es un machista de m....”, remató Furia.

No es el primer cruce que protagonizan ambos jugadores. Días atrás, Furia volvió a despertar polémica. Con un cuchillo en la mano, se la vio en una actitud desafiante adelante de Darío, uno de los jugadores más nuevos. “Te voy a estar observando”, se la escuchó a Furia decirle a su compañero. Frente a esta reacción, el hermanito se quedó mirándola y de inmediato le preguntó: “¿Por qué me decís eso?”. En ese momento ella se alejó y no le dio respuesta al hombre, quien quedó confundido con la situación. Rápidamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales, desde donde los seguidores de Gran Hermano expresaron sus críticas ante esta situación reiterada.