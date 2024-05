El duro trato de Furia a Emmanuel y el desconcierto del estilista: “Si te jode, te podés ir”

La pelea entre Furia y Emmanuel

Los sentimientos a flor de piel, amores, amistades y traiciones se potencian a medida que el encierro en la casa de Gran Hermano continúa. Y desde la gala del último domingo sorprendió cómo Furia, quien el último tiempo se mostrara ceca de Emmanuel, pidiera a cámara a sus fanáticos y seguidores que el peluquero sea el próximo en ser eliminado del juego.

Mientras él intenta dilucidar qué es lo que realmente ocurrió y a qué se debe ese cambio de actitud, ella por su parte no disimula el enojo a la vez que dejó en claro que solo hablará con él cuando ambos se encuentren fuera de la casa. Así, en las últimas horas, en la previa del ingreso de familiares y amigos de los participantes se pudo vivir un tenso momento en el baño.

Todo se inició cuando ella dejó un neceser en el vanitory ante lo que, sin cruzar miradas, decile que se lo lleve “o va a quedar ahí”, en tanto que él intentó entablar una conversación a lo que Furia afirmó: “Emma, ya te dije ayer, no me hables más y ahí tenés la cosa”. Pese a ello él intentó de todos modos tratar de entenderse y saber qué pasaba realmente: “Después puedes hablar conmigo si querés”, ante una nueva negativa de la participante.

Fue allí que peluquero afirmó que “creo que me debo una explicación”, aunque su interlocutora frenaba cualquier intento de charlar incluso sin mirarlo ante lo que aseguró que “te agradezco todo, ya está, listo. Emma, no me voy a dar vuelta, dejame tranquila, por favor. Suficiente todo lo que pasó”. Fue allí que su indignación comenzó a crecer y le consultó a qué se refería con esos dichos. Sin embargo, Furia continuó en su papel: “Cuando salgamos afuera hablaremos. Lo siento mucho, ¿quién te dijo que iba a ser fácil? Si te jode, te podés ir, tranca. Y sino, quedate, No quiero nada tuyo, y todo lo que tengo te lo devuelvo como corresponde y tampoco tenés que venir a hacer esto de romperme las bolas cuando te pido por favor que no me hables”.

Cabe recordar que Juliana, conocida por su faceta estratégica dentro de la competencia, expuso durante una conversación con varios participantes su determinación de enfocarse en que Vich sea el siguiente eliminado, haciendo eco de su descontento y sus intenciones de fortalecer su posición dentro del juego. Además, en momentos previos dentro del confesionario, había expresado su decepción hacia el participante, al que acusó de traición y por ello a su base de seguidores apoyo para eliminar a quien considera una amenaza para su permanencia en el programa.

Con la cabeza tratando de procesar la información de lo ocurrido, Emma tuvo una conversación con Bautista, quien le refería que trate de calmarse y enfocarse en lo importante, ante lo que expuso: “Vos estuviste mucho tiempo al lado de Furia, así que no te hagas ahora el boludo de que nunca viste un maltrato a otra gente. Gente que la pasó mal. Ahora lo que te digo es que si te sentís mal, seguí haciendo lo que tenés ganas de hacer en la casa. No sos ni el primero ni el último que se siente mal en esta casa o se siente agredido, y lo sabés. Entonces, lo que te digo, hablando de este lado, es que no dejes de disfrutar la casa por esto”.

Furia traicionó a Emmanuel y habló mal a sus espaldas

Apenas un día antes de la gala en que Mauro abandonó la casa, a altas horas de la noche, la jugadora compartió un tiempo a solas con Bautista, Zoe, Nicolás y Florencia en el dormitorio. Mientras disfrutaban de algunas golosinas, la atleta le propuso un inesperado acuerdo al uruguayo, quien dejó ver su sorpresa: “Enviá la palabra Emmanuel al 9009, ahí está, ¿hacemos? Me dijeron que en 24 horas puedo cambiar la vida de todos”. “¿Salió un cambiazo? ¿Sale Mauro y entra Emma?”, le consultó ante el comentario de su compañera, quien dejó en claro la declaración de guerra hacia el estilista cordobés.

“Vos pedí y tus deseos serán órdenes”, le aseguró en un intento de transmitirle confianza al jugador, quien le aseguró que solo quería “lo que quiera la gente y vos”. Desde la cama a su costado, mientras seguía buscando algún caramelo para agarrar de la caja que tenía apoyada sobre sus caderas, la estratega lanzó: “Bueno, andá, se te cumplió. Tanto que lo re cag… a votos te cumplió”.