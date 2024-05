Mario Massaccesi recordó el pedido de disculpas de Mirtha Legrand en su programa: “Se armó un despelote”

Mario Massaccesi recordó el pedido de disculpas de la conductora (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

Una vez más, Mirtha Legrand encabezó la mesa de Almorzando con Juana (El Trece), mientras su nieta regresa de su travesía ecológica. En compañía de Mario Massaccesi, Gladys Florimonte, Joaquín Levinton, Silvina Escudero y Hernán Drago, la conductora aprovechó para dar un cálido comienzo al programa. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el flamante conductor de Cuestión de Peso retomó una tensa situación que se dio en su última visita al estudio.

En esa oportunidad en la que participó el programa, el periodista se vio arrinconado por la diva de los almuerzos con una pregunta que no se esperaba. “¿Fuiste violado?”, le preguntó sin filtro en la participación que tuvo lugar a fines de 2019. Al recordar esa situación, el hombre comentó: “Se armó un despelote bárbaro, pero siempre destaco que me pediste disculpas. Me llamaste dos veces”, recordó Mario.

“Al día siguiente, yo estaba dando clases en la universidad y dejé el celular. A eso de las 7 de la tarde veo que dice ‘Mirtha Legrand’ y nunca me había llamado Mirtha. Y en ese llamado me pidió que le de sus cariños a mi familia”, continuó el periodista, quien señaló que la actitud por parte de la conductora le había dado un cierre a la situación. Sosteniendo esa misma línea, volvió a destacar el hecho de que le pidiera disculpas por la incómoda pregunta.

El periodista reconoció haber perdonado a la anfitriona luego de su incómoda pregunta

“Cuando uno acepta las disculpas, se termina el tema”, señaló el conductor, quien luego fue secundado por Silvina Escudero. “No hay mucha gente que pida disculpas”, acotó la bailarina ante los dichos de su compañero en la mesa del domingo.

El delicado momento de Mario Massaccesi que le valió las disculpas de Mirtha Legrand

Mario Massaccesi fue arrinconado por la conductora ante una incómoda consulta (Video: Almorzando con Mirtha - El Trece)

En ese entonces, el entonces conductor del noticiero de la medianoche fue consultado sobre un episodio de abuso sexual que vivió. Si bien no se esperaba la pregunta de la actriz, no le quedó otra que responder. “Es una situación que yo viví, muy dolorosa, muy, muy fea. Lógicamente ha marcado mi vida y yo huí hacia adelante con este sueño que quería hacer en mi vida”, contestó en pleno almuerzo en vivo. Al respecto, el invitado señaló en una entrevista en Teleshow que el periodismo le salvó la vida “de todas las maneras que una persona se puede salvar”.

Pero los dichos del comunicador no le fueron suficientes para Legrand, quien insistió en saber que le había sucedido. Negado a dar detalles al respecto, el hombre atinó a decir: “No lo voy a decir. Fue mucho más que eso. Fue dramático”. Por su parte, la anfitriona le aseguró que es normal que todos se confiesen en la televisión, aunque esto no hizo cambiar la postura del invitado, y guardó silencio.

Mirtha Legrand y Mario Massaccesi

Al ver su error, Legrand decidió expresarle sus disculpas en plena emisión y procedió a cerrar el programa de ese entonces con una promesa hacia él, a quien le aseguró que “nunca más la va a pasar mal conmigo en el aire”. Pero no le fue suficiente, ella volvió a hacerlo a través de su cuenta personal en la plataforma de X, previamente conocida como Twitter. “Quiero disculparme con mi querido @Mariomassaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto”.

El periodista no fue ajeno al posteo de la diva de los almuerzos y se expresó al respecto en ese entonces en el noticiero que conducía. “Creo que hay que tener respeto por la intimidad. Hay que saber perdonar y hay que saber disculpar”, cerró cálidamente Massaccesi.