Antonela Rocuzzo festejó el Día de la Madre en Miami: el lujoso regalo que recibió

La empresaria rosarina se lució con la lujosa cafetera que recibió por el Día de la madre (Video: Instagram)

Antonela Roccuzzo recibió en las últimas horas un regalo exclusivo de una importante firma de moda italiana en conmemoración del Día de la Madre, celebrado este 12 de mayo en varios países, incluyendo los Estados Unidos donde reside Lionel Messi con su mujer y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Sin embargo, en esta oportunidad no se trató de ningún tipo de indumentaria ni un accesorio de moda. El obsequio elegido fue un electrodoméstico.

Todo ocurrió porque una reconocida firma de moda colaboró con una de las más importantes empresas de electrodomésticos y para la presentación pensaron en la mujer de Leo Messi para que sea la cara visible. A través de las historias de Instagram se pudo ver a Roccuzzo preparándose una infusión con una impactante cafetera y un espumador de leche con un diseño inspirado en los clásicos estampados del Mar Mediterráneo. Este detalle de un producto para el hogar de tan alta exclusividad sorprendió a sus casi 40 millones de seguidores.

Antonela Roccuzzo compartió con sus seguidores en Instagram, los detalles del regalo recibido

En las imágenes presentadas por la influencer, se la puede ver a ella mientras prepara dos infusiones y de fondo se puede observar el espumador de leche, acompañado por una música que remite a Italia, en tanto que el texto destacado en el video dice: “Buen día”.

Según la descripción oficial del sitio web donde puede adquirirse esta costosa pieza, esta colaboración se destacó por revivir la atmósfera del Mediterráneo a través de vibrantes tonalidades de azul y blanco y detallados estampados de mayólica. La máquina de café espresso y el espumador forman parte de una colección más amplia que incluye también utensilios de cocina, pequeños electrodomésticos y elementos decorativos, todos caracterizados por un diseño único y precios elevados. Por ejemplo, el costo de la máquina de café supera los 1.500 euros, en tanto que la juguera de la misma línea casi ronda los 1.000 euros.

Dicho regalo fue un gran acierto para la influencer, ya que fue a juego con las tonalidades de la habitación de su hogar, ubicada en la ciudad de Miami, en el sureste de Florida, donde hace un par de meses celebró su cumpleaños. Y, como era de esperarse, ella no quiso desentonar en la foto, por lo que se decidió por usar unas prendas de vestir de tonalidades claras con unos accesorios dorados, que dieron el toque que necesitaba la postal para completar la estética armoniosa.

Pero ese no fue el único presente que recibió en su día la empresaria rosarina. Amante de la moda, Antonela fue agasajada con un look total-white que enseñó a través de la plataforma de Meta, que pertenecía a The Frankie Shop. El conjunto sastrero de tres piezas estaba compuesto por un par de pantalones, blazer y chaleco, y le resultó ideal para el clima primaveral que se está viviendo en Estados Unidos, donde la temperatura asciende rápidamente por el mercurio. Pero esto no fue todo. La mujer de Leo también obtuvo zapatos de regalo, los cuales cumplieron un rol fundamental en su vestuario al contrastar el negro y dorado con el blanco.

El ramo de rosas blancas que le obsequiaron a la esposa de Lionel Messi (Instagram)

A su vez, Antonela se vio agasajada por un pequeño detalle que se llevó la mirada de muchos de sus seguidores. Una vez más, en su cuenta personal, la creadora de contenido mostró el pequeño detalle que le hicieron llegar para recordar el gran rol que desempeña en su familia. Un ramo de rosas blancas fue uno de los tantos obsequios que recibió y que le hizo sentir el gran cariño que tienen por ella. “Muchas gracias”, escribió en letras pequeñas en la foto que tomó del arreglo floral, en el cual se podían apreciar los primeros renglones de la carta que acompañó dicho detalle.