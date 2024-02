Jey Mammón se cruzó al aire en un móvil al hablar de la denuncia en su contra: “La víctima soy yo”

Jey Mammon: "En este caso la víctima soy yo"

A un mes de la vuelta de Jey Mammón a los escenarios, tras el escándalo que comenzó con la denuncia de Lucas Benvenuto, el actor vive un presente más auspicioso de lo que se imaginaba, marcado por sus nuevos proyectos. Lejos de las preocupaciones, el conductor busca valorar cada gesto y caricia del público. Desde cuando le piden una foto hasta los aplausos al final de su obra.

En ese contexto, a diez meses de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual del joven, el comediante destacó el recibimiento de la gente y confesó cómo lleva su estadía en la ciudad cordobesa. “Hay un encuentro muy hermoso con la gente, tanto en el teatro como en la calle. Son cosas que son superadoras en relación a lo que es una temporada. Está superando mis expectativas porque lo que me pasa con la gente es hermoso. Me imaginaba esto pero mucho menos. No quiero normalizar cada cosa que pasa, vivo todo día a día”, expresó Mammón en diálogo con A la tarde (América).

Jey Mammon conto como fue el recibimiento del publico en Carlos Paz

Con la producción de Gustavo Sofovich, amigo de Mammón, y la dirección de René Bertrand, el actor protagoniza una obra en la que cuenta la situación que vivió y cómo poco a poco la fue superando. En ese sentido, desde su llegada a Carlos Paz, el artista mostró en sus redes sociales el cariño que le tiene la gente. Ya sea por las ovaciones que recibe en el teatro o por los abrazos y fotos que le piden en la calle, él comparte y aprovecha cada momento.

Al respecto, el conductor se refirió a las dudas que tenía antes de encarar este proyecto: “Tuve 800 dudas durante todos los meses que pasaron, desde marzo hasta dos meses antes de venir mi vida fue una duda. En la obra voy contando todo como lo fui viviendo. Empecé a escribir lo que estoy haciendo en el escenario en España, cuando Charly García me manda una canción de él y logra sacarme del encierro. En España también viví situaciones feas. Charly y Gustavo son algunas de las personas que lograron ponerme de pie”.

Jey Mammón habló de cómo vive su presenta tras el escándalo

Sin embargo, la tensión empezaría a adueñarse del móvil cuando el panel le consultó a Mammón por qué ante la denuncia de Benvenuto decidió hacer silencio y no responder inmediatamente. “Cada uno sabe lo que hizo en su momento. Hay cosas que pasaron que me las callé, secretos a la tumba. Él lo que puede hacer es pedir un juicio por la verdad, pero no lo hace ni lo hizo nunca. Solo lo hace buscando cámara”, dijo Mammón sobre el accionar legal del joven.

El enojo del conductor residía en su disconformidad con respecto a cómo el programa en cuestión había tratado las acusaciones de abuso. Al respecto, Mammón también mencionó que hubo diversas mediaciones en la Justicia.

El clima se puso más tenso cuando Luis Ventura buscó llevar la charla por otro lado al mencionar que se estaban reiterando conceptos. Sin embargo, el músico consideró que aún habían temas por aclarar y siguió desarrollando.

Luego, el actor continuó hablando de las acciones legales que él había tomado y qué es lo que interpretó para tomar esa decisión: “Y lo que yo puedo hacer, que es lo que hace la víctima que soy yo, es un juicio por calumnias e injurias, porque hay denuncias falsas. Hay que iluminar ese tema porque hay gente que termina con la vida arruinada, hay gente que tiene denuncias falsas y termina muy mal. Siempre se habla de la víctima como el denunciante, a veces la víctima, como en mi caso, es la persona denunciada”.