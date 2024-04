Juliet, la mini periodista que ya entrevistó a varias figuras del espectáculo, cumplió uno de sus sueños de reportear a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand le cumplió el sueño a Juliet de poder entrevistarla

Varias personas ya nacen con su vocación desde que son muy chicas y desean poder cumplir todos los sueños que se le presentan. Juliet Czupiak, es una niña de tan solo 7 años. Antes de conversar con ella sobre sus primeras entrevistas y cómo, a pesar de su corta edad, ya se desenvuelve con mucho oficio, Teleshow conversó con sus padres, Luciana Sactiva y Carlos Czupiak.

Juliet, la mini periodista acompañada por sus papás

Empezó naturalmente, por su propia iniciativa, le pidió un micrófono a Papá Noel, y cuando le llegó el regalo de Navidad, comenzó como un juego reportear a sus peluches. Días después nos pidió que la lleváramos a un desfile de moda y ahí entrevistó a varios diseñadores. Un día la invitaron de un programa de televisión para conocer su historia, y ese fue el momento en que surgió el apodo de la mini periodista, dice orgullosa su mamá.

”Desde muy chiquitita siempre fue curiosa. Ella se prepara para saber a quién le va a preguntar, para no tener dudas. Para nosotros, Juliet es una nena muy dulce, súper cariñosa, generosa y un ser con una luz especial. Ella a donde va la quieren, es dada y muy afectuosa”, acota su padre Carlos.

Juliet: la mini periodista

—¿Juliet, cómo empezaste a entrevistar?

—Como contaron mis papás, el micrófono que me regaló Papá Noel a los cinco años, fue el comienzo. Lo que más me sorprendió es que dije que lo iba a llevar a todos lados, porque es mi herramienta. Lo que más me gusta de esto es que podemos aprender a ser amigos, además de ser curiosa. Sentí un poco de vergüenza al principio con las entrevistas, porque tenía miedo de que salga algo mal. Y después la pasé espectacular.

La pequeña periodista reveló que, además de hacer entrevistas, le gusta cantar y crear sus propias melodías. Tiene sus cantantes favoritas, como Tini y La Joaqui, a quien pudo hacerle algunas preguntas en un Martín Fierro.

La mini periodista con la Joaqui

—¿Cómo hacés tu propia música? ¿Tocás algún instrumento?

—Yo hago los ritmos con mis manos y lo combino con mi voz, inventando temas. Lo que más me gustaría es tener un piano y tener una maestra que me enseñe a tocarlo.

Una foto inolvidable: Juliet junto a Marcelo Tinelli (Redes sociales)

—¿Cómo fue tu experiencia en el Bailando?

—Marcelo Tinelli me recibió súper bien, es muy amable y bueno, me dio un abrazo enorme. Lo extraño mucho porque el programa no está al aire. Si tuviera la oportunidad, me encantaría estar en el Bailando haciéndole entrevistas a los participantes y al jurado. Lo primero que me gusta es ser periodista, porque me encanta, pero también, quiero ser cantante, saber bailar y ser actriz.

La mini periodista en el Bailando 2023

Juliet tiene su estilo y una manera de vestir, ayudada por su mamá. La mini periodista destacó su entrevista con Pampita: “Ella fue muy linda, muy amable. Me encantan los vestidos que trae, los cuatro jurados son geniales, me encantan todos”.

Una foto inolvidable: Juliet junto a Pampita (Redes sociales)

—En tus redes vimos que tenés muchas entrevistas en Gran Hermano....

—Lo que más me gusta del programa es cuando Santiago saluda con la canción de apertura y cuando gira es buenísimo. Estoy intentando hacerle una nota, pero es casi imposible porque está muy ocupado. A Rosina me encantaría hacerle una, porque lo que más me llama la atención de ella es su sonrisa”.

—¿Tenés un participante favorito?

— Es difícil elegir a mi preferido. Cata me cae bárbaro, porque es muy buena y me encanta su forma de ser, además de su estilo. Luchi también me gusta, un día la vi en la tribuna y la abracé muy fuerte, me gusta mucho su forma de vestir. Lástima que las dos ya quedaron eliminadas.

Desde los cinco años, ya sueña con ser periodista (redes sociales)

—¿Cuáles son tus sueños?

—Me gustaría ganarme el Oscar a la mejor entrevistadora, seguro ahora no puedo hacerlo porque soy muy chica, además de poder hacerle una nota a Mirtha o que me invite a su mesa. Me encantaría estar en las películas. Me re gustan, más que nada las de los niños porque me matan de la risa. Una vez soñé que me gané un Oscar, me sacaban una foto y salía en una revista.

—¿A qué otros personajes te gustaría hacerles una nota?

—A Wanda Nara me encantaría entrevistarla para saber lo que está haciendo, cómo se prepara para todo y que me cuente sobre su pasión por la música.

El detalle que hace su diferencia: su solidaridad

Luciana, la mamá, explicó la tarea solidaria que hace su hija: “Juliet colabora con el hogar de los peques de Santa Lucía y siempre les llevamos donaciones, fue una idea de ella. En casa somos solidarios, pero ella, por ejemplo, si tiene un poco de plata le compra algo a las personas en situación de calle”, detalló a Teleshow.

“El objetivo es darles una sonrisa y que se sientan contentos. Aunque algunas personas se enojan cuando les acercás algo, no te tiene que importar. Yo siempre llevo mi caja protectora para ayudar a la gente”.