María Eugenia Ritó habló sin filtros de su presente amoroso: “Me gusta todo”

María Eugenia Ritó habló de su pasado (El Trece)

María Eugenia Ritó fue una de las vedettes más destacadas de fines de los ‘90 y trabajó con figuras como Antonio Gasalla, Gerardo Sofovich y Carmen Barbieri. Además fue tapa de la revista Playboy y participó en varias ediciones del Bailando. Sin embargo, en los últimos años estuvo alejada de los medios por sus problemas de adicciones, pero logró recuperarse y ahora sueña con volver a trabajar en el espectáculo.

Ahora, mientras se encuentra en proceso de planificación para su regreso al ámbito teatral, manifestó abiertamente su bisexualidad en una reciente entrevista al programa Mañanísima (El Trece). Es que tras su divorcio de Marcelo Salinas en 2014, la actriz mantuvo su vida amorosa con discreción, alejada del foco mediático, aunque en las últimas horas decidió compartir detalles sobre su orientación sexual y su perspectiva actual respecto de las relaciones amorosas.

Con un estilo frontal y sin filtros, en la conversación, al ser consultada sobre cómo era su situación sentimental en la actualidad explicó que, por el momento, prefiere no comprometerse en una relación formal, ya que su enfoque está en disfrutar de la compañía de amigos y amigas, abrazando su bisexualidad sin ataduras: “Siempre hay alguien que te saque las telas de araña, lógicamente. Pero estoy tranquila. Salgo, estoy con amigos, con amigas. A mí me gusta todo, soy bisexual”.

La artista también reflexionó sobre su presente y las ganas de entablar una relación formal, ante lo que explicó: “Por ahora, no. Como en los cines ‘coming soon’. Próximamente”, a la vez que, en el mismo tono jocoso del comienzo de la conversación, al preguntársele por la monogamia, indicó que su experiencia de vida permitió explorar diversas formas de relaciones, llegando incluso a hacer una curiosa comparación a su pasado amoroso: “¿Qué no hice yo? Tuve un zoológico en mi casa. Temaiken tuve en su momento”.

María Eugenia Ritó habló de su salud y de sus futuros proyectos

““Después de todos los quilombos que tuve y que todos conocen porque los viralicé yo misma, ahora estoy tranquila, bien y con ganas de volver con todo. Estoy re contenta y esperando mi momento. Sueño con volver a la actuación y me imagino en una gran obra como una capocómica o en un gran espectáculo, como hacen Carmen Barbieri o Moria Casán. Creo que ya tengo ese peso para hacerlo”, aseguró la artista hace un tiempo en una charla con el programa radial Detrás de escena, conducido por el periodista Daniel Gómez Rinaldi.

Hace unos años y en calidad de invitada a PH: Podemos Hablar (Telefe), María Eugenia reveló su bisexualidad. “¿Es bisexual Ritó?”, quiso saber Andy Kusnetzoff. “Exacto, soy bisexual. A veces me dicen ´¿qué te gusta más, el hombre o la mujer?´. Y yo digo: ´Depende la situación´. Soy bisexual, me quedo con el hombre”, aseguró. También contó más sobre sus experiencias íntimas: “He estado con dos gays también, he probado. De verlos, para ver de qué se trataba”.

Como la invitada se mostró sin inconvenientes a la hora de contar todo, Kusnetzoff quiso saber todavía más. “Lo que dicen muchas mujeres es que solo una mujer sabe cómo darle placer verdadero a otra mujer. ¿Esto es así?”, consultó el conductor. “Soy muy buscada en el ambiente”, remató Ritó entre risas. Más adelante, ante otra de las preguntas del anfitrión, quien quiso saber si sus invitados alguna vez habían cobrado o pagado por sexo, la vedette aseguró: “Pagué, como una fantasía, una experiencia. Jugué con una persona que no se dedicaba a eso”.

Respecto de la forma de recuperarse de fantasmas del pasado, aclaro: “Lo importante es estar todo el tiempo con gente sana, con gente que tenga buena vibra y que te tira para adelante. Todos los días trato de estar, aunque no esté en la tele con mi gente, vigente en Instagram y demostrar que quiero estar y que estoy sana y que tengo ganas. Y agradecerle al público y a los medios”.