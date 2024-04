Raquel Mancini volvió a apuntar contra Andy Kusnetzoff, a pesar de las disculpas del conductor

Raquel Mancini recordo las burlas que le hacian en CQC (Video América)

A 30 años de CQC, las heridas que generó el programa siguen abiertas. Marcado por su ritmo descontracturado y su humor ácido, el ciclo conducido por Mario Pergolini sigue generando todo tipo de polémicas. Es que no todo eran risas y hubo muchas personas que sufrieron el ciclo. Una de ellas fue Raquel Mancini, quien recientemente criticó a Andy Kusnetzoff por su accionar en aquellos años.

Y si bien el conductor salió a pedir disculpas públicamente, la modelo recordó los días de sufrimiento que atravesó en los 90. Al ser invitada a LAM (América), la actriz relató cómo vivió la situación: “Cada vez que hablo de este tema me duele porque la pasé mal. Recuerdo que una vez yo estaba en un evento de una cadena que me pagaba y de repente veía al costado a los de CQC. Yo me iba para el otro lado, me iba con una amiga o con la persona que estaba. Le decía vamos, está viniendo el de CQC, vamos para otro lado”.

Continuando la anécdota, Mancini detalló el momento de amargura que vivió gracias a Kusnetzoff: “Estábamos comiendo sushi. Yo ya me había ido para el otro lado cuando se acercaban. Después no los vi, me puse a hacer fotos y me olvidé. Y de repente estoy me doy vuelta. Me tocan, me doy vuelta y me lo encuentro a Andy y me dice: ‘¿Esto estás comiendo?’ Sí, le digo. Me dice: ‘Te olvidaste de sacarte el riñón de la boca’. Yo eso no me lo olvido más”.

El conflicto de la modelo no era únicamente con Kusnetzoff, ya que también tuvo un cruce con Pergolini, quien reconoció que habían pasado un límite y le pidió disculpas: “Lo conozco y yo hablé con él y me dijo: ‘mirá, Raquel, la verdad que te pido disculpas. Es la edición, es el programa. Voy a tratar de bajar un cambio’. Claro, y bajó un cambio y la verdad que estuvo bien”.

Mancini no fue la única víctima de CQC durante esos años. Tiempo atrás, Anamá Ferreyra también había relatado cuánto le habían afectado estos comentarios y hasta cómo estos provocaron que perdiera oportunidades de trabajo con reconocidas marcas.

Con ese antecedente, este miércoles Kusnetzoff se disculpó con Mancini en particular y también se refirió al cambio de época que se vivió como sociedad en el país. “Si analizamos los 90, además de cómo uno se crió en las relaciones, el humor de los 90 nos reíamos de cosas que hoy no están buenas, y opinábamos de cosas que hoy no lo haríamos, y a veces por ser ácidos hoy te da vergüenza”, comenzó diciendo el periodista. “Por supuesto que le pido disculpas a Raquel, se las pediría personalmente, porque me parece que hay que decirlo pero no hacerlo público. A mí no me interesa hacerlo mediático, por ejemplo”, continuó con su descargo.

En una línea similar, la modelo resaltó que hubiera deseado resolver la situación de manera privada: “La verdad que yo lo veo y acepto las disculpas. ¿e hubiese gustado mucho más que me mande un WhatsApp para no hacerlo público o de última que me llame en su radio. O sea, lo sacaron de un programa que yo fui, y si miente es un problema de él y la vida lo sabrá. Yo no sé nada más. Cuando le pido disculpas, lloro. Está bueno que una persona te pida disculpas”.