Las lágrimas de Iliana Calabró al hablar de la relación con Marina: “Ojalá pudiera volver el tiempo atrás”

Iliana Calabró habló de su relación con su hermana Marina (LAM)

La relación entre Iliana y Marina Calabró sumó un nuevo episodio mediático. Desde que la actriz reveló en diciembre pasado que el vínculo entre ambos no era el mejor, destapó una interna que hasta entonces permanecía bajo la superficie. En este tiempo, hubo algunos acercamientos, como en el cumpleaños de la periodista, y distanciamientos, como cuando Iliana supuestamente filtró la noticia del romance entre Iliana y Rolando Barbano. Y aunque amigos en común hagan lo imposible para acercar las posiciones, la situación entre ellas se mantiene fría.

Esto se desprende de la visita de Iliana a LAM, donde reveló el detrás de escena de esas declaraciones en las que aseguró que su hermana no iba a pasar Año Nuevo con ella y su mamá Coca “porque estaba noviando”. “De eso lo supe googleando, nosotras no nos contamos estas cosas”, aseguró la actriz

“¿Cuánto le costó retomar relación?”, preguntó en este punto Ángel de Brito. “Todavía no nos encontramos a charlar. Igual nos queremos. Yo la adoro”, admitió la actriz. Entonces, el conductor retomó el conflicto inicial de esta etapa, la declaración de Iliana en PH, Podemos hablar reclamándole a su hermana más presencia en la familia. “Quizás era una necesidad propia de tenerla más cerquita. Pero entiendo sus tiempos”, expresó.

El reclamo de Iliana Calabró a su hermana que desató la interna familiar (Telefe)

“¿Pasó a partir de la muerte de tu papá?”, preguntó el periodista y la invitada viajó hacia otra época. “Papá fue el patriarca, cuando hay una persona que no está bien, haces lo que sea para estar. Y pasa con todas las familias. Por ejemplo, las Pascuas eran un clásico y ahora no sé cómo vamos a pasar estas Pascuas, con un hijo que vive afuera, es el fin de semana XL, yo trabajo y no puedo armar las mesas que antes armaba”, contó, movilizada por los recuerdos en esta época del año.

Hablando de fiestas, también hizo referencia a la Navidad, el período de tregua entre sus declaraciones en lo de Andy, el cumpleaños de su hermana y el cortociricuito de Año Nuevo. “Ojalá uno pudiese llevar el tiempo atrás, cuando los chicos eran chicos. Y fijate que a partir de esto logramos armar una cena de Navidad con mis tíos, mis primos, se armó una gran mesa como en las mejores épocas”, explicó Iliana, y continuó: “Por eso no estoy arrepentida, porque logramos eso que nos hizo bien y disfrutamos todos.

La actriz admitió que es difícil con tantas obligaciones y compromisos reunir a la familia en una mesa larga. Sin embargo, celebró ver bien a Marina . “Yo veía una nota del día del cumple de Yanina y la vi recontenta y feliz. Qué más quiero que encuentre el amor y la pareja y pasarla bien después del año feo que tuvo”, afirmó, en relación a su separación de Martín Albrecht.

“Cuando se separó nos acercamos. La familia es mi muro de contención, igual cada uno habla de su experiencia. Yo la pasé muy feo dos veces, y siempre fue ese muro de contención más allá de las discusiones”, evocó Iliana, hablando de su propia historia. Y en este punto se emocionó, al unir en el recuerdo a su mamá y su hermana. “Quedamos tres, nos amamos incondicionalmente, pero esto de que tome estado público... hago mi mea culpa y uno es humano y comete errores. Y creo que ella también hizo su mea culpa”, admitió.

Por último, explicó su receta para para mantener la buena onda a pesar de los golpes de la vida. “Yo lo que no me suma lo borro y lo mando a papelera. Entiendo los momentos del otro, me quedo con lo lindo y lo bueno. Y después, suelto”. En este sentido, agregó que “me pesa más la vivencia que me hace crecer y el dolor, que también te hace crecer, me sirve para seguir adelante pero lo mando a la papelera. No soy rencorosa”.