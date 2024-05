El sensual baile de Flor Jazmín Peña en un teatro de España: “Gracias a los que están del otro lado”

El sensual baile de Flor Jazmín Peña en un teatro de España

Los miembros de Nadie dice nada, el programa estrella de Luzu TV, siguen de gira por salas de teatro de España y en las últimas horas se viralizó un video en el que se la ve a Flor Jazmín Peña dándolo todo en su faceta como bailarina y recibiendo una sonora ovación en Barcelona.

“Ya van 2/4 shows en España. Pasamos por Madrid y Barcelona y este jueves estamos en Mallorca y el domingo en Valencia. Todavía me cuesta creerlo, gracias a todos los que están del otro lado por hacerlo posible y a mis compañeros que son enormes”, expresó la bailarina al pie del video que publicó en el feed de su cuenta de Instagram. Allí se la ve contorsionándose de manera sensual y con mucha actitud, mientras su compañero Santiago Talledo entra en escena para cantar al tono.

Flor Jazmín Peña bailando en España (Instagram)

Días atrás, Nicolás Occhiato compartió la noticia de que su programa comenzaba una pequeña gira por España, donde se están presentando en vivo por primera vez. “Hoy es nuestro primer show en Europa, algo que jamás imaginé”, contó el exintegrante de Combate a través de sus historias de Instagram y en la previa a la primera presentación, la cual ocurrió en Madrid. “Nadie dice nada en la Gran Vía. Sigo sin poder creerlo”, dijo el conductor.

Ese fue el inicio de un periplo que en total será de 15 días y, además de Occhiato, Peña y Talledo, acompañan Ignacio Elizalde y Romina Giardina. Tras finalizar el primer show, desde las redes sociales de Luzu compartieron el video de lo que fue la experiencia y le agradecieron al público local por la buena onda. “Madrid, una locura total. No podemos creer lo que estamos viviendo. Qué lindo escucharlos gritar así”, expresaron con emoción.

En medio de los compromisos laborales, varios miembros del equipo utilizaron sus cuentas de Instagram para mostrar la previa del espectáculo y los planes que hicieron como turistas en la ciudad. “Flor nos tiene hace diez minutos a todos posando para una foto porque ella vio que va a ser un fotón, pero le está costando acomodar el celu”, contó Nico en el momento que se ve a su novia intentando inmortalizar el momento. Luego, ella publicó la postal de todo el equipo en Madrid. Además, la bailarina mostró uno de los almuerzos que hicieron. “Le saqué una foto a esta tortilla antes de saber que iba a ser la tortilla más rica de mi vida y va con conocimiento de causa”, sostuvo divertida.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se convirtieron en una de las parejas del momento. Se conocen en 2019, cuando fueron compañeros del Bailando, se enamoraron sin darse cuenta hace algunos meses y decidieron iniciar el 2024 confirmando de manera pública su romance. La noticia la dieron los primeros días de enero al aire de Nadie dice Nada el ciclo que conducen juntos por Luzu TV mientras estaban haciendo la temporada en Pinamar.

Después de rumores cada vez más fuertes, la pareja confirmó oficialmente su noviazgo en directo. “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, aseguró Occhiato y todos fueron gritos y aplausos de felicidad. “Lo dije”, agregó el conductor, de lentes oscuros y sonrisa inmensa. “Voy a llorar”, acotó Flor a su lado, buscando sin demasiado éxito encontrar las palabras para la situación. “Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”.

Tras oficializar el vínculo, la pareja se mostró muy unida en la costa argentina y luego se tomaron un descanso en el exterior llevando a cabo sus primeras vacaciones juntos como novios. Habiéndose llevado súper bien y disfrutando día a día haciendo el mismo trabajo, ahora la pareja optó por un nuevo viaje, una “escapada”.

A fines de marzo, ambos viajaron hacia Nueva York y compartieron con sus seguidores sus aventuras en la Gran Manzana, que casi terminan con un mal momento. A tono con una de las ciudades más turísticas del mundo, Flor y Nico se mostraron en las emblemáticas calles de Manhattan donde ocurrió el imprevisto. Al parecer, los fuertes vientos que azotaban la ciudad hacían dificultoso el andar de los peatones. Y la bailarina decidió testearlo en primera persona.

“De repente, una ráfaga de viento que no te deja caminar”, escribió el conductor y el sonido que registraba la filmación daba cuenta de sus palabras. Abrigada con una llamativa campera puffer color ladrillo, encapuchada y con bufandón cuadrillé, Flor exageró sus movimientos agarrándose a una baranda. Pero más allá de la humorada, el viento era fuerte y el hecho de estar sobre una terraza los exponía más y hacía más dificultoso el andar.

Sin embargo, ella insistió y lo logró, a favor y en contra del viento. Casi se le vuela la bufanda en el intento. Pero todo quedó en una divertida anécdota para el álbum de viaje.