Habló Lucas Benvenuto tras el fuerte cruce de Jey Mammon en el programa de Juana Viale

Lucas Benvenuto habló tras el cruce de Jey Mammon en TV (Video: Instagram)

Unas horas después de que se emitió el programa de Jey Mammon en Almorzando con Juana Viale, en donde el conductor se enfrentó con la periodista Valeria Sampedro por la causa por abuso sexual de Lucas Benvenuto, el patinador apareció desde sus redes sociales. Allí a diferencia de otros momentos donde salió a cuestionarlo con dureza, prefirió contar cómo está hoy, habló de su “sanación” y, sin mencionarlo, soltó frases punzantes.

“Buenas. ¿Cómo están? Perdón que esté con la capucha, pero hace mucho frío en Ushuaia”, empezó contando, desde la ciudad que eligió para vivir el último tiempo donde trabaja dando clases de patinaje sobre hielo. “Les quiero dejar este video, que seguramente lo vaya a dejar dos o tres días y después lo borre, pero es simplemente para poder comunicarme con ustedes, con todas esas personas que me apoyan y que siempre me hacen llegar su amor para decirles que estén tranquilos, que yo estoy muy bien”, señaló, desde Instagram.

Desde las stories de Instagram, Lucas Benvenuto habló después de la pelea que tuvo Jey Mammon con Valeria Sampedro en televisión (Foto: Instagram Stories)

“Estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca, con un escudo humano muy fuerte de amor. No se preocupen, yo ya hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada”, aseguró. “Acabo de cumplir, y quiero que sepan esto, una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida”,detalló.

“Imagínense si después de todo lo que peleé tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel”, aseveró, sin mencionar al animador, luego de que su nombre se volvió tendencia en la plataforma X, después del cruce que tuvo Jey con la flamante conductora de Arriba Argentinos.

Lucas Benvenuto habló desde Usuhaia tras la visita de Jey Mammon a Almorzando con Juana Viale (Foto: Instagram)

“Ustedes ya lo están viendo, yo no tengo que decirles nada. No paro de recibir mensajes en estos días que están preocupados por mí, que están viendo lo que está pasando en los medios. No voy a decir nada porque yo estoy desactualizado. Si me entero siempre es por ustedes o mi abogado, el cual también ya creamos un filtro porque yo no quiero saber nada”, expresó Lucas.

“Estoy rodeado de personas hermosas, rodeado del trabajo más hermoso del mundo que lo tengo yo y ya cumplí una meta de vida. Así que mi camino de ahora en más es ser feliz. Lo que pase de ahora en más va a ser el resultado de la vida. Cuando uno hace las cosas mal, la vida te devuelve como vos accionaste”, arrojó. “Ustedes saben cuándo apagar el televisor y cuando no”, se despachó.

“Ya no tengo ganas de ponerme esos guantes de boxeo y salir a pelear de nuevo por mi verdad. Me cansé de pelear, pero no me cansé de buscar mi felicidad”, mientras sonreía y aseguraba que “esta sonrisa es la que me merezco”. “No me puedo desconcentrar, tengo que seguir sonriendo mientras otros agarran la lavandina”, comentó, filoso.

También, escribió unas palabras, mientras en su red social mostraba su talento en la pista de hielo. “Gracias por todos esos mensajes. Gracias por toda esa cordura a la hora de conocer mi historia. Gracias a mi abogado, el doctor Javier Moral que llevamos tantos años en este ring donde solo intentamos buscar mi verdad, la verdad de ese niño que fui algún día y sin dudas, en el adulto que me convertí hoy”, puso.

“¡Porque yo siempre quise mi verdad para poder sanar! Hoy la vida me está dando otras herramientas para sanar todo el daño que otros adultos ‘responsables’ me causaron. ¿Cuáles son esas herramientas que tengo hoy en día? El amor. No se preocupen por mí como les dije en el video. Me siento inmenso, pleno y dispuesto a buscar sanar, desde otro lado. Nunca te olvides. Yo, sí te creo”, concluyó.