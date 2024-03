Sandra Borghi se metió en una bañadera llena de hielo y explicó los motivos

Sandra Borghi se metió en una bañadera llena de hielo: los motivos

Lanzada a la aventura, Sandra Borghi se animó a un nuevo desafío y para celebrarlo, compartió el minuto a minuto con sus seguidores. Desde su cuenta de Instagram, la periodista detalló cómo fue su sábado en Pilar (en la provincia de Buenos Aires), junto a un grupo de amigos, entre los cuales se encontraban Mario Massascesi y la modelo Soledad Villarreal. “El placer de haberlo logrado”, escribió en un extenso texto que acompañó con fotos y videos sumergida en una bañadera llena de hielo.

“Siempre busco superarme, siempre voy por más en la vida, todo lo que me haga crecer, o mejorar me dan ganas de probarlo, y cuando tengo la decisión tomada nada me baja de eso. Porque todo está en la cabeza, porque cuando la cabeza decide y decreta el cuerpo siempre acompaña”, explicó para contar cómo se animó a la experiencia que se llevó a cabo en la casa de la modelo Carola Kirkby. “Cada vez me doy más cuenta que la disciplina y el compromiso frente a las cosas hace que no conozcamos nuestro propio límite. Con el propósito claro de lograrlo, como una meta más en la vida, hoy fue por el hielo. No buscaba nada más que superarme y desafiarme a mi misma. Me habían hablado mucho de los beneficios de este método”, dijo en su posteo, que pronto recibió comentarios tanto a favor como en contra.

Esta experiencia -denominada terapia de frío- a la que cada vez se suman más famosos que ayudan a visibilizarla, forma parte del Método Wim Hof, creado por el atleta holandés Wim Hof para mejorar su rendimiento. La técnica incluye el aprendizaje de un mecanismo de respiración y concentración especifico, necesario para realizar antes de la inmersión.

Fue la propia Borghi quien detalló las propiedades de meterme en el hielo.:

- Aumenta el rendimiento y al recuperación deportiva

- Disminuye la inflamación celular

- Entrena el sistema cardiovascular

- Eleva la dopamina al 250 %

- Fortalece el sistema inmune

- Fortalece la conexión mente-cuerpo

- Eleva la adrenalina al 530% mejorando el foco y la concentración

Mario Massacesi

“En el primer minuto querés salir corriendo, casi eyectada por el dolor del hielo, pero después del minuto llega la calma y el placer de haberlo conseguido, hasta que empezás a sentir ganas de quedarte y no salir”. explicó la periodista de Canal 13 y para finalizar, destacó lo valioso que fue compartirlo con alguien muy especial para ella: “Fuimos felices con mi hermano Mario Massaccesi y compartimos la felicidad de haberlo conseguido juntos. Ahora vamos por más”.

Mario Massacesi se animó a sumergirse en una bañera con hielo y mostró el proceso (Video: Instagram)

El periodista y conductor también compartió el paso a paso de la experiencia y mostró cómo él mismo preparó la bañera para sumergirse. “Sábado de hielo”, escribió junto al video, en el que también contó los beneficios y el motivo que los llevó a querer participar de la experiencia.